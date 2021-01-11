39 минут назад
За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 14 человек
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 17 853 случая новой коронавирусной инфекции, 13 070 человек выздоровели, 299 человек умерли, 4 484 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 166 случаев инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 114 человек. На втором месте с большим отрывом от лидера Задонский район — 10, третье место поделили Елец и Хлевенский район — по 7 заболевших. В Воловском и Добровском районах — по 5 заболевших, в Грязинском и Становлянском районах — по 4, в Измалковском районе — 3, в Добринском и Липецком районах — по 2, в Елецком, Краснинском и Усманском районах — по одному заболевшему.
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Ч