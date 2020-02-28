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Общество
400
47 минут назад
2

Картофель по цене мяса

Итоги недели: цены.

Неделя заканчивается, и мы традиционно проверили, как изменились цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты и овощи.

Наша корзина дешевых продуктов уменьшилась в цене на 22 рубля 93 копейки. На Центральном рынке снова появились яйца по 65 рублей за десяток, а в магазинах мы нашли подсолнечное масло подешевле.



И наша дорогая корзина тоже снизилась в цене. В основном из-за того, что на рынке за свинину перестали просить немыслимые деньги.



Дешевое подсолнечное масло, которое мы нашли, продавалось с ограничением: не более 18 бутылок в руки. Хотя ограничением это, конечно, назвать сложно.



Сильно удивили цены на морковь. Упаковка весом чуть больше килограмма стоила 79 рублей 99 копеек, причем на ценнике была пометка «выгодно»!



Рядом продавали мытую морковь на развес за 49 рублей 90 копеек.



Между тем, эксперты, к которым за разъяснениями обратилась «Российская газета», не рекомендуют покупать мытые овощи. В промышленных масштабах их моют специально разрешенными средствами, безопасными для человека. Однако некоторые овощехранилища и магазины очищают корнеплоды дешевыми веществами, содержащими вредные химикаты. Так что лучше покупать немытые овощи. И к тому же они дешевле.

На этой неделе мы нашли довольно дорогую гречку. При этом на прилавках большой выбор на любой кошелек.



Цены на бананы снова пошли вверх, хотя куда выше-то!



Правда, сейчас не такой уж и большой выбор фруктов и ягод, точнее, они очень дорогие. Все привозное.





Мандарины, к примеру, везут уже из Китая.



Несмотря на пост на Центральном рынке очень много мяса. Причем цены на него весьма демократичные. Карбонад можно купить по 365 рублей.



— Какое мясо у вас аппетитное.

— Никто аппетит пока не нагулял! — жалуется продавец.

— Вы дешевле всех на рынке продаете, почему?

— Да на него хоть 100 рублей цену напиши, все равно никто брать не будет! — в сердцах отвечает продавец.

Цены на карбонат снизились, дороже чем за 500 рублей мы его не увидели.

При этом поразили цены на молодой картофель. За него просят почти как за килограмм мяса — 300 рублей! Привезли из Азербайджана.

— Неужели покупают?

— Конечно! У всех ведь разные доходы.

А еще снизились цены на красный лук. Его можно купить уже по 200 рублей за килограмм.

На Центральном рынке все чаще рядом с продуктами лежат бумажки с номерами телефонов — для денежных переводов. Причем онлайн-банком пользуются не только молодые продавцы.

— Как чаще расплачиваются: наличными деньгами или переводом?

— Примерно 50/50. Чаще молодежь, конечно, — рассказали нам рыночные торговцы.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Картофель
8 минут назад
Господа, а чем я хуже мяса?
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Коммунист
17 минут назад
Нам поможет импортозамещение!
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