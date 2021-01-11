За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 14 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 17 853 случая новой коронавирусной инфекции, 13 070 человек выздоровели, 299 человек умерли , 4 484 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 655 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Дома лечится значительно больше людей — 2 829.



За последние сутки в регионе подтверждены 166 случаев инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 114 человек. На втором месте с большим отрывом от лидера Задонский район — 10, третье место поделили Елец и Хлевенский район — по 7 заболевших. В Воловском и Добровском районах — по 5 заболевших, в Грязинском и Становлянском районах — по 4, в Измалковском районе — 3, в Добринском и Липецком районах — по 2, в Елецком, Краснинском и Усманском районах — по одному заболевшему.