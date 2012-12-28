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Происшествия
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17 минут назад
Полиция начала проверку по факту падения 11-летней девочки с электросамоката
При падении ребёнок получил перелом свода основания черепа.
Сообщение об этом происшествии поступило в дежурную часть 10 сентября в 19:05 из медучреждения. Сейчас девочка находится в реанимации областной детской больницы с перелом свода основания черепа, врачи борются за её жизнь.
«В ходе проведения проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана правовая оценка действиям законных представителей несовершеннолетней», — сообщает УМВД России по Липецкой области.
С 1 по 10 сентября в Липецкой области произошло шесть аварий с участием мототехники, в которых получили травмы 11 человек. В том числе четыре ДТП произошло с участием несовершеннолетних, травмы получили девять детей.
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