Машнин озвучил свой жизненный принцип, тренер «Велеса» сомневается, что команда удержится в «Золоте»

Пресс-конференция после победы липчан в Подмосковье.

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- К сожалению, из лазарета у нас пока никто не возвращается. И перспектив не видно. Из-за этого на предсезонке мы наигрывали один состав, а вынуждены использовать другой. Очень трудно даются забитые мячи, хотя если сегодня мы бы, как «Металлург», использовали стандарт, то, вероятно, игра пошла бы по другому сценарию. У нас сейчас только один шанс набрать очки при такой низкой реализации: не пропустить самим. Но и здесь не дотерпели. Увы, наши кадровые проблемы могут помешать сохранению прописки в «Золоте».





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