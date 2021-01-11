Общество

45 минут назад

В администрации области отказались комментировать слухи об отставке вице-губернатора Александра Ильина

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#администрация области #кадры

В ТФОМС продолжается проверка. Медицинское начальство - на месте.

В декабре GOROD48 рассказывал о публикации видеозаписи закрытого совещания медиков, на котором руководители системы здравоохранения инструктировали главврачей больниц, как составлять статистику оказанных населению медицинских услуг. Тогда же было заявлено, что проверку оформления отчетности государственных медицинских организаций начали Росздравнадзор, федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, прокуратура и администрация области.

Как выяснил GOROD48, проверки еще продолжаются.

- Во взаимодействии с федеральным Фондом обязательного медицинского страхования прокуратура области проверяет деятельность территориального подразделения этого ведомства, по окончанию которой будет дана правовая оценка его деятельности, - сообщила GOROD48 помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

Впрочем, в телеграмм-каналах распространяются сообщения о том, что результаты этих проверок уже предрешены, и что вот-вот состоится отставка курирующего медицину вице-губернатора Александра Ильина, одного из фигурантов скандального видео.

- У меня есть для проверяющих ответы на все вопросы. Я работаю. Я - на месте, - ответил на выпады каналов заместитель главы администрации Липецкой области.

В пресс-службе администрации региона отказались комментировать циркулирующие «слухи об отставках, которых нет».

Напомним, что весной прошлого года из-за пандемии была приостановлена плановая медицинская помощь населению. Поликлиники и больницы, финансируемые ТФОМСом по факту оказанных услуг, остались без денег. Создалась парадоксальная ситуация: в фонде остались неизрасходованными сотни миллионов рублей, а медучреждения оказались в долгах - за коммуналку и лекарства.
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#администрация области #кадры

Комментарии (8)

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гость гостю

4 минуты назад
не знаешь.что такое ОМС ,не свисти
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все идет по плану

8 минут назад
люди без медпомощи, операции отложены на неопределенный срок , от методов борьбы с пандемией умирает вразы больше народа чем от самой пандемии.
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гость

8 минут назад
гость., КарманАми она хлопала.
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ГОСТЬ

9 минут назад
Чё вы пристали. Люди, похожие, схожими голосами, чёто-там проговорили. Да и денег тех всего. Народ мрёт от десятка заболеваний, схожих с интерстециальной пневмонией, плюс не понятый химический пневмотит. Основная масса, слава Богу -ума хватило не жрать антибиотики в первые дни , переживает это в домашних условиях и на ногах( облегчённые симптомы), но течение длительное. Полагаете, что Этим гражданам ситуация неизвестна? Да нет. Им плевать!!! Они и не напрягались. Это какая нелюдь предложила сделать медицинское обеспечение сферой услуг?
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гость.

23 минуты назад
чего ушами хлопала начальник фомс....
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Ваня

26 минут назад
А слухи о задержании за взятку ещё одного заместителя , который пропал из поля зрения общественности ещё в начале декабря ?
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Больной ковидом

29 минут назад
Диспансеризация, которая проводилась и не проводилась, ну вы поняли о чем я
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Было бы желание выявили быстро.

29 минут назад
А что здесь проверять, обзвонить страховщикам по имеющимся данным и сведениям когда пациент обращался и обращался ли вообще в больницу или в поликлинику, так же и прокуратуре. Ведь сведенья то в электронном журнале и доступ не у всех есть тем-более у пожилых или кто интернетом плохо владеет.
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