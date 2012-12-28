Липецкая вечЁрка: два пожара на одной улице, гибель деревьев и надвигающийся ремонт Студеновской

Сегодня, 19 апреля, на улице Елецкой горели сразу два дома, GOROD48 задался вопросом, почему в Липецке гибнут деревья, и скоро перекроют еще один мост.