Общество

58 минут назад

Инфекционный госпиталь в Липецке снова станет роддомом

6 1026
#коронавирус
1
Инфекционный госпиталь в Липецке снова станет роддомом

А в областной клинической инфекционной больнице один корпус освобождают под лечение иных, кроме COVID-19, инфекций.

1 июня роддом при горбольнице №4 «Липецк-Мед», в прошлом году ставший инфекционным стационаром в связи с перепрофилированием с марта 2020 года всей областной инфекционной больницы в ковидный госпиталь, снова вернут беременным и роженицам. А вот терапевтический корпус 4-й горбольницы «Липецк-Мед» на 250 коек пока сохранит статус ковидного госпиталя.

А к концу мая в главном коронавирусном госпитале региона, областной клинической инфекционной больнице освободят под лечение иных инфекций отдельный корпус на 150 мест. В облздраве говорят, что здание перепрофилируют под нековидных инфекционных больных в преддверии сезона кишечных инфекций.

Таким образом, к 1 июня в регионе останутся 1150 ковидных коек (на пике второй волны пандемии их было 2400). В области продолжат действовать пять коронавирусных госпиталей на базах областной клинической инфекционной больницы, липецкой горбольницы скорой медицинской помощи №1, терапевтического корпуса липецкой горбольницы №4 «Липецк-Мед», инфекционного отделения областной психоневрологической больницы и роддома при елецкой горбольницы ;№1 им. Н.А. Семашко. Ранее, в марте, статусы ковидных больниц потеряли филиал Грязинской ЦРБ в поселке Матырский на 120 коек и санаторий «Липецккурорт» на 300 коек.
6 1026
#коронавирус
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лавочница

8 минут назад
60+, За домашние роды родитплей упекут в тюрьму, а ребенка конфискуют.
ответить

Гость

12 минут назад
Теперь ковид будут лечить проктологи с гинекологами,а не инфекционисты! Господи,бедные наши старики! Им не выжить!
ответить

60+

18 минут назад
И кто согласится там рожать ? Лучше дома с бабкой повитухой постариннке чем в росаднике заразы .
ответить

Игорь

22 минуты назад
Там заразы тепарь!, Зараза-то фейковая.)))
ответить

Там заразы тепарь!

30 минут назад
Годами не вытравить! Бедные детки!
ответить

Лавочница

41 минуту назад
Какой может быть роддом в стране, где средняя месячная зарплата не дотягивает даже до пятисот долларов?
ответить

Еще в рубрике

25-летнего мужчину будут судить за фальшивые пятитысячные купюры
#фальшивомонетчики
1
25-летнего мужчину будут судить за фальшивые пятитысячные купюры

20 минут назад

Общество
Липчане сильнее всех в Центральном Черноземье сбавили прирост накоплений
#рейтинг #накопления #депозит
10
Липчане сильнее всех в Центральном Черноземье сбавили прирост накоплений

47 минут назад

Общество
Никто не захотел сделать Становое краше
#тендер #благоустройство
3
Никто не захотел сделать Становое краше

сегодня, 12:27

Общество
В парках Липецка во время майских праздников сыграют музыкальные группы и оркестры
#парки #концерт
3
В парках Липецка во время майских праздников сыграют музыкальные группы и оркестры

сегодня, 11:58

Общество
Нанесённый природе ущерб с рыбака взыскали через суд
#рыбалка #браконьерство
5
Нанесённый природе ущерб с рыбака взыскали через суд

сегодня, 11:20

Общество
В Липецке начали ремонтировать памятники и стелы
#памятник
10
В Липецке начали ремонтировать памятники и стелы

сегодня, 11:18

Общество