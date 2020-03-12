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сегодня, 08:01

Липецкий губернатор опроверг фейки о большом количестве заболевших коронавирусом

46 3078
#коронавирус
6
Липецкий губернатор опроверг фейки о большом количестве заболевших коронавирусом

Игорь Артамонов призвал не поддаваться на дешевые провокации

Накануне глава Липецкой области опубликовал в сториз Инстаграм сообщение: «Друзья. По мессенджерам и соцсетям сейчас активно распространяют фейки о большом количестве заболевших. Это ложь! В Липецкой области коронавирусной инфекцией больны три человека. Эту информацию любой может проверить в Роспотребнадзоре. А информацию, что город собираются закрыть, я даже не хочу комментировать. Это редкостная чушь! Не поддавайтесь на дешевые провокации!»

46 3078
#коронавирус
6

Комментарии (46)

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молодой тупняк

1 минуту назад
Если загнать в Гулаг пол страны за панику, фейки, распространение заразы туристами среди местного населения и ещё много чего, то хуже не будет!
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1111

2 минуты назад
3 дебила (не по своей вине) это сила.....
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1111

2 минуты назад
и автобусы дезинфицирут и домой отправляют все млин мандец помираем......
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молодой тупняк

3 минуты назад
так же наказать по закону все СМИ которые оповещали когда-то фейк Путина о том что пока он президент поднятия пенсионного возраста не будет!
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1111

4 минуты назад
паникеры....до пенсии один хрен не доживем....
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Чиполлино

6 минут назад
Впервые поддержу Артамонова. Сколько же идиотов у нас. Не бойтесь. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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молодой тупняк

6 минут назад
тогда надо ВОЗ посадить и пол европы, так же нашего губера чтоб не паниковал и карантины с дезинфекцией не вводил!
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??!

7 минут назад
Алексей. А, в Липецке от бронхита умереть 5 секунд. Врачи неучи. Ставят орви и пинка под зад. Снимок расширеный не могут сделать даже в туберкулезном за деньги!!!! Уровень отсталости колоссальный!!!!
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Андрей

7 минут назад
А зачем тогда целые подъезды на карантин закрыли?
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Вопрос

7 минут назад
.., а к каким это т.н. друзьям обращался Артамонов ? А холу-ёв , Артамонов считает за друзей ?
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