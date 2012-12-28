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627
сегодня, 21:19
2

Пожар в садоводческом товариществе ликвидирован

Горели провода и гора покрышек

Как сообщал GOROD48, сегодня в СНТ «Металлург – 6» произошел пожар черный дым от которого был виден даже в Липецке.

Информация из соцсетей о том, что загорелись провода, а от них стоящая под ними машина – не подтвердилась. Но по опубликованным в соцсетях фото видно, что горит гора покрышек, а рядом стоит старенький «Москвич». Скорее всего автохлам.

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Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Причина пожара, провода ли загорелись, а от них покрышки, или наоборот покрышки, а от них провода – выясняется.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Местный
25 минут назад
А этих знаю, хорошие ребята... Веселые...
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не-а чё
36 минут назад
Свалку устроили,вот и загорелось.
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