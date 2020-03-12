Липецкий губернатор опроверг фейки о большом количестве заболевших коронавирусом

Игорь Артамонов призвал не поддаваться на дешевые провокации

Накануне глава Липецкой области опубликовал в сториз Инстаграм сообщение: «Друзья. По мессенджерам и соцсетям сейчас активно распространяют фейки о большом количестве заболевших. Это ложь! В Липецкой области коронавирусной инфекцией больны три человека. Эту информацию любой может проверить в Роспотребнадзоре. А информацию, что город собираются закрыть, я даже не хочу комментировать. Это редкостная чушь! Не поддавайтесь на дешевые провокации!»



