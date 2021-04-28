После столкновения с автомобилем «Лада Калина» наехала на двух женщин и 4-летнего мальчика

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 апреля в Липецке на трассе Орел – Тамбов автомобиль «Киа» под управлением 48-летнего водителя врезался в стоящий «ВАЗ-2112» с 47-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали две пассажирки «ВАЗа», девочки 16-ти и 15-ти лет. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.В Ельце на улице Яна Фабрициуса столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 39-летнего мужчины и «Лада Калина» с 21-летним водителем. После удара «Калина» наехала на 4-летнего мальчика и двух женщин 63-х и 38-ми лет. Все они госпитализированы. Причиной столкновения стало несоблюдение очередности проезда.В Липецке 40-летняя женщина, управляя «ВАЗ-2107», на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 10-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.В Лебедяни на пешеходном переходе через улицу Свердлова 28-летний водитель «Лады Гранты» допустил наезд на 10-летнюю девочку. Ребенку понадобилась медицинская помощь.В обоих случаях причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходных переходов.27 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2519 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девятерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.Также зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.