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Три здания «Липецккурорта» выставили на продажу

15 1377
#продажа #недвижимость
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Три здания «Липецккурорта» выставили на продажу

Для курорта эта недвижимость — избыточные и неиспользуемые активы.

В интернете появились объявления о продаже трех зданий знаменитой лечебницы «Липецккурорт». Это 5-этажная гостиница площадью в 3 000 квадратных метров за 45 млн рублей, помещение свободного назначения за 8,5 млн рублей (431 «квадрат») - курортный зал с минеральной водой и хозяйственный корпус у Нижнего парка площадью 1 768 квадратных метров за 22 млн рублей. Что значат эти объявления: санаторий закрывают и распродают? На эти ответы GOROD48 генеральный директор АО «Липецккурорт» Виктор Суворченков.

- Санаторий работает и продолжит работу. Эти объявления не фейки, но никак не означают закрытия санатория. Мы периодически выставляем на продажу те здания, которыми сами не пользуемся, и они или законсервированы, или сдаются в аренду, - рассказал GOROD48 Виктор Суворченков. - В их числе и пятиэтажное здание гостиницы. Санаторий отлично работает и без использования этой недвижимости.
15 1377
#продажа #недвижимость
1

Комментарии (15)

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геннадий

2 минуты назад
это называется оптимизация
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Ч

12 минут назад
Как на базаре : всё продаётся и всё покупается , а жизнь то одна .
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Меня зовут Гиви...

22 минуты назад
аналитик, в печи нлмк.
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Семён

24 минуты назад
Никому не нужен стал человек в этой жизни, смазочный материал для шестерёнок дикого капитализма. Что дальше то ждать...
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весёлый

30 минут назад
Рабочим фабрики раздать ,крестьянам земли ,чтобы потом от них иметь налог на имущество и на землю,чтобы потом доить
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весёлый

32 минуты назад
У нас капитализм,у каждого здания должен быть хозяин
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Вася

35 минут назад
Раньше здесь людей лечили-бесплатно...а сейчас,это ненужные активы...печаль!чем дальше,тем хуже!)))
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Да

43 минуты назад
Гость, скоро липецк весь распродадут с подачи мэра, которая на все только и ищет инвесторов да меценатов
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миротворец

46 минут назад
дальше пропасть . дальше ад . все , сушите весла . пока не придет Сталин так и будет все на продажу и все в наживу .
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аналитик

48 минут назад
А куда короновивусных ложить ?
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