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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: два пожара на одной улице, гибель деревьев и надвигающийся ремонт Студеновской

Сегодня, 19 апреля, на улице Елецкой горели сразу два дома, GOROD48 задался вопросом, почему в Липецке гибнут деревья, и скоро перекроют еще один мост.

Рано утром эвакуировали жильцов дома № 69 на улице Елецкой, в нем загорелся чердак. Позже выяснилось, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

А днем загорелся чердак дома, стоящего рядом, № 67. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Но впечатления у жильцов домов теперь останутся надолго.

«Может управляющим пора заняться делом и поменять проводку?» — спросил комментатор.

«Все из-за провайдеров, горят их сопли», — считает Мурка.

«В один день, в соседних домах, оба пожара на чердаке — может это не проводка? А кому-то надо искать в чем дело?» — еще одна конспирологическая версия.

В этом году в Липецке намерены снести четыре тысячи деревьев. А посадить только 1 800. Уже несколько лет город теряет деревья, а их гибель обрастает множеством слухов: горожане считают, что деревья засыхают из-за кронирования, благоустройства или дорожных работ.

GOROD48 поговорил о том, что происходит с зелеными насаждениями города, с представителями мэрии, урбанистом Александром Полуниным и биологом Сергеем Глазиновым. Кстати, депутаты горсовета уже давно предлагали принять программу озеленения Липецк, но воз и ныне там. Тема зацепила комментаторов.

«В военном городке сносят абсолютно не засохшие и не больные молодые деревья. Пример: сплошная, подряд рубка молодых деревьев рядом с магазином «Пятёрочка» (бывшая солдатская столовая). Коммуникаций нет никаких. Детских площадок, столбов, проводов. Ну ничего там нет. Срубленное не убирается с прохода. Какой-то беспредел», — доложил хуже некуда.

«Если ехать в Кривец, то от «Новосёлкино» деревья в налёте горчичного цвета. После его появления засыхают. Что с ними такое происходит?» — спросила Липа.

«Удаление сухих деревьев и посадка новых должны быть заложены в бюджет каждый год, эти мероприятия долгие годы не проводили, деревья все по городу старые, были посажены зачастую с постройкой домов, вот и «накопилось» по всему городу один сухостой», — добавил Голос.

«Деревья на Терешковой (нечетная сторона) уже старые-престарые, уже по 70 лет. Писали заявки везде! Пока не упадут на пешеходов, их не срубят», — напомнил ЯЯЯ.

«В Европе не только деревьев мало в городах, там ещё газонов не найдешь. И ничего, никто не задыхается. Зато обрезать не надо и грязи на дорогах нет», — уверен Бим.

«При бывших правителях наш город славился зеленью, цветами и фонтанами. Теперь, к сожалению, только плиткой и асфальтом. По улице Коммунистической, вдоль всей дороги, были деревья, на них пели птички по утрам сидели, а самое главное что деревья эти впитывали большую часть пыли от дорог. А теперь вся эта пыль летит в квартиру, окно открыть не возможно», — написала Лена.

Сегодня из-за сильного ветра на улице Желябова на автомобиль упала ветка. Сухое дерево или нет, неясно, оно до сих пор не расцвело. А машина, кстати, стояла рядом на платной парковке, которая начнет действовать 2 мая.



Липчане только начали привыкать к временной схеме движения, введенной из-за ремонта горбатого моста, как стало известно, что скоро начнут ремонтировать еще один мост. Через ручей Студеный на улице Студеновской.

Ремонт улицы намечен на апрель и май 2024 года. Сразу после окончания работ начнется ремонт моста, то есть летом. Когда его перекроют, скорее всего наполовину, пока неизвестно. Это должно решиться на следующей неделе. По контракту отремонтировать мост надо до 1 ноября 2025 года. Разметку и временные знаки (пока закрытые) на нем уже установили.

Кстати, сезон больших дорожных ремонтов начался и в Липецкой области. В этом году собираются обновить 600 км улиц и трасс, а также 15 автомобильных мостов.

В выходные погода не порадует — ожидаются кратковременные дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до +5, днем столбики термометров не поднимутся вышел +17 градусов.
вечЁрка
пожар
озеленение
ремонт моста
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Гость
18 минут назад
На студёновской 67, тоже был пожар лет семь , восемь назад. Тоже горели провода провайдеров и повредили несущую опору крыши она сгорела, потом там вставили кусок доски как поддержку. Пожар тушили сами жильцы, и после этого не кому дела нет.
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ничего
57 минут назад
Два пожара на одной улице - не три; значит, у нас успешное МЧС. Как и всё остальное у нас - другие только завидуют.
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Электорат
сегодня, 20:30
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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