Здоровье

сегодня, 14:22

Липчане снова жалуются на огромные очереди в поликлинике

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#поликлиника #очередь
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Главный врач сама сегодня дежурила в зале, чтобы успокоить пациентов.

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Липецкая городская поликлиника №2, на которую жаловались пациенты 4 января, сегодня снова испытывает повышенную нагрузку. В редакцию GOROD48 прислали очередное видео с негативным отзывом о работе медучреждения.

- Треш полный, очереди безумные, сегодня первый рабочий день, и всем нужно закрывать больничный, продлевать больничный, в итоге везде передушились, в дверях передушились, в кабинет заходят по 5 человек, все стоят, толпятся, никакой социальной дистанции, - рассказывает липчанка Татьяна Новикова.

В самом медучреждении уверяют: нагрузка большая, но ситуация под контролем. Как рассказала GOROD48 главный врач Липецкой городской поликлиники №2 Анна Маркова, 4 января, когда появилось первое в этом году видео из поликлиники, ролик был снят даже не в 9 утра, а раньше.

- 4 января поликлиника работала с девяти утра, но в 08:15 мы впустили людей, чтобы они не мёрзли на улице, - отметила Анна Маркова. – Регистратура и врачи, как положено, начали работать в девять утра, но именно период с 08:15 до 09:00 послужил причиной для недовольства пациентов. – После того, как открыли регистратуру, всё стабилизировалось. Но мы всё равно сделали выводы и 6,8, и 9 января добавили дополнительные силы, в том числе усилили дежурство медсестрами. И уже в эти дни проблем не было. Регистратура работала с 08:30, а двери поликлиники мы открывали в 07:55.

Анна Маркова признала, что сегодня в поликлинике снова большой наплыв пациентов, но в медучреждении делают всё, чтобы снять напряжение: работают восемь окон регистратуры, пациентов встречают сама главный врач, старшая медсестра и два администратора зала. Также работают два терминала для дистанционной записи на приём. В кабинете №105 отдельно принимают температурящих больных и лиц с явными симптомами ОРВИ.

Но пациентов сегодня пришло столько, что с раннего утра вся запись была расписана. Люди, которые пришли в поликлинику в 07:30 или в девять утра и взяли талон на 12 и даже 12:40 почему-то остались дожидаться очереди в стенах медучреждения.

- Все сидят, ждут приёма, который по талонам у них должен быть только через 1,5-2 часа, от этого и очереди, - уверяет Анна Маркова. – Сегодня я сама провожу беседу с пациентами, чтобы негатив не накапливался. Но пациентов сегодня, действительно, очень много! Хотя у нас работают все терапевты – один доктор заболел и ушёл на больничный лист, но его запись не сдвинулась, его пациентов взял другой врач, который вышел на замену.
12 1603
#поликлиника #очередь
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Комментарии (12)

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Гостиня

18 минут назад
гостья, точно. Это еще там ягодки, что она показала. Дело ведь не в количестве прешедших- там терапевтов три человека осталось...остальные уволились и уволены. А три оставшихся принимают по 70 человек за себя и за заведующую. У нее кстати в прием 5 - 15 человек.
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Не дежурить

26 минут назад
должна главврач, а работу организовывать.
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Пациент

27 минут назад
Я 8го января не смогла дозвониться до поликлиники, вызвать врача на дом мужу с температурой 39, пришлось туда пешком идти. Очередь была небольная, администратор сказала обратиться в 3е окно. А в 3м окне никого, лишь вдалеке сотрудница разговаривает по мобильному телефону, повернувшись ко мне спиной. Так я и простояла бы, если бы из соседнего окна меня не окликнула медрегистратор. Когда я оставила данные для вызова врача, одновременно спросила, почему телефоны не отвечают на протяжении 2х часов в поликлинике, но она ничего не ответила на это. Позже позвонили и спросили, нужен ли врач на дом или просто продлить больничный человеку, который уже 8 дней с температурой 39 лежал... Спасибо за то, что врач пришел и дал дельные инструкции, пусть и в 7.30 вечера. Однако вопрос: а если человек болеет тяжело, один дома и не может дойти сам до поликлиники, попросить сходить ему некого, то как тогда быть?
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.

39 минут назад
А на открытые школы и массовые гуляния, как в Данкове, никто не жалуется? Странно...
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гостья

45 минут назад
это видать очередная новоблогерша) что-то конечно на больную не выглядит, но трэш увидела полный. Видать она еще не видела его. Там особо и очереди то нет.
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Дворник

47 минут назад
Очень уверенная фраза "Ситуация под контролем". И успокоятся все больные и здоровые. Она имеет волшебное действие.
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гостья

48 минут назад
говорили: сидите дома, соблюдайте дистанцию, носите маски и в итоге? А теперь все за больничными ломанулись. ну понятно хоть, что закрывают те, кто "умеет" на праздники поболеть, а остальных откуда столько больных то?
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даёшь

49 минут назад
локдаун полный
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Главному врачу

50 минут назад
Не умеешь организовать работу - иди мести улицы. Болтовня одна пустая.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

53 минуты назад
Всё стабильно хорошо!
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