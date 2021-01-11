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Липецкая вечЁрка: новая система оплаты проезда, 20 человек встретили «белочку», и когда эпидемия пойдет на спад
Сегодня, 11 января, стало возможно расплачиваться за проезд в общественном транспорте банковской картой, наркологи и сотрудники ожогового центра подвели итоги продолжительных выходных, а эпидемиологи оценили перспективы снижения заболеваемости COVID-19 в Липецкой области.
Стоимость проезда 21 рубль. Правда, билетик в обновленной системе выдает водитель. Бесконтактная система, по словам ее организаторов, должна поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами «MasterCard», «VISA» и «Мир». Также проезд можно оплатить с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.
Оплата проезда наличными осталась, но стоит она дороже на несколько рублей.
Наркологи подвели итоги работы за праздничные дни: никто не умер от перепоя. Впервые за… 33 года! При этом 20 человек доотмечались до «белой горячки». Всего же в областной диспансер в праздники привезли на отрезвление 337 человек.
Сотрудники ожогового центра также не сидели в каникулы без работы. И у них есть положительные новости — никто не пострадал от запуска фейерверков и петард. Зато двое мужчин получили серьезные ожоги: один из-за пожара в бане, другой хотел растопить печь. Еще один гражданин обморозил ноги, причем заметил это спустя несколько дней.
Для тех, кому пришлось сегодня с трудом вливаться в трудовой процесс, опрос на тему: « Как заставить себя работать после длинных выходных?»
Эпидемиологи считают, что коронавирусная эпидемия пойдет на спад, когда популяционный иммунитет в том или ином регионе достигнет 85% (вирус не перестанет циркулировать в популяции, но заболеваемость перестанет носить характер эпидемии). В Липецкой области популяционный иммунитет, по разным оценкам, составляет от 20 до 50%.
Всплеска заболеваемости после новогодних праздников в облздраве не зафиксировали. При этом все же увеличили количество ковидных коек на 100 штук (но не на 350, как предлагали в конце года).
Сегодня официально сообщили о 166 жителях региона, у которых за последние сутки выявлен COVID-19, пять человек умерли от нового вируса. Выздоровели сегодня всего 14 человек.
Если к ежедневной ковидной статистике стали уже привыкать (хотя, как привыкнуть к тому, что умирают люди?!), то цифры, приведенные Липецкстатлм, поражают. Статистики подсчитали, что за 11 месяцев 2020 года умерли почти на три тысячи человек больше, чем с января по ноябрь 2019 года. 17 818 человек против 14 929. Особенно много смертей было в ноябре 2020 года — 2 129, в ноябре 2019 года умерли 1 236 человек. При этом официально от COVID-19 в ноябре погибли, по данным регионального оперштаба, 42 человека. От чего случился такой всплеск смертности, официально не сообщается.
Но не это стало поводом для обсуждения в первый рабочий день года. Сегодня судачили о возможной отставке вице-губернатора Александра Ильина, об этом нагадали в Телеграме. Сам Ильин эту информацию опроверг.
Про отставку заговорили из-за «слива», случившимся перед Новым годом, когда было опубликовано видео с закрытого совещания медиков, на котором высокопоставленный чиновник инструктировал подчиненных, как составлять статистику оказанных населению медицинских услуг. Из-за того, что в прошлом году была приостановлена плановая помощь, поликлиники и больницы, финансируемые ТФОМСом, остались без денег. Вот и получилось, что Фонд «пух» от сотен миллионов рублей, а медучреждения не знали, как расплатиться в долгами.
Несмотря на опровержения, история не закончена. Проверки в ведомствах продолжаются.
— Сейчас главное, кто окажется более верноподданный, что если и снимут, то с переводом на другую должность, — предположил в комментариях к нашей новости Липчанин.
Похоже, до порядка в липецком здравоохранении далеко. Горожане сегодня вновь жаловались на очереди в поликлинике № 2. Даже прислали видео своих страданий в GOROD48. Главврач поликлиники Анна Маркова признала проблему, сообщив при этом, что не сидит сложа руки, а пытается вместе с коллективом ее решить.
Больная тема нашла отклик в комментариях к новости. В них наши читатели рассказывали о своем опыте общения с медиками.
— В третью поликлинику на Вермишева не дозвониться, звоню в ЕДС — там говорят, ваша поликлиника не предоставила доступ на вызов врача (дозвонилась в ЕДС на 15 минуте), звоните на «горячую линию» в свою поликлинику. Звоню туда, там говорят дозванивайтесь по номерам, там сейчас просто перегруз. А вообще звоните на ЕДС, там у вас обязаны принять вызов. Замкнутый круг. В итоге врача так и не удалось вызвать. Спасибо! — пожаловалась Мама.