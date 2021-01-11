Общество
45 минут назад
В Липецке заработала новая система оплаты проезда
8 1803
Первые транзакции прошли без сбоя.
Загрузка плеера
11 января в автобусах МУП «Липецкпассажиртранс» заработала обновленное терминальное оборудование для оплаты проезда банковскими картами.
Помня о сбоях во время внедрения бесконтактной оплаты проезда в Липецке, когда с карт пассажиров списывались непомерный суммы, мы решили провести тест драйв новой системы.
В автобусе №12 мы проверили работу терминала бесконтактной банковской картой. Система списала 21 рубль, а вот водитель встретил наши действие с некоторой нервозностью. Оказалось, что липчане со старыми картами пытались оплатить проезд через новый терминал, поэтому водителю каждый раз приходилось направлять пассажиров дальше по салону к обычному терминалу.
- Вы у меня первые, - с улыбкой признался водитель и оторвал чек.
Это, кстати можно назвать одним из недостатков системы. Ведь в час-пик водителям будет некогда выдавать чеки.
Через остановку в автобус зашла девушка, которая воспользовалась смартфоном. Проблем с оплатой не возникло.
- Очень удобно оплачивать телефоном, который и так практически никто не выпускает из рук, - поделилась своим опытом липчанка.
Как сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта, сегодня утром на маршруты вышли 118 автобусов с новыми терминалами оплаты по бесконтактной системе банковскими картами. Пока у транспортников нареканий к работе терминалов нет.
- Сегодня отработали выпуск транспорта «Липецкого транспортного предприятия» с новым оборудованием. Все оборудованные автобусы снабжены информационными наклейками, каждый водитель проинструктирован, в том числе по просьбе водителей проводили дополнительный инструктаж непосредственно в автобусе. К девяти утра уже были зафиксированы первые транзакции, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Напомним, что бесконтактная система, по словам организаторов, должна поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР. Также проезд можно оплатить с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.
- Новые терминалы принимают карты абсолютно всех банков и платёжных систем, - ранее отмечал заместитель директора Агентства автомобильного транспорта Павел Стежин.
Стоимость поездки по банковской карте составляет 21 рубль, также по-прежнему будет возможна оплата транспортной картой или наличными средствами.
Узнать, можно ли оплатить проезд бесконтактным способом с использованием электронных средств платежа в конкретном автобусе, липчане смогут при помощи специальных наклеек – при установке обновленных терминалов их размещают на входной двери. Также с вопросами о подключении, обслуживании и работе новой системы можно обратиться на официальный аккаунт управления дорог и транспорта Липецкой области @avtobus48.
Помня о сбоях во время внедрения бесконтактной оплаты проезда в Липецке, когда с карт пассажиров списывались непомерный суммы, мы решили провести тест драйв новой системы.
В автобусе №12 мы проверили работу терминала бесконтактной банковской картой. Система списала 21 рубль, а вот водитель встретил наши действие с некоторой нервозностью. Оказалось, что липчане со старыми картами пытались оплатить проезд через новый терминал, поэтому водителю каждый раз приходилось направлять пассажиров дальше по салону к обычному терминалу.
- Вы у меня первые, - с улыбкой признался водитель и оторвал чек.
Это, кстати можно назвать одним из недостатков системы. Ведь в час-пик водителям будет некогда выдавать чеки.
Через остановку в автобус зашла девушка, которая воспользовалась смартфоном. Проблем с оплатой не возникло.
- Очень удобно оплачивать телефоном, который и так практически никто не выпускает из рук, - поделилась своим опытом липчанка.
Как сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта, сегодня утром на маршруты вышли 118 автобусов с новыми терминалами оплаты по бесконтактной системе банковскими картами. Пока у транспортников нареканий к работе терминалов нет.
- Сегодня отработали выпуск транспорта «Липецкого транспортного предприятия» с новым оборудованием. Все оборудованные автобусы снабжены информационными наклейками, каждый водитель проинструктирован, в том числе по просьбе водителей проводили дополнительный инструктаж непосредственно в автобусе. К девяти утра уже были зафиксированы первые транзакции, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Напомним, что бесконтактная система, по словам организаторов, должна поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР. Также проезд можно оплатить с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.
- Новые терминалы принимают карты абсолютно всех банков и платёжных систем, - ранее отмечал заместитель директора Агентства автомобильного транспорта Павел Стежин.
Стоимость поездки по банковской карте составляет 21 рубль, также по-прежнему будет возможна оплата транспортной картой или наличными средствами.
Узнать, можно ли оплатить проезд бесконтактным способом с использованием электронных средств платежа в конкретном автобусе, липчане смогут при помощи специальных наклеек – при установке обновленных терминалов их размещают на входной двери. Также с вопросами о подключении, обслуживании и работе новой системы можно обратиться на официальный аккаунт управления дорог и транспорта Липецкой области @avtobus48.
8 1803
Артурио
Кит
Гость
Вован настоящий
Щаз
Кто мне вернёт полтинник
Гость
Пипецк