В Липецкой области увеличили количество коек в коронавирусных госпиталях

На последнем в прошлом году заседании оперштаба по борьбе с инфекцией медики пообещали развернуть 350 коек, если в этом будет необходимость .

На данный момент количество коек в коронавирусных госпиталях увеличено с 2 300 до 2 400 единиц за счет мощностей «Липецкурорта».



— Эпидситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается стабильной. Резервный коечный фонд сохраняется на уровне не менее 20%. Умерших на дому от новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано, — сообщил GOROD48 начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.



В новогодние выходные количество заболевших за сутки колебалось от 162 (3 и 8 января) до 172 (6 января). Самое большие количество умерших было зафиксировано 5 января (семь человек). Первого января, впервые за долгое время, официально не было ни одного умершего от COVID-19.









