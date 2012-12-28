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сегодня, 17:20
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В Липецкой области сухо и до +18

20 апреля Липецкая область будет находиться в тыловой части уходящего на восток циклона – осадков не ожидается. 21 и 22 апреля с приближением циклона с юга местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 апреля — 10-11 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 21 и 22 апреля — 15-17 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.
 
В Липецке переменная облачность,  без существенных осадков. Температура ночью — от +3 до +5, днем — от +15 до +17 градусов.

День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 6 градусов мороза. 

похолодание
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Комментарии (1)

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Сначала новые
макс
46 минут назад
даже при похолодании температура все равно остается на 1-2 градуса теплее нормы.
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