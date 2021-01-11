16 минут назад
В Липецкой области увеличили количество коек в коронавирусных госпиталях
На последнем в прошлом году заседании оперштаба по борьбе с инфекцией медики пообещали развернуть 350 коек, если в этом будет необходимость.
— Эпидситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается стабильной. Резервный коечный фонд сохраняется на уровне не менее 20%. Умерших на дому от новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано, — сообщил GOROD48 начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
В новогодние выходные количество заболевших за сутки колебалось от 162 (3 и 8 января) до 172 (6 января). Самое большие количество умерших было зафиксировано 5 января (семь человек). Первого января, впервые за долгое время, официально не было ни одного умершего от COVID-19.
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