13 – счастливое число, липецкие бомбардиры разбушевались

Наши забили «чёртову дюжину» мячей гостям из Новокузнецка, но всё равно лишились шансов на плей-офф.

Во второй игре некоторое время держалась интрига. На гол Кручинина гости ответили мячом Дмитрия Хусаинова на 14-й минуте. Но уже через две минуты Руслан Курбанов окончательно и бесповоротно склонил чашу весов в нашу пользу, а Кручинин до перерыва успел оформить «дубль». Во втором тайме у нас отличились Янник, Низамутдинов, Данил Бурмицкий. А ещё один мяч на последней минуте в свои ворота забил сибиряк Иван Костяной. Любопытно, что до этого он выступал за Липецк и забил за нашу команду, наверное, по привычке.











Скромное обаяние липецкого бомбардира – Янник из Кот Д`Иваура

В «регулярке» Алекберову и Ко осталось сыграть два матча 4 и 5 мая у переживающей кризис команды КПРФ, а также провести в Санкт-Петербурге одну встречу с аутсайдером «Кристаллом», которая была отменена из-за теракта в «Крокус Сити Холле».







Липецкая команда по мини-футболу разыгралась под конец сезона и в заключительных домашних матчах регулярного чемпионата буквально разнесла новокузнейкий «Сиб-Транзит» - 6:0 и 7:2.Правда, для болельщиков есть и неприятная новость: «Новая генерация» из Сыктывкара дважды победила екатеринбургскую «Синару» - 5:3 и 7:5 и лишила липчан последних теоретических шансов дебютном сезоне на высшем уровне пробиться в плей-офф.«Сит-Транзит», как и наша команда – один из аутсайдеров Суперлиги. В первый день героем матча стал Илья Андреев, который отличился уже на 1-й и 5-й минутах, а во втором тайме оформил «хет-трик». Кроме него по голу забили темнокожий «легионер» Янник, Александр Дунец и Олег Кручинин (), последний отличился с 10-метрового «дабл-пенальти». Липчане могли сделать счёт и вовсе космическим, но удары с 10 метров не реализовали Александр Коробейников и вернувшийся в строй после травмы Финал Низамутдинов.- Команде давно нужно было выиграть, чтобы почувствовать уверенность. Мы, к сожалению, сделали это достаточно поздно для того, чтобы попасть в плей-офф. В любом случае, ребята — молодцы. Думаю, что по реакции болельщиков это видно. Не стыдно смотреть в глаза друг другу и болельщикам, - сказал после игры главный тренер липчан Темур Алекберов.Победная серия Липецка выросла до 4-х матчей, ранее липчане дважды дома победили «Сибиряк» из Новосибирска – 5:2 и 6:2.В таблице команда расположилась на 9-м месте сразу за зоной плей-офф, от которой уже непреодолимое отставание – 13 очков. Правда, и ниже первой «десятки» среди 12-ти команд наша команда уже не опустится.