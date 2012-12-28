Жители Сокола обходят раскопку на дороге с риском для жизни

«Дайте людям схему обхода котлованов на улице Баумана!» — требуют сокольцы.

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В редакцию GOROD48 обратился житель Сокола Евгений, который сегодня утром снял на телефон, как люди обходят раскопку энергетиков на пешеходном переходе через улицу Баумана, буквально шагая навстречу потоку машин.— Дайте людям схему обхода котлованов на улице Баумана! Иначе недалеко до беды.Мы обратились за комментариями в мэрию. Нам сообщили, что на улице Баумана работает подрядчик МУП «Липецктеплосеть», компания «ТК Спецстрой48». Она прокладывает новую теплосеть для жителей Сокола. Работу компания должна завершить 30 сентября.«В зоне производства работ установлены 10 мостиков для удобного передвижения пешеходов через раскопку. Но привыкшие пользоваться пешеходным переходом местные жители продолжают обходить раскопку, рискуя жизнью», — рассказали в городской администрации.В качестве доказательства нам прислали фотографии всех десяти мостиков.