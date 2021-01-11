Общество
45 минут назад
В администрации области отказались комментировать слухи об отставке вице-губернатора Александра Ильина
В ТФОМС продолжается проверка. Медицинское начальство - на месте.
В декабре GOROD48 рассказывал о публикации видеозаписи закрытого совещания медиков, на котором руководители системы здравоохранения инструктировали главврачей больниц, как составлять статистику оказанных населению медицинских услуг. Тогда же было заявлено, что проверку оформления отчетности государственных медицинских организаций начали Росздравнадзор, федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, прокуратура и администрация области.
Как выяснил GOROD48, проверки еще продолжаются.
- Во взаимодействии с федеральным Фондом обязательного медицинского страхования прокуратура области проверяет деятельность территориального подразделения этого ведомства, по окончанию которой будет дана правовая оценка его деятельности, - сообщила GOROD48 помощник прокурора области Татьяна Ткачева.
Впрочем, в телеграмм-каналах распространяются сообщения о том, что результаты этих проверок уже предрешены, и что вот-вот состоится отставка курирующего медицину вице-губернатора Александра Ильина, одного из фигурантов скандального видео.
- У меня есть для проверяющих ответы на все вопросы. Я работаю. Я - на месте, - ответил на выпады каналов заместитель главы администрации Липецкой области.
В пресс-службе администрации региона отказались комментировать циркулирующие «слухи об отставках, которых нет».
Напомним, что весной прошлого года из-за пандемии была приостановлена плановая медицинская помощь населению. Поликлиники и больницы, финансируемые ТФОМСом по факту оказанных услуг, остались без денег. Создалась парадоксальная ситуация: в фонде остались неизрасходованными сотни миллионов рублей, а медучреждения оказались в долгах - за коммуналку и лекарства.
Как выяснил GOROD48, проверки еще продолжаются.
- Во взаимодействии с федеральным Фондом обязательного медицинского страхования прокуратура области проверяет деятельность территориального подразделения этого ведомства, по окончанию которой будет дана правовая оценка его деятельности, - сообщила GOROD48 помощник прокурора области Татьяна Ткачева.
Впрочем, в телеграмм-каналах распространяются сообщения о том, что результаты этих проверок уже предрешены, и что вот-вот состоится отставка курирующего медицину вице-губернатора Александра Ильина, одного из фигурантов скандального видео.
- У меня есть для проверяющих ответы на все вопросы. Я работаю. Я - на месте, - ответил на выпады каналов заместитель главы администрации Липецкой области.
В пресс-службе администрации региона отказались комментировать циркулирующие «слухи об отставках, которых нет».
Напомним, что весной прошлого года из-за пандемии была приостановлена плановая медицинская помощь населению. Поликлиники и больницы, финансируемые ТФОМСом по факту оказанных услуг, остались без денег. Создалась парадоксальная ситуация: в фонде остались неизрасходованными сотни миллионов рублей, а медучреждения оказались в долгах - за коммуналку и лекарства.
гость гостю
все идет по плану
гость
ГОСТЬ
гость.
Ваня
Больной ковидом
Было бы желание выявили быстро.