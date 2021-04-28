За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 62 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 29 710 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 993 человека выздоровели, 648 человек умерли, 2 069 — лечатся.

В больницах сегодня, по данным оперштаба, находятся 243 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 826 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 63 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 41 случай, на втором с большим отрывом Грязинский район — 5, третье подедили Елец, Лебедянский и Усманский райононы — по 3. В Становлянском и Хлевенском районе — по 2, в Добровском, Елецком, Задонском и Измалковском районах — по одному заболевшему.