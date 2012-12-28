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сегодня, 14:50
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66-летний водитель школьного автобуса выслушал приговор за ДТП, в котором пострадал подросток

Мужчина получил год ограничения свободы и лишение прав на такой же срок.

Задонский районный суд приговорил 66-летнего водителя школьного автобуса к году ограничения свободы и лишению прав на такой же срок за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).

Об этом ДТП мы рассказывали. 20 декабря 2024 года у села Болховское Задонского района школьный «ПАЗ» столкнулся с «ВАЗ-2107»: водитель автобуса не предоставил легковушке преимущество проезда по главной дороге. В аварии пострадал 13-летний мальчик — пассажир «ВАЗа». Подростка госпитализировали в Задонскую центральную районную больницу.

«Как установлено судом, водитель автобуса завершил рабочий маршрут и возвращался в школу. Приближаясь к нерегулируемому перекрестку, он грубо нарушил правила дорожного движения, проигнорировав требование знака приоритета «Уступи дорогу». Не предоставив преимущество в движении автомобилю «ВАЗ», мужчина допустил столкновение транспортных средств. В результате ДТП травмы получил 13-летний пассажир «ВАЗа», находившийся на переднем сиденье. По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные мальчиком телесные повреждения квалифицированы как причинившие тяжкий вред его здоровью», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Водитель полностью признал вину и частично возместил ущерб.

Гражданский иск по делу будет рассмотрен отдельно.

Фото –  vk.com/zadonskmycity
авария
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
33 минуты назад
на пенсии должен быть лет 5 , а то и 10 ,а он детей возит от безысходности.
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Таксист
сегодня, 15:14
А что делал 13-ти летний на переднем сидении, если разрешено с 14-ти лет
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Вроде
50 минут назад
Всегда было с 12 лет.
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