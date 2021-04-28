Инфекционный госпиталь в Липецке снова станет роддомом

А в областной клинической инфекционной больнице один корпус освобождают под лечение иных, кроме COVID-19, инфекций.

1 июня роддом при горбольнице №4 «Липецк-Мед», в прошлом году ставший инфекционным стационаром в связи с перепрофилированием с марта 2020 года всей областной инфекционной больницы в ковидный госпиталь, снова вернут беременным и роженицам. А вот терапевтический корпус 4-й горбольницы «Липецк-Мед» на 250 коек пока сохранит статус ковидного госпиталя.



А к концу мая в главном коронавирусном госпитале региона, областной клинической инфекционной больнице освободят под лечение иных инфекций отдельный корпус на 150 мест. В облздраве говорят, что здание перепрофилируют под нековидных инфекционных больных в преддверии сезона кишечных инфекций.



Таким образом, к 1 июня в регионе останутся 1150 ковидных коек (на пике второй волны пандемии их было 2400). В области продолжат действовать пять коронавирусных госпиталей на базах областной клинической инфекционной больницы, липецкой горбольницы скорой медицинской помощи №1, терапевтического корпуса липецкой горбольницы №4 «Липецк-Мед», инфекционного отделения областной психоневрологической больницы и роддома при елецкой горбольницы ;№1 им. Н.А. Семашко. Ранее, в марте, статусы ковидных больниц потеряли филиал Грязинской ЦРБ в поселке Матырский на 120 коек и санаторий «Липецккурорт» на 300 коек.

