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Погода в Липецке
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сегодня, 17:20
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В Липецкой области сухо и до +18
20 апреля Липецкая область будет находиться в тыловой части уходящего на восток циклона – осадков не ожидается. 21 и 22 апреля с приближением циклона с юга местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +3 до +5, днем — от +15 до +17 градусов.
День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 6 градусов мороза.
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