Общество
сегодня, 08:01
Липецкий губернатор опроверг фейки о большом количестве заболевших коронавирусом
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Игорь Артамонов призвал не поддаваться на дешевые провокации
Накануне глава Липецкой области опубликовал в сториз Инстаграм сообщение: «Друзья. По мессенджерам и соцсетям сейчас активно распространяют фейки о большом количестве заболевших. Это ложь! В Липецкой области коронавирусной инфекцией больны три человека. Эту информацию любой может проверить в Роспотребнадзоре. А информацию, что город собираются закрыть, я даже не хочу комментировать. Это редкостная чушь! Не поддавайтесь на дешевые провокации!»
46 3078
молодой тупняк
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молодой тупняк
1111
Чиполлино
молодой тупняк
??!
Андрей
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