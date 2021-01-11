Липчане снова жалуются на огромные очереди в поликлинике

Главный врач сама сегодня дежурила в зале, чтобы успокоить пациентов.

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Липецкая городская поликлиника №2, на которую жаловались пациенты 4 января, сегодня снова испытывает повышенную нагрузку. В редакцию GOROD48 прислали очередное видео с негативным отзывом о работе медучреждения.



- Треш полный, очереди безумные, сегодня первый рабочий день, и всем нужно закрывать больничный, продлевать больничный, в итоге везде передушились, в дверях передушились, в кабинет заходят по 5 человек, все стоят, толпятся, никакой социальной дистанции, - рассказывает липчанка Татьяна Новикова.



В самом медучреждении уверяют: нагрузка большая, но ситуация под контролем. Как рассказала GOROD48 главный врач Липецкой городской поликлиники №2 Анна Маркова, 4 января, когда появилось первое в этом году видео из поликлиники, ролик был снят даже не в 9 утра, а раньше.



- 4 января поликлиника работала с девяти утра, но в 08:15 мы впустили людей, чтобы они не мёрзли на улице, - отметила Анна Маркова. – Регистратура и врачи, как положено, начали работать в девять утра, но именно период с 08:15 до 09:00 послужил причиной для недовольства пациентов. – После того, как открыли регистратуру, всё стабилизировалось. Но мы всё равно сделали выводы и 6,8, и 9 января добавили дополнительные силы, в том числе усилили дежурство медсестрами. И уже в эти дни проблем не было. Регистратура работала с 08:30, а двери поликлиники мы открывали в 07:55.



Анна Маркова признала, что сегодня в поликлинике снова большой наплыв пациентов, но в медучреждении делают всё, чтобы снять напряжение: работают восемь окон регистратуры, пациентов встречают сама главный врач, старшая медсестра и два администратора зала. Также работают два терминала для дистанционной записи на приём. В кабинете №105 отдельно принимают температурящих больных и лиц с явными симптомами ОРВИ.



Но пациентов сегодня пришло столько, что с раннего утра вся запись была расписана. Люди, которые пришли в поликлинику в 07:30 или в девять утра и взяли талон на 12 и даже 12:40 почему-то остались дожидаться очереди в стенах медучреждения.



- Все сидят, ждут приёма, который по талонам у них должен быть только через 1,5-2 часа, от этого и очереди, - уверяет Анна Маркова. – Сегодня я сама провожу беседу с пациентами, чтобы негатив не накапливался. Но пациентов сегодня, действительно, очень много! Хотя у нас работают все терапевты – один доктор заболел и ушёл на больничный лист, но его запись не сдвинулась, его пациентов взял другой врач, который вышел на замену.