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Снять квартиру и не попасть на удочку мошенников
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179
сегодня, 10:54
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Снять квартиру и не попасть на удочку мошенников

На пороге лето и пора отпусков. Время, когда хочется сменить обстановку, но еще и немного сэкономить на поездке. Аренда жилья на короткий срок в другом городе для многих становится доступным способом решения этой проблемы.

Поиск нужного варианта на специализированных онлайн-сервисах или в тематических группах в соцсетях и месенджерах кажется самым простым способом. Однако мошенники, которые обманывают желающих снять квартиру через интернет, не дремлют. Умение отличить мошенническое объявление от настоящего сэкономит и время, и деньги. GOROD48 выделил несколько моментов, на которые следует обратить внимание при поиске объявлений в интернете.

Шаги перед тем, как начать поиск квартиры

Определите нужные параметры поиска – жилье, которое будете снимать (проживание в комнате с хозяевами, отдельная квартира, дом, сколько комнат нужно), место, где хотите снять квартиру (возможный район, где хотели бы поселиться), бюджет на аренду. Уточните среднюю стоимость аренды желаемого жилья – при запросе в интернете «средняя стоимость квартиры в…» эту информацию можно найти на сайтах специализированных сервисов о недвижимости и площадок объявлений. Уже после можно начинать поиск среди объявлений о сдаче недвижимости.

Слишком низкая цена

Большинство мошеннических схем срабатывает при желании жертвы сэкономить: арендовать более дешевую квартиру с привлекательными условиями проживания. Квартиру по заниженной цене могут представлять как от имени собственника, так и от имени агентства. При выборе этого варианта можете столкнуться с тем, что с вас попросят прислать залог за бронь квартиры, удаленно заключить дополнительный договор на оказание информационных услуг, депозит за желаемую квартиру внести в первую очередь еще в офисе компании.

В действительности такой квартиры может не существовать вообще, или же она будет сдаваться за цену намного выше. Мошенники же после перечисления денег исчезнут сразу или пришлют несколько контактов владельцев жилья с тех же сайтов объявлений – но эти варианты будут очень далеки от варианта, который вы выбрали.

На что обратить внимание

Будьте осторожны, если в объявлениях видите слишком низкую цену при очень хорошем расположении квартиры, а ремонт на фотографиях – слишком дорогой. Отнеситесь с осторожностью, если вместо собственника вам по телефону отвечает «представитель собственника», или риэлтор пытается перевести общение в месенджер, торопит внести депозит или перевести задаток, не дает время на изучение договора, а в самом договоре нет реквизитов агентства.

Спешка при подборе жилья

Вы нашли симпатичный вариант, а арендодатель торопит с подписанием документов и оплатой залога – при том, вы планируете поселиться только через неделю. Также вы не видели документов на квартиру, только их копии, не встречались с собственником лично. Ведь вам предложили хороший вариант с бронированием удобной даты – просто немножечко заранее.

Отсроченный заезд в большинстве случаев – еще одна удобная для мошенников схема обмана: мошенники действительно сняли квартиру, затем пересдали ее. Возможно, только вам, возможно, у двери окажется еще несколько арендаторов. Реальный собственник при том может быть не в курсе такой субаренды.

Следует помнить – никакой оплаты депозита заранее, даже если вы арендуете через агента, оплата должна быть по факту заселения. Если агент требует предоплату, перезвоните в агентство, от имени которого он действует – не по реквизитам из объявления. Найдите официальный сайт фирмы, уточните, действительно ли они сдают жилье, которое вас заинтересовало и работает ли у них специалист, с которым вы общаетесь. Мошенник может прикрываться именем агентства. Если вы снимаете жилье с помощью агентства, то в таких организациях оплата посреднических услуг производится только после подписания договора найма арендатором и арендодателем.

Требуйте встречи с собственником

Необходимо следить, чтобы на сделке лично присутствовал собственник жилья. Бабушка, мама, друг, даже по доверенности — всё это повод насторожиться. У владельца квартиры должны быть на руках бумаги, подтверждающие именно его право собственности. При просмотре объекта необходимо сравнить данные из ЕГРН и паспортные данные собственника — «живьём», естественно. Многие мошенники в своей деятельности рассчитывают именно на невнимательность клиентов.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Рыба
7 минут назад
А я думала, что только мы попадаемся на удочку
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