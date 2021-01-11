В Липецке заработала новая система оплаты проезда

Первые транзакции прошли без сбоя.

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11 января в автобусах МУП «Липецкпассажиртранс» заработала обновленное терминальное оборудование для оплаты проезда банковскими картами.



Помня о сбоях во время внедрения бесконтактной оплаты проезда в Липецке, когда с карт пассажиров списывались непомерный суммы, мы решили провести тест драйв новой системы.



В автобусе №12 мы проверили работу терминала бесконтактной банковской картой. Система списала 21 рубль, а вот водитель встретил наши действие с некоторой нервозностью. Оказалось, что липчане со старыми картами пытались оплатить проезд через новый терминал, поэтому водителю каждый раз приходилось направлять пассажиров дальше по салону к обычному терминалу.



- Вы у меня первые, - с улыбкой признался водитель и оторвал чек.



Это, кстати можно назвать одним из недостатков системы. Ведь в час-пик водителям будет некогда выдавать чеки.



Через остановку в автобус зашла девушка, которая воспользовалась смартфоном. Проблем с оплатой не возникло.



- Очень удобно оплачивать телефоном, который и так практически никто не выпускает из рук, - поделилась своим опытом липчанка.



Как сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта, сегодня утром на маршруты вышли 118 автобусов с новыми терминалами оплаты по бесконтактной системе банковскими картами. Пока у транспортников нареканий к работе терминалов нет.



- Сегодня отработали выпуск транспорта «Липецкого транспортного предприятия» с новым оборудованием. Все оборудованные автобусы снабжены информационными наклейками, каждый водитель проинструктирован, в том числе по просьбе водителей проводили дополнительный инструктаж непосредственно в автобусе. К девяти утра уже были зафиксированы первые транзакции, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



Напомним, что бесконтактная система, по словам организаторов, должна поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР. Также проезд можно оплатить с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.



- Новые терминалы принимают карты абсолютно всех банков и платёжных систем, - ранее отмечал заместитель директора Агентства автомобильного транспорта Павел Стежин.



Стоимость поездки по банковской карте составляет 21 рубль, также по-прежнему будет возможна оплата транспортной картой или наличными средствами.



Узнать, можно ли оплатить проезд бесконтактным способом с использованием электронных средств платежа в конкретном автобусе, липчане смогут при помощи специальных наклеек – при установке обновленных терминалов их размещают на входной двери. Также с вопросами о подключении, обслуживании и работе новой системы можно обратиться на официальный аккаунт управления дорог и транспорта Липецкой области @avtobus48.

