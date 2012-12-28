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Происшествия
636
сегодня, 09:20
9

Мигранты привезли в Липецкую область 41 закладку с наркотиками

Полицейские изъяли особо крупную партию запрещённых веществ.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Липецкой области задержали двух граждан ближнего зарубежья по подозрению в торговле наркотиками

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержанным по 29 лет, их взяли в Октябрьском округе Липецка при силовой поддержке Росгвардии.

В автомобиле «Лада» и в карманах у зарубежных гостей был обнаружен 41 свёрток с запрещёнными веществами. Экспертиза установила, что в пакетиках находились героин общим весом более 107 граммов и метадон весом свыше 23 граммов.

Злоумышленники планировали реализовать бесконтактным способом, размещая «закладки» на территории региона.

Отдел полиции №3 возбудил уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанных заключили под стражу.

Борьба с наркотиками
УМВД
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
липчанка
14 минут назад
Заказ был конкретный, ищите заказчика
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Элиот
31 минуту назад
Ну а что вы хотели, что бы они привезли? Томик стихов Пушкина? Чем богаты тем и рады.
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Саша - Аппаратчик
34 минуты назад
Уши у всех целы? Надо проверить.
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Елена
35 минут назад
Почему не было смсок?
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Елена
49 минут назад
Почему не было смсок?
Ответить
+
50 минут назад
Один им путь - на костёр!
Ответить
Элиот
52 минуты назад
Потом будут всем рассказывать что сидели за пластиковые стаканчики
Ответить
Патриот
58 минут назад
До комментариев ненависти осталось 3, 2, 1...
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Кулиш
сегодня, 09:27
Грузить пополной Иностранных гостей!
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