«Металлург» заявил новичка около полуночи – за 15 минут до закрытия трансферного окна в России

Клуб сработал оперативно и залучил игрока, который выступал в "буфере".

Специалист по заявкам и лицензированию ФК «Металлург» Денис Шамаев молниеносно оформил документы и добился заявки Павлова минувшей ночью в 23:45 – за четверть часа до закрытия трансферного окна в России.





Контракт заключён до конца года, на завтрашнюю игру в Хабаровске новичок уже не успевает, прибудет в Липецк на следующей неделе, проведёт первые тренировки с

«Металлургом» и может дебютировать уже 19 сентября дома против «Строгино».

Два поражения подряд и обилие кадровых потерь заставили «Металлург» спешно укреплять состав.Сделать это непросто, ведь почти все ликвидные футболисты уже определились с клубами. Но липчанам удалось залучить сильного и перспективного полузащитника. Ряды «сталеваров» пополнил 21-летний полузащитник Дмитрий Павлов (15.02.2005, 183 см, 74 кг).Воспитанник Академии московского «Спартака». Выступал за дубль «Спартака» и дубль Сочи в первенстве России среди молодёжных команд, а в минувшем сезоне перешёл на взрослый уровень и отправился в «Торпедо» из Миасса – команду, которая из своих скромных возможностей умудряется выжимать 120%.Павлов был причастен к очередному «миасскому чуду»: осенью торпедовцы, которым в очередной раз предрекали вылет из «Серебра», вышли в «Золото». Весной среди самых сильных команд второй лиги не удержались, но вопрос с сохранением прописки в буфере решили надёжно и изящно. Павлов был одним из основных игроков, сыграв 26 матчей в чемпионате и один – в Кубке России.Универсал, способный сыграть в средней линии и справа, и слева, и в опорной зоне, и на позиции атакующего полузащитника. Может закрыть бровку и в роли латераля.Руководители «Металлурга» сработали оперативно: дистанционно договорились с игроком, контракт он подписал в Москве, где ему при этом создали весьма «металлургический» антураж (см. флото).Летом «Металлург» по разным причинам покинули 8 футболистов, на замену вместе с Павловым взяли всего троих.