Система настроена: липецкие врачи показали силы и средства борьбы с коронавирусом

В регионе по-прежнему трое больных этой инфекцией. На случай увеличения количества заболевших в областной «инфекционке» зарезервировали под их лечение отдельный трехэтажный терапевтический корпус на 50 коек.

Сегодня СМИ были приглашены в областную клиническую инфекционную больницу, чтобы показать липчанам часть сил и средств региональной лечебной сети, настроенной погасить в зародыше коронавирусную инфекцию.Первым звеном в борьбе с вирусом COVID19 станут наряду с участковыми терапевтами, к которым призываются обращаться все те, у кого присутствуют признаки ОРВИ, работники «скорой помощи». Главный врач областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александр Игнатовский сказал журналистам, к этому вызову его подчиненные готовы.По указанию Александра Игнатовского, обмундированная по всем необходимым параметрам индивидуальной зашиты реанимационная бригада медиков быстро выгрузила из санитарного автомобиля класса «С» капсулу для перевозки эпидемических больных с манекеном внутри. Такая каталка сразу же доставляется ко входу в отдельный бокс, после чего в него могут попасть только инфекционисты. К этим учениям на вооружении областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф уже имеются четыре таких капсулы: три - в Липецке и одна - в Ельце.В областной «инфекционке» по-прежнему трое больных коронавирусом, привезенным липчанами из Италии. Состояние их здоровья не внушает медикам опасений.- Больные лежат в отдельных боксах. На случай увеличения количества заболевших коронавирусом мы зарезервировали под их лечение отдельный трехэтажный терапевтический корпус на 50 коек, - сообщила СМИ руководитель второго, лечебного, звена оказания вирусоносителям медицинской помощи главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина.На подготовленном для смотра плацу стояли столики со всем необходимым для работы с больными COVID19 и профилактики коронавируса: от распылителей дезинфекционных растворов до одноразовых тарелок - с целью уменьшения риска заражения персонала клиники тут на время лечения больных этой инфекцией отказались от посуды, которую моют.- Этими 50 койками наши мощности не ограничиваются, - сказал начальник облздрава Юрий Шуршуков. - При необходимости мы сможем предоставить под лечение больных коронавирусом 400 коек на базе этой больницы и еще 100 - в районных больницах. В принципе, мы можем оказать всю необходимую помощь до 1500 больным на территории региона. Если говорить о мощностях нашего обсерватора, то в нем - 200 коек.В Данковском обсерваторе, о котором упомянул Юрий Шуршуков, уже, кстати, не семь человек из числа лиц, контактировавших с заболевшими, а 29. Это место, по словам вице-губернатора Александра Ильина, было подготовлено для приема таких людей в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями для временной изоляции граждан, контактировавших с больными. В обсерваторе организован круглосуточный медицинский пост, медицинское наблюдение и лабораторное обследование, выделен персонал, обеспечены мероприятия инфекционной безопасности. Из средств областного бюджета выделены средства на обеспечение обсерватора продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции и иными расходными материалами. Находиться в нем контактные «подозреваемые» будут до 14 суток.- Управлением здравоохранения Липецкой области в тесном взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в круглосуточном режиме осуществляется адекватный складывающейся ситуации комплекс лечебно-диагностических, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В поликлиниках и стационарах области приняты меры по максимальному обслуживанию больных из групп риска на дому, разграничению потоков соматических больных и больных с ОРВИ, внебольничными пневмониями, - сообщил журналистам вице-губернатор Александр Ильин.Под медицинским наблюдением на дому остаются 152 человека. Из них 66 - прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции без проявлений инфекционных заболеваний, 86 - контактировавших короткое время с лицами, в свою очередь находившимися в контакте с заболевшими.