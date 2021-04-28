Три здания «Липецккурорта» выставили на продажу

Для курорта эта недвижимость — избыточные и неиспользуемые активы.

В интернете появились объявления о продаже трех зданий знаменитой лечебницы «Липецккурорт». Это 5-этажная гостиница площадью в 3 000 квадратных метров за 45 млн рублей, помещение свободного назначения за 8,5 млн рублей (431 «квадрат») - курортный зал с минеральной водой и хозяйственный корпус у Нижнего парка площадью 1 768 квадратных метров за 22 млн рублей. Что значат эти объявления: санаторий закрывают и распродают? На эти ответы GOROD48 генеральный директор АО «Липецккурорт» Виктор Суворченков.



- Санаторий работает и продолжит работу. Эти объявления не фейки, но никак не означают закрытия санатория. Мы периодически выставляем на продажу те здания, которыми сами не пользуемся, и они или законсервированы, или сдаются в аренду, - рассказал GOROD48 Виктор Суворченков. - В их числе и пятиэтажное здание гостиницы. Санаторий отлично работает и без использования этой недвижимости.