сегодня, 15:11
Естественная убыль населения в регионе выросла в 2,6 раза
Невеселая демография января-ноября ковидного года: умерло 17 818 липчан - почти на три тысячи человек больше, чем в 2019-м, подарившим нам одноименный вирус-убийцу.
Смертность особенно ускорилась в ноябре, когда в регионе умерло 2129 человек - на 70% больше людей, чем в ноябре 2019 года с его 1236 смертями. В итоге естественная убыль населения в ноябре прошлого года выросла в 2,6 раза по сравнению с позапрошлым ноябрем!
При этом, как уже писал GOROD48, по данным регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года от COVID-19 в Липецкой области умерли 42 человека. Что же стало официальной причиной избыточной смертности, если не ковид?
Мурка
65+
Алина князева
Перри Мейсон
Видно же
Итальянец с Еревана
Перри Мейсон
Animal planet.
умышленная или полу-естественная?
Житель Липецка