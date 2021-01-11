Общество

45 минут назад

В Липецке заработала новая система оплаты проезда

8 1803
#оплата проезда #терминал

Первые транзакции прошли без сбоя.

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11 января в автобусах МУП «Липецкпассажиртранс» заработала обновленное терминальное оборудование для оплаты проезда банковскими картами. 

Помня о сбоях во время внедрения бесконтактной оплаты проезда в Липецке, когда с карт пассажиров списывались  непомерный суммы, мы решили провести тест драйв новой системы. 

В автобусе №12 мы проверили работу терминала бесконтактной банковской картой. Система  списала 21 рубль, а вот водитель встретил наши действие с некоторой нервозностью. Оказалось, что липчане со старыми картами пытались оплатить проезд через новый терминал, поэтому водителю каждый раз приходилось направлять пассажиров дальше по салону к обычному терминалу. 

 - Вы у меня первые, - с улыбкой признался водитель и оторвал чек.

Это, кстати можно назвать одним из недостатков системы. Ведь в час-пик водителям будет некогда выдавать чеки. 

Через остановку в автобус зашла девушка, которая воспользовалась смартфоном. Проблем с оплатой не возникло.

- Очень удобно оплачивать телефоном, который и так практически никто не выпускает из рук, - поделилась своим опытом липчанка.

Как сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта, сегодня утром на маршруты вышли 118 автобусов с новыми терминалами оплаты по бесконтактной системе банковскими картами. Пока у транспортников нареканий к работе терминалов нет.

 - Сегодня отработали выпуск транспорта «Липецкого транспортного предприятия» с новым оборудованием. Все оборудованные автобусы снабжены информационными наклейками, каждый водитель проинструктирован, в том числе по просьбе водителей проводили дополнительный инструктаж непосредственно в автобусе. К девяти утра уже были зафиксированы первые транзакции, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, что бесконтактная система, по словам организаторов, должна поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР. Также проезд можно оплатить с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

- Новые терминалы принимают карты абсолютно всех банков и платёжных систем, - ранее отмечал заместитель директора Агентства автомобильного транспорта Павел Стежин.

Стоимость поездки по банковской карте составляет 21 рубль, также по-прежнему будет возможна оплата транспортной картой или наличными средствами.

Узнать, можно ли оплатить проезд бесконтактным способом с использованием электронных средств платежа в конкретном автобусе, липчане смогут при помощи специальных наклеек – при установке обновленных терминалов их размещают на входной двери. Также с вопросами о подключении, обслуживании и работе новой системы можно обратиться на официальный аккаунт управления дорог и транспорта Липецкой области @avtobus48.
8 1803
#оплата проезда #терминал

Комментарии (8)

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Артурио

8 минут назад
На 30 маршруте тоже с утра не работал терминал этот новый.
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Кит

17 минут назад
Транспортной картой и наличкой также можно оплачивать как и раньше!
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Гость

18 минут назад
НЕ во всех автобусах заработала система , 8:52 ост Титова , автобус №17 , АН 124Н48 , терминал для оплаты по карте не работал . Водитель сказал , что не подключен . Хотеля оплатить через приложение LitePass , по QR-коду , код отсутствовал , но номер автобуса остался ))) Внесла номер автобуса вручную в приложении , так потом 2 остановки слушала бубнеж водителя , о том что деньги ушли неизвестно куда , оплатила я неправильно , и вообще это приложение больше не работает и не действительно .
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Вован настоящий

19 минут назад
Ну и кому теперь нужны будут транспортные карты за 50 ₽ и головной болью с пополнением её? Почему сразу нельзя было нормально сделать? Сколько денег украли при внедрении предыдущей системы оплаты? Кто за это ответит?
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Щаз

24 минуты назад
Гость, придет Пейсон и всё разъяснит
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Кто мне вернёт полтинник

25 минут назад
За транспортную карту,которая,теперь,не нужна будет?
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Гость

28 минут назад
Почему не все автобусы оборудованы терминалами???? Почему у нас в городе все через одно место ???
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Пипецк

38 минут назад
Я скидочную карту магазина прикладываю...
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