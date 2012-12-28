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12 минут назад
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Евгения Фрай: от активности липчан зависит обновление города

До 30 апреля в Липецкой области проходит голосование по объектам, которые будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Многие из них находятся в депутатских округах.

В округе №28 депутата Дмитрия Гладышева в рейтинговое голосование попали сразу несколько объектов – общественная территория в районе улицы Московской, 111 и пешеходная зона через Каменный лог, которая связывает 10 микрорайон и МЖК. Благодаря активной работе депутата, у лестничного спуска на сегодняшний день почти 4000 голосов. У агитплощадки пока меньше 2000.

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— При формировании наказов на этот год жители просили, в первую очередь, отремонтировать агитплощадку и лестницу по улице Вермишева. Сейчас у нас есть шанс благоустроить оба объекта. Если одна территория попадет в число победителей, вторую мы как раз сможем благоустроить в рамках дополнительных средств, которые выделил губернатор Игорь Артамонов на выполнение наказов в этом году, — говорит Дмитрий Гладышев.

Активно включились в голосование студенты липецких филиалов Финуниверситета и РАНХиГС. На встречах с депутатом по округу №3 Олегом Косолаповым они не раз просили благоустроить пешеходную зону на улице Интернациональной, 11 рядом с их вузами. Но то, что хорошо для студентов, не очень нравится местным жителям, которые считают, что общественное пространство станет местом сбора молодежи. Депутат накануне встретился с активистами и попытался их переубедить.

— Это центр города, недалеко здание областной администрации и здание областного УВД. Правоохранители не допустят там беспорядка. Мое мнение, что сквер там должен быть! - отметил депутат Олег Косолапов.

Пример преображения территории благодаря активности жителей — бульвар в «Европейском», округе депутата Алексея Харина.  Здесь установлены арт-объекты, малые архитектурные формы, смонтировано освещение и видеонаблюдение, высажены деревья, кустарники и уложен газон. Созданы детские игровые зоны, места для игры в шахматы. Для активного отдыха устроены спортивные и волейбольные площадки, тренажёры, рядом построен стадион. Еще один пример – пешеходная зона на улице Осканова в «Елецком». Это округ депутата Дмитрия Погорелова, который вместе с жителями района активно голосовал за преображение территории.

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— Благоустроенные общественные пространства — не просто ухоженные и привлекательные места, они становятся драйвером позитивных изменений для города или района, в котором находятся. От активности липчан зависит не только выбор объекта, но и то, сколько федеральных средств получит наш город на обновление городской среды, — сказала спикер горсовета Евгения Фрай. — Я и моя семья проголосовали за территорию пруда между Сырским и микрорайоном «Елецким». Если вы еще не проголосовали за благоустройство территорий, прошу вас это сделать!

К 19 апреля в топ-5 по голосованию вошли: территория у пруда между Сырским Рудником и «Елецким», аллея вдоль реки Липовки, сквер в районе Лебедянского шоссе, 4б – улицы Опытной, 22, пешеходная зона на улице Папина, 4, зона отдыха «Крепость» на Водопьянова, 1. 

Всего в голосовании участвуют 24 городские территории. Благоустроят 10 пространств, набравших максимальное число голосов.

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Комментарии (1)

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липчанин
2 минуты назад
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