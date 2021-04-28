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После столкновения с автомобилем «Лада Калина» наехала на двух женщин и 4-летнего мальчика

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#авария #ДТП
После столкновения с автомобилем «Лада Калина» наехала на двух женщин и 4-летнего мальчика

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 апреля в Липецке на трассе Орел – Тамбов автомобиль «Киа» под управлением 48-летнего водителя врезался в стоящий «ВАЗ-2112» с 47-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали две пассажирки «ВАЗа», девочки 16-ти и 15-ти лет. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. 

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В Ельце на улице Яна Фабрициуса столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 39-летнего мужчины и «Лада Калина» с 21-летним водителем. После удара «Калина» наехала на 4-летнего мальчика и двух женщин 63-х и 38-ми лет. Все они госпитализированы. Причиной столкновения стало несоблюдение очередности проезда.



В Липецке 40-летняя женщина, управляя «ВАЗ-2107», на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 10-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.

В Лебедяни на пешеходном переходе через улицу Свердлова 28-летний водитель «Лады Гранты» допустил наезд на 10-летнюю девочку. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

В обоих случаях причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходных переходов.

27 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2519 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девятерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Достали

24 минуты назад
Пора уже прав пожизненно лишать нарушителей! Долбодятлов на дороге всё больше и больше!
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Меня зовут Гиви...

25 минут назад
И снова бабы за рулем....
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Денис

47 минут назад
Вначале навели порядок ,при проезде пешеходных переходов все уступали,а теперь забили и ГИБДД и водители,а страдают дети и пожилые,в наших джунглях выжить им трудно
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