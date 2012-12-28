Машнин обыграл соперника на выезде в «футбольные шахматы»

Столичный «Велес» сначала измотали, а затем бросили в бой свежих и быстрых игроков

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А «Металлург» ответил после получаса игры. Атакующий хавбек Григорий Борисенко пробил по красивой дуге и мяч со звоном ударился в перекладину. Сыграть на добивании пытался Степан Комар, но его удар заблокировали защитники.











Григорий Борисенко (слева) создал первый опасный момент в матче





Второй тайм начался с обоюдных атак. На 49-й минуте вышедший на замену в перерыве нападающий хозяев Геврок Саркисян сумел развернуться в нашей штрафной и первый удар в створ наших ворот, впрочем вратарь Александр Кобзев всё контролировал.









"Сталеваров" в Домодедове поддерживали липецкие болельщики, которым ФК "Металлург" помог добраться на матч



«Металлург» стал играть «первым номером» и в итоге расшатал оборону хозяев. Первый гол случился на 75-й минуте: Даниил Тюменцев со штрафного филигранно навесил мяч в район вратарской, где самым расторопным оказался Максимчук – 1:0 (см. видео).









Даниил Тюменцев отпахал 77 минут, сделал голевую передачу и уступил место Дмитрию Великородному, который забил второй гол



После этого «Велес» был вынужден тратить силы на походы вперёд, из которых, впрочем, ничего не вышло, а «Металлург» умело пользовался появившимся впереди пространством. Забить могли и Арустамян, и Максимчук.









Точку в матче поставил так же вышедший за замену Дмитрий Великородный. На 90-й минуте Максимчук выкатил ему мяч под удар и тот в одно касание «щечкой» отправил мяч с линии штрафной впритирку со штангой. После чего сделал характерный жест – мол, всё, игра окончена.









Наша скамейка



Это первая победа «Металлурга» на выезде и вторая в сезоне. Первый круг наша команда завершила в зоне вылета – на 7-м месте. Но результаты в «Золотой» подгруппе настолько плотные, что отставание от 3-го места составляет всего 3 очка – цену одной победы. Так что вся борьба ещё впереди.















«Велес» - «Металлург» - 0:2 (0:0)



Голы: 0:1 - Максимчук, 75. 0:2 - Великородный, 90.



«Велес»: 1. Ал.Кузнецов. 95. Ч.Магомадов. 2.И. Кутепов (к). 3. Петрунин. 15.Р. Сосранов (22. Денилханов, 64). 8. Кобахидзе (64. Дибиров, 81). 20. Ивакин (25. П.Карасёв, 64). 97. А.Шубин. 10. Яр.Фролов. 14. Котельников (99. Г.Саркисян, 46). 55. Рубанов (80. Рыбалко, 81).



«Металлург»: 16. А.Кобзев. 2. Елеев (Рыбин, 62). 5. Крикуненко. 42. Лапшов. 91. Комар. 22. Ал.Рыбин. 23. Тюменцев (6. Великородный, 77). 4. Черняков (19. И.Глебов, 90+). 20. Войдель (к). 8. Д.Пахомов. 11. Борисенко (87. Максимчук, 62). 7.Ден.Сёмин (77. Арустамян, 62).



Предупреждения: Р.Сосранов, 42. Петрунин, 53. Денилханов, 82. Дибиров, 90+ - Д.Сёмин, 56. Лапшов, 59.



Судьи: И.Танашев (Нальчик), И.Золотарёв (Брянск), А.Рыков (Томск). Резервный судья К.Гарафутдинов (Москва). Инспектор Х.Алиев (Кисловодск).



20 апреля. Домодедово. Стадион «Авангард». 329 зрителей.

Липецкий «Металлург» добился важной выездной победы в Домодедове над столичным «Велесом» - 2:0.Главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин в очередной раз удивил соперника. Липчане вернулись к схеме с тремя центральными защитниками, кроме того при выборе стартового состава наставник сделал ставку на опыт. Возвратился в состав 38-летний капитан команды Роман Войдель, справа игру начал ещё один «аксакал» Алексей Рыбин. Впервые в основе появился защитник Иван Лапшов, неплохо вышедший на замену в прошлой игре с «Краснодаром-2».Молодых и быстрых футболистов Машнин приберёг на второй тайм и, как показала игра, оказался совершенно прав.Частный клуб «Велес» знавал и лучшие времена. В 2020-23 гг. команда выступала в первой лиге/ФНЛ, которую покинула в минувшем сезоне.Столица имеет свою специфику, собрать хороший состав там проще, чем в регионах. Так, на поле с капитанской повязкой «Велес» вывел 30-летний защитник Илья Кутепов, чемпион России-2016/17 в составе столичного «Спартака» и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 в составе сборной России.Первые полчаса прошли с преимуществом «Велеса», который прижал нашу команду к воротам, впрочем, даже намёка на опасные моменты не было.Прошло всего несколько секунд и в ответной атаке вновь обязан был забивать «Металлург»: Даниил Черняков навесил от левой бровки мяч в штрафную, где Рыбин бил головой в упор – каким-то чудом Алексей Кузнецов успел переместиться и выставить руку.В решающей момент Машнин и сделал «ход конём», произведя тройную (!) замену: вместо Рыбина, Борисенко и Дениса Сёмина на порядком измотанного соперника были брошены свежие и резкие Максим Елеев, Артур Арустамян и Артур Максимчук.