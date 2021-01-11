Коронавирус

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За сутки в Липецкой области подтверждены 166 случаев коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 166 случаев коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 165 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 166 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 17 853 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 13 070 человек, умерли — 299 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 23 315 случаев коронавирусной инфекции, 436 человек умерли, 21 786 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 3 425 269 случаев коронавирусной инфекции, 2 800 675 человек выздоровели, 62 273 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Липчанин

10 минут назад
Гость, а у нас и будет увеличение. Мер никаких не приняли для снижения!
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Гость

52 минуты назад
В России снижение и стабилизация, вчера Попова сказала. В у нас пока всё увеличение, к сожалению. Берегите себя, как можете!
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