Коронавирус

44 минуты назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 62 человека

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 62 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 29 710 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 993 человека выздоровели, 648 человек умерли, 2 069 — лечатся.

В больницах сегодня, по данным оперштаба,  находятся 243 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 826 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 63 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 41 случай, на втором с большим отрывом Грязинский район — 5, третье подедили Елец, Лебедянский и Усманский райононы — по 3. В Становлянском и Хлевенском районе — по 2, в Добровском, Елецком, Задонском и Измалковском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Игорь

19 минут назад
Грипп не лечится.
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