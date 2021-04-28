Происшествия
сегодня, 12:05
Момент наезда «Лады Калины» на двух женщин и 4-летнего ребенка записала камера наблюдения
Автомобиль снес людей, стоявших на тротуаре.
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Аварию, в которой 27 апреля на улице Яна Фабрициуса в Ельце автомобиль «Лада Калина» сбил двух женщин и ребенка, записала камера видеонаблюдения.
Судя по записи, водитель «Лады Калины» после столкновения с «Ладой Грантой» потерял управление и его автомобиль вылетел на тротуар перед пешеходным переходом. У края тротуара стояли две женщины и ребенок. После того, как машина буквально снесла людей, ее остановил столб.
Напомним, что 4-летнего мальчика и двух женщин 63-х и 38-ми лет после ДТП доставили в больницу.
Судя по записи, водитель «Лады Калины» после столкновения с «Ладой Грантой» потерял управление и его автомобиль вылетел на тротуар перед пешеходным переходом. У края тротуара стояли две женщины и ребенок. После того, как машина буквально снесла людей, ее остановил столб.
Напомним, что 4-летнего мальчика и двух женщин 63-х и 38-ми лет после ДТП доставили в больницу.
Комментарии (18)
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Для какой-то всласти
Ничего личного, просто наблюдения
Всласть
ник
^^^
Всласть
Дебилы за рулем
Принц Датский
щи
Испанец