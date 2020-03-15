Неделя 48
49 минут назад
«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»
Итоги недели.
Черный лебедь - птица редкая. Потому и труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия для политики и экономики, с недавних пор имеют то же название. В начало этой недели в Россию залетело сразу несколько «черных лебедей». Один из них - коронавирус, второй - падение цен на нефть, следующий «черный лебедь» уронил рубль.
Только начали жить хорошо, как деньги кончились
Пока в понедельник мы отдыхали за воскресенье, на «Форексе», рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам, курс доллара составил 75 рублей 19 копеек, евро - 85 рублей 87 копеек. Утром во вторник липецкие валютчики установили свой курс валют: «Берем по 70 рублей, продаем по 75», хотя еще 6 марта доллар от Центробанка РФ стоил 66 рублей 18 копеек.
Прошла неделя, и за один доллар Центробанк был готов дать в пятницу 72 рубля 60 копеек.
Но еще до этого залета впервые за последние три года рублевые вклады и депозиты липчан в банках стали сокращаться: с 1 января на 1 февраля они уменьшились на 1 миллиард 754 миллиона рублей. Итак, «Доходность банковских вкладов - все ниже и ниже». На этом фоне сокращается сберегательная активность граждан - как в регионе, так и в целом по России (при том липчане продолжают доверять валютным вкладам - за месяц их объем в Липецкой области вырос на 61 млн рублей, до 9,8 миллиардов). На эту новую реальность наложилась еще одна: с начала года работодатели увеличили задолженность по зарплате на 12%. И теперь, по данным региональной госинспекции по труду этот долг в физической величине вырос 13,1 млн рублей.
На этом фоне «Даже температурные рекорды в Липецке устанавливают свои рекорды». 10 марта синоптики зафиксировали аномально высокие +19,9 градуса! Как отметили в метеорологической службе, такая погода в Липецке характерна для конца апреля - начала и даже середины мая. С начала марта это уже пятый температурный рекорд за 111-летнюю историю погодных наблюдений.
А что на этой неделе удивило липчан?
Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди
О том, что в Липецке появились трое больных коронавирусом (его привезли из Италии), GOROD48 сообщил на прошлой неделе. А на этой в области были объявлены сразу несколько профилактических мер, которые должны притормозить распространение смертельно опасной инфекции.
Так, если ребенок недавно был за границей, ему придется пробыть на домашнем карантине две недели. «Малышей-отпускников не пустят в детсад». Такое решение принято департаментом образования мэрии Липецка. Во вторник GOROD48 сообщил, что «Липецких детей в школах и детских садах встречают «люди в белом». Каждому малышу и подростку направляли в лоб зеленый луч бесконтактного термометра, а технички надраивали умывальники и ручки всех дверей дезраствором.
В то время, как в других регионах России на это только нацеливаются, 10 марта постановлением губернатора Игоря Артамонова «На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности» в связи с угрозой распространения на территории области коронавирусной инфекции. Режим обязывает посещавших территории, где зарегистрированы случаи этой инфекции липчан при появлении первых симптомов ОРВИ незамедлительно обратиться за врачебной помощью на дому без посещения медицинских организаций. Такие граждане обязаны соблюдать постановление санитарных врачей и находиться в режиме изоляции на дому. А управление здравоохранения обязано обеспечить возможность оформления им листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.
«Находящимся под наблюдением из-за коронавируса липчанам рекомендовано не покидать квартиры» - в мэрии Липецка подтвердили факт объявления 14-дневного карантина в десятках квартир и даже в нескольких подъездах многоквартирных домов.
- Никакой охраны у таких подъездов нет. Никто тем более не закрывал их на ключ и не опечатывал замки. Всем тем, кто оказался под карантином, рекомендовано избегать выхода на работу, их детям - в детсады и школы, посещать места массового скопления людей. Надеемся на совесть таких людей, - сказали чиновники.
14-дневный карантин - мировая практика и самый безопасный способ не допустить распространения вируса. Под медицинским наблюдением на дому остаются 152 человека. Из них 66 - прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции без проявлений инфекционных заболеваний, 86 - контактировавших короткое время с лицами, в свою очередь находившимися в контакте с заболевшими. Еще 29 человек, непосредственно контактировавших с заболевшими, находятся в данковском обсерваторе.
10 марта «В Липецке введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей». А уже 11 марта «Во всех школах Липецкой области ввели карантин» и закрыли их на две недели. «До особого распоряжения» закрыты театры, ДК, ДЮСШ, музыкальные и художественные школы, кружки и секции. Власти решили, что на вынужденных каникулах «Детям не место в торговых центрах». Предпринимателям предложено приостановить в них деятельность игровых залов, комнат и игротек до 22 марта.
Учитывая столь радикальные меры, «Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине».
- Считаю, что принятые меры не избыточны, лучше профилактировать, чем болеть, - заявил глава региона.
У вирусов творческая природа - они заражают
В минувшую пятницу один из самых богатых людей страны Олег Дерипаска призвал, «пока не поздно», ввести в России полный 60-дневный карантин. «Страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании», - сказал миллиардер.
На этой неделе областная власть постаралась показать, что не все так плохо, как кто-то говорит. В регионе по-прежнему трое больных вирусом COVID19, но на случай увеличения количества заболевших в областной «инфекционке» зарезервировали под их лечение отдельный трехэтажный терапевтический корпус на 50 коек. Об этом сообщила главврач клиники Лилия Сиротинкина.
- Этими 50 койками наши мощности не ограничиваются, - добавил начальник облздрава Юрий Шуршуков. - При необходимости мы сможем предоставить под лечение больных коронавирусом 400 коек на базе этой больницы и еще 100 - в районных больницах. В принципе, мы можем оказать всю необходимую помощь до 1500 больным на территории региона. Если говорить о мощностях нашего обсерватора, то в нем - 200 коек.
Итак, «Система настроена: липецкие врачи показали силы и средства борьбы с коронавирусом». Однако, в аптеках трудно купить элементарные одноразовые медицинские маски, из-за отсутствия предложений от производителей (см. «Масок нет, но марли - завались!»). Врачи и провизоры советуют липчанам самостоятельно изготовить предметы индивидуальной защиты органов дыхания.
- Мы уже забыли, как пользовались такими масками двадцать и больше лет назад. Их легко сделать самостоятельно. Нужно нарезать марлю на восемь кусков по размеру лица, прострочить их, пришить тесемки - и готово! Такие маски в отличие от купленных в аптеках можно стирать или проглаживать горячим утюгом, - такой лайфхак от ОГУП «Липецкфармация» получил GOROD48.
Тем временем в Липецке началась тотальная дезинфекция общественного транспорта. О том, как это происходило под прицелами объективов телекамер в МУП «Липецкпассажиртранс», можно прочитать в публикации «Вечером - с хлоркой, днем - со спиртосодержащим раствором».
Липчане как могут готовятся к эпидемии. Кто-то скупает продукты впрок, а кто-то решает, что наступило время безденежных операций (см. «Ночью в Липецке обокрали сетевой супермаркет»). Двое мужчин взломали окно и вывезли из магазина пять тележек еды, алкогольных напитков и бытовой химии. Мужчин задержали на месте преступления.
По данным онлайн-счетчиков, в мире сегодня заражены коронавирусом 150 тысяч человек, из которых без малого 6 тысяч умерли. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Неудивительно, что малоизученная смертельная инфекция стала поводом для различный спекуляций и инсинуаций.
Так, по соцсетям расходилась аудиозапись телефонного разговора «племянницы сотрудницы Минздрава» о ситуации в Липецке, в которой фигурировали 30 больных и два умерших. «Меня всю трясет, короче», - говорит женщина. GOROD48 попунктно проверил ее заявления и может сказать, что это - фейк!
GOROD48 также попросил главного внештатного эпидемиолога региона разобрать советы некоего врача из России, спасающего мир от коронавируса, набравшего огромную аудиторию своих адептов (см. «Липецкий врач Андрей Филатов VS «доктор Юра Климов из Ухани»).
Ситуация напоминает 2009 год, когда в стране и городе бушевал свиной грипп. Тогда Липецк также накрывал один слух за другим. Самым нелепым, но очень популярным была сплетня о том, что Липецк ночами поливают дезинфицирующим раствором с самолетов.
«Липецкий губернатор опроверг фейки о большом количестве заболевших коронавирусом», призвав не поддаваться на дешевые провокации. Также «Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе».
Жизнь чиновника: подсидеть, пересидеть, досидеть и не отсидеть
«Пятница, 13-е, стала последним днем работы Елены Бадулиной». На «расстрельной» должности начальника областного управления ЖКХ она проработала ровно год.
Елене Бадулиной - 40 лет. После окончания юрфака Воронежского государственного университета свою трудовую деятельность она начала в 2001 году в прокуратуре, где дослужилась до заместителя прокурора Правобережного района Липецка. Весной 2011 года ее назначили заместителем начальника областного управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. В 2013-2019 годах занимала должность начальника этого ведомства, пока не была назначена врио губернатора Игорем Артамоновым главной по ЖКХ региона. Говорят, что всей своей карьерой она обязана тестю - бывшему начальнику областного управления Минюста Константину Бадулину.
«Мэр Лебедяни ушел в отставку». Исполнять обязанности Алексея Хрипченко пока будет вице-мэр Лебедяни Антон Антонов.
А вот «В Липецком областном совете появился новый депутат». Мандат умершего члена «ЕР» Александра Дарьина передали другому члену «Единой России», генеральному директору ООО «Гелиос» Геннадию Крутских. В повестке дня сессии, на которой это произошло, был еще один вопрос - о поправках к Конституции РФ (депутат Госдумы от «ЕР» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина).
«В областном Совете призвали не считать Конституцию священной коровой» и менять ее при необходимости столько раз, сколько нужно. Об этом заявил парламентарий от «ЕР» Алексей Степанов. Его коллега по фракции, ректор ЕГУ имени Бунина Евгения Герасимова, поаплодировав поправкам, гарантирующим сохранение семьи как союза мужчины и женщины, выразила надежду, что ее внуки и правнуки будут смотреть классическую версию «Лебединого озера». За пакет поправок, прошедших читки в Госдуме и Совете Федерации, подписались и члены фракции «Справедливая Россия». Против изменения Конституции выступили вольный Олег Хомутинников, создающий сейчас Федеративную партию России, и Сергей Токарев от КПРФ.
На Руси дураков на сто лет припасено
Министерство строительства России впервые представил индекс IQ городов РФ. «Липецк оказался городом с высоким IQ», попав в ТОП-15 среди 63 больших городов России.
Эта новость вызвала оживление среди читателей GOROD48.
Мишаня: «Наш колхоз по всем показателям впереди) даже заразу успел привезти(((»
Ч: «Все измеряют уровень интеллекта , а слабо измерить уровень отечественного производства? Маски в Китае покупаем!»
АйКью: «Смешно )) Липецк и IQ ))))))»
В догонку - еще три новости о нашем высоком интеллекте. Так, «Семеро липчанок стали мамами до 18 лет» только в январе. Несомненно, детей они родили по большой любви.
«Сайт МУП «Городской электротранспорт» украсили картинкой из Москвы». На красивые трамваи липчанам можно только облизнуться.
«В Нижнем парке подрядчики выравнивают плитку», которая просела после зимы. Утешает то, что эту работу подрядные организации делают уже за свой счет, а не за бюджетный. А ведь GOROD48 осенью прошлого года предупреждал мэрию, что спешка и укладка плитки в морозы обернется по весне фиаско.
На прошедшей неделе в мэрии вдруг опять поменяли планы на перекрытие второй части проспекта Победы - между остановками «Памятник Чернобыльцам» и «Кольцевая» (неделей ранее ее обещали перекрыть после окончания отопительного сезона). Мы сообщили, что «Закрытие еще одной части проспекта Победы поменяет движение на прилегающих улицах»: Индустриальной, 2-й Индустриальной, Механизаторов. В пятницу GOROD48 написал, что «Проспект Победы перекрывают до площади Кольцевой» в ночь на субботу. Из публикации «Полное перекрытие проспекта Победы: как пойдет транспорт» можно узнать новые временные схемы движения автобусов маршрутов №№ 302, 9Т, 28, 28А, 28К.
Первую часть проспекта Победы от одноименной площади до остановки «Памятник чернобыльцам» перекрыли ночь с 21 на 22 февраля. Так что в первый будний день, завтра, к едущим по улице Папина автобусам добавится дополнительная партия автотранспорта.
Только начали жить хорошо, как деньги кончились
Пока в понедельник мы отдыхали за воскресенье, на «Форексе», рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам, курс доллара составил 75 рублей 19 копеек, евро - 85 рублей 87 копеек. Утром во вторник липецкие валютчики установили свой курс валют: «Берем по 70 рублей, продаем по 75», хотя еще 6 марта доллар от Центробанка РФ стоил 66 рублей 18 копеек.
Прошла неделя, и за один доллар Центробанк был готов дать в пятницу 72 рубля 60 копеек.
Но еще до этого залета впервые за последние три года рублевые вклады и депозиты липчан в банках стали сокращаться: с 1 января на 1 февраля они уменьшились на 1 миллиард 754 миллиона рублей. Итак, «Доходность банковских вкладов - все ниже и ниже». На этом фоне сокращается сберегательная активность граждан - как в регионе, так и в целом по России (при том липчане продолжают доверять валютным вкладам - за месяц их объем в Липецкой области вырос на 61 млн рублей, до 9,8 миллиардов). На эту новую реальность наложилась еще одна: с начала года работодатели увеличили задолженность по зарплате на 12%. И теперь, по данным региональной госинспекции по труду этот долг в физической величине вырос 13,1 млн рублей.
На этом фоне «Даже температурные рекорды в Липецке устанавливают свои рекорды». 10 марта синоптики зафиксировали аномально высокие +19,9 градуса! Как отметили в метеорологической службе, такая погода в Липецке характерна для конца апреля - начала и даже середины мая. С начала марта это уже пятый температурный рекорд за 111-летнюю историю погодных наблюдений.
А что на этой неделе удивило липчан?
Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди
О том, что в Липецке появились трое больных коронавирусом (его привезли из Италии), GOROD48 сообщил на прошлой неделе. А на этой в области были объявлены сразу несколько профилактических мер, которые должны притормозить распространение смертельно опасной инфекции.
Так, если ребенок недавно был за границей, ему придется пробыть на домашнем карантине две недели. «Малышей-отпускников не пустят в детсад». Такое решение принято департаментом образования мэрии Липецка. Во вторник GOROD48 сообщил, что «Липецких детей в школах и детских садах встречают «люди в белом». Каждому малышу и подростку направляли в лоб зеленый луч бесконтактного термометра, а технички надраивали умывальники и ручки всех дверей дезраствором.
В то время, как в других регионах России на это только нацеливаются, 10 марта постановлением губернатора Игоря Артамонова «На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности» в связи с угрозой распространения на территории области коронавирусной инфекции. Режим обязывает посещавших территории, где зарегистрированы случаи этой инфекции липчан при появлении первых симптомов ОРВИ незамедлительно обратиться за врачебной помощью на дому без посещения медицинских организаций. Такие граждане обязаны соблюдать постановление санитарных врачей и находиться в режиме изоляции на дому. А управление здравоохранения обязано обеспечить возможность оформления им листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.
«Находящимся под наблюдением из-за коронавируса липчанам рекомендовано не покидать квартиры» - в мэрии Липецка подтвердили факт объявления 14-дневного карантина в десятках квартир и даже в нескольких подъездах многоквартирных домов.
- Никакой охраны у таких подъездов нет. Никто тем более не закрывал их на ключ и не опечатывал замки. Всем тем, кто оказался под карантином, рекомендовано избегать выхода на работу, их детям - в детсады и школы, посещать места массового скопления людей. Надеемся на совесть таких людей, - сказали чиновники.
14-дневный карантин - мировая практика и самый безопасный способ не допустить распространения вируса. Под медицинским наблюдением на дому остаются 152 человека. Из них 66 - прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции без проявлений инфекционных заболеваний, 86 - контактировавших короткое время с лицами, в свою очередь находившимися в контакте с заболевшими. Еще 29 человек, непосредственно контактировавших с заболевшими, находятся в данковском обсерваторе.
10 марта «В Липецке введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей». А уже 11 марта «Во всех школах Липецкой области ввели карантин» и закрыли их на две недели. «До особого распоряжения» закрыты театры, ДК, ДЮСШ, музыкальные и художественные школы, кружки и секции. Власти решили, что на вынужденных каникулах «Детям не место в торговых центрах». Предпринимателям предложено приостановить в них деятельность игровых залов, комнат и игротек до 22 марта.
Учитывая столь радикальные меры, «Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине».
- Считаю, что принятые меры не избыточны, лучше профилактировать, чем болеть, - заявил глава региона.
У вирусов творческая природа - они заражают
В минувшую пятницу один из самых богатых людей страны Олег Дерипаска призвал, «пока не поздно», ввести в России полный 60-дневный карантин. «Страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании», - сказал миллиардер.
На этой неделе областная власть постаралась показать, что не все так плохо, как кто-то говорит. В регионе по-прежнему трое больных вирусом COVID19, но на случай увеличения количества заболевших в областной «инфекционке» зарезервировали под их лечение отдельный трехэтажный терапевтический корпус на 50 коек. Об этом сообщила главврач клиники Лилия Сиротинкина.
- Этими 50 койками наши мощности не ограничиваются, - добавил начальник облздрава Юрий Шуршуков. - При необходимости мы сможем предоставить под лечение больных коронавирусом 400 коек на базе этой больницы и еще 100 - в районных больницах. В принципе, мы можем оказать всю необходимую помощь до 1500 больным на территории региона. Если говорить о мощностях нашего обсерватора, то в нем - 200 коек.
Итак, «Система настроена: липецкие врачи показали силы и средства борьбы с коронавирусом». Однако, в аптеках трудно купить элементарные одноразовые медицинские маски, из-за отсутствия предложений от производителей (см. «Масок нет, но марли - завались!»). Врачи и провизоры советуют липчанам самостоятельно изготовить предметы индивидуальной защиты органов дыхания.
- Мы уже забыли, как пользовались такими масками двадцать и больше лет назад. Их легко сделать самостоятельно. Нужно нарезать марлю на восемь кусков по размеру лица, прострочить их, пришить тесемки - и готово! Такие маски в отличие от купленных в аптеках можно стирать или проглаживать горячим утюгом, - такой лайфхак от ОГУП «Липецкфармация» получил GOROD48.
Тем временем в Липецке началась тотальная дезинфекция общественного транспорта. О том, как это происходило под прицелами объективов телекамер в МУП «Липецкпассажиртранс», можно прочитать в публикации «Вечером - с хлоркой, днем - со спиртосодержащим раствором».
Липчане как могут готовятся к эпидемии. Кто-то скупает продукты впрок, а кто-то решает, что наступило время безденежных операций (см. «Ночью в Липецке обокрали сетевой супермаркет»). Двое мужчин взломали окно и вывезли из магазина пять тележек еды, алкогольных напитков и бытовой химии. Мужчин задержали на месте преступления.
По данным онлайн-счетчиков, в мире сегодня заражены коронавирусом 150 тысяч человек, из которых без малого 6 тысяч умерли. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Неудивительно, что малоизученная смертельная инфекция стала поводом для различный спекуляций и инсинуаций.
Так, по соцсетям расходилась аудиозапись телефонного разговора «племянницы сотрудницы Минздрава» о ситуации в Липецке, в которой фигурировали 30 больных и два умерших. «Меня всю трясет, короче», - говорит женщина. GOROD48 попунктно проверил ее заявления и может сказать, что это - фейк!
GOROD48 также попросил главного внештатного эпидемиолога региона разобрать советы некоего врача из России, спасающего мир от коронавируса, набравшего огромную аудиторию своих адептов (см. «Липецкий врач Андрей Филатов VS «доктор Юра Климов из Ухани»).
Ситуация напоминает 2009 год, когда в стране и городе бушевал свиной грипп. Тогда Липецк также накрывал один слух за другим. Самым нелепым, но очень популярным была сплетня о том, что Липецк ночами поливают дезинфицирующим раствором с самолетов.
«Липецкий губернатор опроверг фейки о большом количестве заболевших коронавирусом», призвав не поддаваться на дешевые провокации. Также «Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе».
Жизнь чиновника: подсидеть, пересидеть, досидеть и не отсидеть
«Пятница, 13-е, стала последним днем работы Елены Бадулиной». На «расстрельной» должности начальника областного управления ЖКХ она проработала ровно год.
Елене Бадулиной - 40 лет. После окончания юрфака Воронежского государственного университета свою трудовую деятельность она начала в 2001 году в прокуратуре, где дослужилась до заместителя прокурора Правобережного района Липецка. Весной 2011 года ее назначили заместителем начальника областного управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. В 2013-2019 годах занимала должность начальника этого ведомства, пока не была назначена врио губернатора Игорем Артамоновым главной по ЖКХ региона. Говорят, что всей своей карьерой она обязана тестю - бывшему начальнику областного управления Минюста Константину Бадулину.
«Мэр Лебедяни ушел в отставку». Исполнять обязанности Алексея Хрипченко пока будет вице-мэр Лебедяни Антон Антонов.
А вот «В Липецком областном совете появился новый депутат». Мандат умершего члена «ЕР» Александра Дарьина передали другому члену «Единой России», генеральному директору ООО «Гелиос» Геннадию Крутских. В повестке дня сессии, на которой это произошло, был еще один вопрос - о поправках к Конституции РФ (депутат Госдумы от «ЕР» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина).
«В областном Совете призвали не считать Конституцию священной коровой» и менять ее при необходимости столько раз, сколько нужно. Об этом заявил парламентарий от «ЕР» Алексей Степанов. Его коллега по фракции, ректор ЕГУ имени Бунина Евгения Герасимова, поаплодировав поправкам, гарантирующим сохранение семьи как союза мужчины и женщины, выразила надежду, что ее внуки и правнуки будут смотреть классическую версию «Лебединого озера». За пакет поправок, прошедших читки в Госдуме и Совете Федерации, подписались и члены фракции «Справедливая Россия». Против изменения Конституции выступили вольный Олег Хомутинников, создающий сейчас Федеративную партию России, и Сергей Токарев от КПРФ.
На Руси дураков на сто лет припасено
Министерство строительства России впервые представил индекс IQ городов РФ. «Липецк оказался городом с высоким IQ», попав в ТОП-15 среди 63 больших городов России.
Эта новость вызвала оживление среди читателей GOROD48.
Мишаня: «Наш колхоз по всем показателям впереди) даже заразу успел привезти(((»
Ч: «Все измеряют уровень интеллекта , а слабо измерить уровень отечественного производства? Маски в Китае покупаем!»
АйКью: «Смешно )) Липецк и IQ ))))))»
В догонку - еще три новости о нашем высоком интеллекте. Так, «Семеро липчанок стали мамами до 18 лет» только в январе. Несомненно, детей они родили по большой любви.
«Сайт МУП «Городской электротранспорт» украсили картинкой из Москвы». На красивые трамваи липчанам можно только облизнуться.
«В Нижнем парке подрядчики выравнивают плитку», которая просела после зимы. Утешает то, что эту работу подрядные организации делают уже за свой счет, а не за бюджетный. А ведь GOROD48 осенью прошлого года предупреждал мэрию, что спешка и укладка плитки в морозы обернется по весне фиаско.
На прошедшей неделе в мэрии вдруг опять поменяли планы на перекрытие второй части проспекта Победы - между остановками «Памятник Чернобыльцам» и «Кольцевая» (неделей ранее ее обещали перекрыть после окончания отопительного сезона). Мы сообщили, что «Закрытие еще одной части проспекта Победы поменяет движение на прилегающих улицах»: Индустриальной, 2-й Индустриальной, Механизаторов. В пятницу GOROD48 написал, что «Проспект Победы перекрывают до площади Кольцевой» в ночь на субботу. Из публикации «Полное перекрытие проспекта Победы: как пойдет транспорт» можно узнать новые временные схемы движения автобусов маршрутов №№ 302, 9Т, 28, 28А, 28К.
Первую часть проспекта Победы от одноименной площади до остановки «Памятник чернобыльцам» перекрыли ночь с 21 на 22 февраля. Так что в первый будний день, завтра, к едущим по улице Папина автобусам добавится дополнительная партия автотранспорта.
Комментарии (20)
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16.02.2020 08:00Неделя 48
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молодой тупняк
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Перри Мейсон
молодой тупняк
молодой тупняк