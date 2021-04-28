Происшествия

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Момент наезда «Лады Калины» на двух женщин и 4-летнего ребенка записала камера наблюдения

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#авария #ДТП
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Момент наезда «Лады Калины» на двух женщин и 4-летнего ребенка записала камера наблюдения

Автомобиль снес людей, стоявших на тротуаре.

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Аварию, в которой 27 апреля на улице Яна Фабрициуса в Ельце автомобиль «Лада Калина» сбил двух женщин и ребенка,  записала камера видеонаблюдения.

Судя по записи, водитель «Лады Калины» после столкновения с «Ладой Грантой» потерял управление и его автомобиль вылетел на тротуар перед пешеходным переходом. У края  тротуара стояли две женщины и ребенок.  После того, как машина буквально снесла людей, ее остановил столб.

Напомним, что 4-летнего мальчика и двух женщин 63-х и 38-ми лет после ДТП доставили в больницу.
18 3537
#авария #ДТП
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Комментарии (18)

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Для какой-то всласти

59 секунд назад
Всласть, при чем вообще тут ты ? Кто тебя понял или нет!
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Ничего личного, просто наблюдения

5 минут назад
Передайте этому ишаку, что он очень быстро ехал. Не зря скорость разрешается 59 км/ч максимум в населённом пункте. Насколько знаю, что в Ельце почти везде знаки 40 стоят.
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Всласть

11 минут назад
^^^, ты меня не понял, милый(ая) избиратель - читай монологи Евдокимова: это и про меня
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ник

17 минут назад
Ужас, таких лишать прав пожизненно надо
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^^^

21 минуту назад
Вот так живешь никого те трогаешь и одним махом чмо безмозглое калечит твою жизнь..как задолбали эти летуны на ведрах.
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Всласть

23 минуты назад
"А я молчу, ну че тут скажешь, хм..хм.. Иду, никого не трогаю, хм..хм.."
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Дебилы за рулем

31 минуту назад
Это страшно.
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Принц Датский

34 минуты назад
В королевстве явно что то не так. Синерылые и неадекваты за рулём творят по беспределу.
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щи

42 минуты назад
вторая неделя подряд, в области где сбивают детей, да и взрослых тоже
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Испанец

43 минуты назад
Зоолог, на каждом светофоре гайцов не поставишь. Гонщиков без башни очень много
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