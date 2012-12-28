«У людей просто нет денег»: что происходит с авторынком Липецка после начала топливного кризиса
66-летний водитель школьного автобуса выслушал приговор за ДТП, в котором пострадал подросток
Происшествия
579
сегодня, 14:50
3
66-летний водитель школьного автобуса выслушал приговор за ДТП, в котором пострадал подросток
Мужчина получил год ограничения свободы и лишение прав на такой же срок.
Об этом ДТП мы рассказывали. 20 декабря 2024 года у села Болховское Задонского района школьный «ПАЗ» столкнулся с «ВАЗ-2107»: водитель автобуса не предоставил легковушке преимущество проезда по главной дороге. В аварии пострадал 13-летний мальчик — пассажир «ВАЗа». Подростка госпитализировали в Задонскую центральную районную больницу.
«Как установлено судом, водитель автобуса завершил рабочий маршрут и возвращался в школу. Приближаясь к нерегулируемому перекрестку, он грубо нарушил правила дорожного движения, проигнорировав требование знака приоритета «Уступи дорогу». Не предоставив преимущество в движении автомобилю «ВАЗ», мужчина допустил столкновение транспортных средств. В результате ДТП травмы получил 13-летний пассажир «ВАЗа», находившийся на переднем сиденье. По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные мальчиком телесные повреждения квалифицированы как причинившие тяжкий вред его здоровью», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Водитель полностью признал вину и частично возместил ущерб.
Гражданский иск по делу будет рассмотрен отдельно.
Фото – vk.com/zadonskmycity
0
5
0
0
1
Комментарии (3)