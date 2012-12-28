«У людей просто нет денег»: что происходит с авторынком Липецка после начала топливного кризиса

Изменился ли авторынок Липецка после начала топливного кризиса? С этим вопросом мы обратились к представителям дилерских центров подержанных и новых автомобилей, а также электрокаров.



На федеральном уровне тренд очевиден. По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в августе 2026 года доля электромобилей впервые достигла 2% от общего объёма продаж новых легковых машин. Это максимум за всю историю рынка, хотя пока и очень скромный показатель.Ещё 5% пришлось на гибриды, которые можно заряжать от розетки. А если посчитать все гибриды, включая те, что в основном работают на бензине, их доля уже превысила 11%. При этом общие продажи новых автомобилей в августе упали на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Причиной роста интереса к электромобилям стал топливный кризис: перебои с бензином после атак БПЛА на крупные нефтеперерабатывающие заводы заставили покупателей активнее присматриваться к альтернативе.В сегменте подержанных автомобилей топливный кризис не произвёл революции. Менеджеры липецкого салона автомобилей с пробегом рассказали, что поведение покупателей практически не изменилось:«Ничего не изменилось. Если у человека есть потребность в машине — он пойдёт её покупать, несмотря на кризисы. Да, у людей сейчас не так много денег, и именно поэтому им всё равно на расход топлива — они просто берут то, что дешевле».По словам менеджеров, не вырос спрос на малолитражки и гибриды, а «электрички» на вторичном рынке почти не представлены:«Люди боятся брать гибриды — они им непонятны, а электромобили дорогие, их редко встретишь на вторичном рынке. Это машины, так сказать, для ценителей. К тому же инфраструктура в городе для них не развита. В целом спрос на автомобили падает уже не первый год: у людей просто нет денег, и на вторичном рынке мало нормальных машин за адекватные деньги».В сегменте новых автомобилей картина иная. Менеджер дилера «Toyota» отметил, что после начала бензинового кризиса липчане заметно чаще интересуются гибридами и электромобилями. Правда, он подчеркнул: «Интерес и покупка — это разные вещи».Почему же на первичном рынке интерес к таким машинам выше, чем на вторичном? Наш собеседник объяснил это так:«Наши клиенты финансово более свободны, поэтому им проще рассматривать гибриды и электромобили. Но это не значит, что они сразу готовы пересесть на них. Чтобы электромобиль был действительно удобен, нужна своя зарядная инфраструктура, как минимум собственный дом».Кроме того, в автосалон обращаются не только липчане, но и жители других городов, в том числе Москвы, а в столице инфраструктура для электромобилей более развита.Менеджер по продажам «Changan» сообщила, что единственное заметное изменение после начала кризиса — рост интереса к расходу топлива.Руководитель отдела продаж «Toyota» и «Changan» Мария Коробова отметила, что рост интереса к электромобилям действительно есть, но он сиюминутный:«Безусловно, спрос рождает предложение, однако вместе с бензином могут начать дорожать и электромобили».По мнению Марии, инфраструктура для массового перехода на электромобили в Липецке не готова, и до этого ещё, возможно, минимум десять лет.Совершенно иначе смотрят на ситуацию представители автомобилей «Evolute». Руководитель отдела продаж Сергей Чайка рассказал, что после начала топливного кризиса интерес к электромобилям и гибридам резко вырос как в России, так и в Липецке.При этом главным барьером для массового распространения электромобилей представители бренда считают неразвитую инфраструктуру зарядных станций.Руководитель отдела продаж «Toyota» и «Changan» Мария Коробова смотрит в будущее с осторожностью. Она прогнозирует, что ажиотаж вокруг электромобилей может обернуться разочарованием, когда машины появятся на вторичном рынке:«Да, электромобили сейчас активно продаются, но есть вопрос: когда ситуация с топливом наладится, останется ли спрос на электромобили в городе? Через пару лет на вторичном рынке электрички будут стоить, условно, два миллиона, а в автосалоне новые — по четыре. Ситуация с бензином стабилизируется, а в городе слабая инфраструктура, мало зарядных станций. Когда-то, наверное, все будем на электромобилях, но не в ближайшем будущем», — считает она.Представители «Evolute», напротив, уверены, что скоро электромобили смогут конкурировать за семейного покупателя: «Переход электромобилей из категории нишевого транспорта в статус основного семейного автомобиля займёт до пяти лет».Аналитики «Автостата» также ожидают дальнейшего роста доли гибридов и электромобилей, однако признают, что база пока невелика.Мы спросили потенциального клиента автосалона новых машин: «Какой автомобиль рассматриваете? Вам важен расход топлива? Как смотрите на приобретение электромобиля?»Андрей, мужчина средних лет, пришедший в автосалон с женой, дал следующий комментарий:«Мы приехали просто посмотреть, что сейчас есть, сколько стоит. Если решим всё-таки поменять автомобиль, то будем смотреть в сторону дизеля или гибрида, скорее всего, китайца. Электромобиль пока не рассматриваем».