Естественная убыль населения в регионе выросла в 2,6 раза

Невеселая демография января-ноября ковидного года: умерло 17 818 липчан - почти на три тысячи человек больше, чем в 2019-м, подарившим нам одноименный вирус-убийцу.









Смертность особенно ускорилась в ноябре, когда в регионе умерло 2129 человек - на 70% больше людей, чем в ноябре 2019 года с его 1236 смертями. В итоге естественная убыль населения в ноябре прошлого года выросла в 2,6 раза по сравнению с позапрошлым ноябрем!



При этом, как уже писал GOROD48, по данным регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции В Липецкстате подытожили «движение населения» за первых 11 месяцев прошлого года. Народ в своем большинстве двигался на кладбище. Так, в январе-ноябре ковидного года умерло 17 818 липчан - почти на три тысячи человек больше, чем в 2019-м.Смертность особенно ускорилась в ноябре, когда в регионе умерло 2129 человек - на 70% больше людей, чем в ноябре 2019 года с его 1236 смертями. В итоге естественная убыль населения в ноябре прошлого года выросла в 2,6 раза по сравнению с позапрошлым ноябрем!При этом, как уже писал GOROD48, по данным регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года от COVID-19 в Липецкой области умерли 42 человека . Что же стало официальной причиной избыточной смертности, если не ковид?