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Происшествия
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сегодня, 21:19
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Пожар в садоводческом товариществе ликвидирован
Горели провода и гора покрышек
Информация из соцсетей о том, что загорелись провода, а от них стоящая под ними машина – не подтвердилась. Но по опубликованным в соцсетях фото видно, что горит гора покрышек, а рядом стоит старенький «Москвич». Скорее всего автохлам.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Причина пожара, провода ли загорелись, а от них покрышки, или наоборот покрышки, а от них провода – выясняется.
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