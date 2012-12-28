Мигранты привезли в Липецкую область 41 закладку с наркотиками

Полицейские изъяли особо крупную партию запрещённых веществ.

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Липецкой области задержали двух граждан ближнего зарубежья по подозрению в торговле наркотиками

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержанным по 29 лет, их взяли в Октябрьском округе Липецка при силовой поддержке Росгвардии.

В автомобиле «Лада» и в карманах у зарубежных гостей был обнаружен 41 свёрток с запрещёнными веществами. Экспертиза установила, что в пакетиках находились героин общим весом более 107 граммов и метадон весом свыше 23 граммов.

Злоумышленники планировали реализовать бесконтактным способом, размещая «закладки» на территории региона.

Отдел полиции №3 возбудил уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанных заключили под стражу.