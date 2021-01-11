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Естественная убыль населения в регионе выросла в 2,6 раза

26 2458
#демография
4
Естественная убыль населения в регионе выросла в 2,6 раза

Невеселая демография января-ноября ковидного года: умерло 17 818 липчан - почти на три тысячи человек больше, чем в 2019-м, подарившим нам одноименный вирус-убийцу.

В Липецкстате подытожили «движение населения» за первых 11 месяцев прошлого года. Народ в своем большинстве двигался на кладбище. Так, в январе-ноябре ковидного года умерло 17 818 липчан - почти на три тысячи человек больше, чем в 2019-м.

демография.jpg

Смертность особенно ускорилась в ноябре, когда в регионе умерло 2129 человек - на 70% больше людей, чем в ноябре 2019 года с его 1236 смертями. В итоге естественная убыль населения в ноябре прошлого года выросла в 2,6 раза по сравнению с позапрошлым ноябрем!

При этом, как уже писал GOROD48, по данным регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года от COVID-19 в Липецкой области умерли 42 человека. Что же стало официальной причиной избыточной смертности, если не ковид?
26 2458
#демография
4

Комментарии (26)

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Мурка

8 минут назад
Лечить надо всех больных, а не только с КОВИД. Заболел- не ходи в поликлинику, точно подхватишь заразу... Поэтому люди терпят и не идут. Да плюс нервотрепка по всем ТВ-каналам. Вот и печальный итог.
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65+

9 минут назад
Гнать надо всех итальянцев из Еревана на историческую родину,вот тогда в Липецке жить будет лучше.Меньше серых зарплат.
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Алина князева

16 минут назад
Только от рака в стране умерло 300 тыс.жителей в 2019 году
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Перри Мейсон

17 минут назад
Итальянец с Еревана, ну да.. Как в "цивилизованных странах")))
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Видно же

18 минут назад
Рождаемость в ноябре выросла. Дальше еще вырастет за время летнего карантина
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Итальянец с Еревана

21 минуту назад
Мигранты и народы с высокой рождаемостью не дадут пропасть нашей Липецкой области! не переживайте.
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Перри Мейсон

22 минуты назад
Андрей, по Воронежской?
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Animal planet.

25 минут назад
Фото жесть.
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умышленная или полу-естественная?

26 минут назад
С учётом ковида и "оптимизации всея Руси" - это уже совсем НЕ ЕСТЕСТВЕННАЯ убыль.
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Житель Липецка

31 минуту назад
Через 50 лет вместо Липецкой области будет пустыня.
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