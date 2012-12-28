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Машнин озвучил свой жизненный принцип, тренер «Велеса» сомневается, что команда удержится в «Золоте»
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сегодня, 18:28

Машнин озвучил свой жизненный принцип, тренер «Велеса» сомневается, что команда удержится в «Золоте»

Пресс-конференция после победы липчан в Подмосковье.

После победы на выезде над столичным «Велесом» - 2:0 главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин поблагодарил футболистов, которые, по его словам «выполнили тренерскую установку на все сто процентов», и отдельно – болельщиков.

- Благодарим и тех, кто переживает за нас в Липецке, но особенно – тех, кто приехал поддержать нашу команду в Домодедово. Это не мелочь, а сильное подспорье для команды. Когда болельщики приезжают, а мы радуем их победой – это вообще здорово.

Одержав две победы в трёх последних матчах наставник «Металлурга» Сергей Машнин заронил надежду на благополучное завершение сезона. И в Домодедове, похоже, сформулировал свой главный жизненный и тренерский принцип.

- Я всегда говорю: делай, что должен и будь, что будет. Сегодня мы сделали всё, как и должны. И в результате вознаграждены победой.

Самый молодой тренер «Золотой подгруппы» 33-летний Александр Грищенко в своём пространном послематчевом выступлении посетовал на травмы ведущих футболистов.

- К сожалению, из лазарета у нас пока никто не возвращается. И перспектив не видно. Из-за этого на предсезонке мы наигрывали один состав, а вынуждены использовать другой. Очень трудно даются забитые мячи, хотя если сегодня мы бы, как «Металлург», использовали стандарт, то, вероятно, игра пошла бы по другому сценарию. У нас сейчас только один шанс набрать очки при такой низкой реализации: не пропустить самим. Но и здесь не дотерпели. Увы, наши кадровые проблемы могут помешать сохранению прописки в «Золоте».


Уже в предстоящую среду, 24 апреля, «Металлург» начнёт второй круг домашней игрой с «Челябинском», который собрал чуть ли не самый сильный состав в турнире, но внезапно забуксовал. Из-за этого на Урале даже сменили главного тренера: вместо Виталия Панова команду принял бывший наставник «Спартака-2» и «Олимпа» из Долгопрудного Роман Пилипчук.
Отступать «Челябинску» и «Металлургу» некуда, грядёт битва. Начало игры в 18:00.
Футбол
«Металлург»
Сергей Машнин
пресс-конференция
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