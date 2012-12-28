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295
45 минут назад
3

Жители Сокола обходят раскопку на дороге с риском для жизни

«Дайте людям схему обхода котлованов на улице Баумана!» — требуют сокольцы.

В редакцию GOROD48 обратился житель Сокола Евгений, который сегодня утром снял на телефон, как люди обходят раскопку энергетиков на пешеходном переходе через улицу Баумана, буквально шагая навстречу потоку машин.

— Дайте людям схему обхода котлованов на улице Баумана! Иначе недалеко до беды.

Мы обратились за комментариями в мэрию. Нам сообщили, что на улице Баумана работает подрядчик МУП «Липецктеплосеть», компания «ТК Спецстрой48». Она прокладывает новую теплосеть для жителей Сокола. Работу компания должна завершить 30 сентября.

«В зоне производства работ установлены 10 мостиков для удобного передвижения пешеходов через раскопку. Но привыкшие пользоваться пешеходным переходом местные жители продолжают обходить раскопку, рискуя жизнью», — рассказали в городской администрации.

В качестве доказательства нам прислали фотографии всех десяти мостиков. 

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раскопка
благоустройство
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Комментарии (3)

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Гость2
27 минут назад
В городе есть Мик. Сселки только об этом администрация не знает если бы она и депутат знали бы то были бы дороги и тратуара и мусорные ящики да центральную улицу обкашивают и убирают а наши.советскую космонавтов Гагарину не дорог не тратуара.
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Сселки
32 минуты назад
А у нас вчера жидкий асфальт Лили на обочины а дорога по ул.советской в сселках вся разбита и не кому не нужно.
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житель
32 минуты назад
весь Липецк в таком состоянии, как после бомбёжки...а вы говорите денег нету, надо просто любить свой город и деньги будут) - на замену бордюров, плитки, светофоров, жкх-шные бесконечные раскопки....
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