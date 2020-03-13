23 минуты назад
Система настроена: липецкие врачи показали силы и средства борьбы с коронавирусом
В регионе по-прежнему трое больных этой инфекцией. На случай увеличения количества заболевших в областной «инфекционке» зарезервировали под их лечение отдельный трехэтажный терапевтический корпус на 50 коек.
Первым звеном в борьбе с вирусом COVID19 станут наряду с участковыми терапевтами, к которым призываются обращаться все те, у кого присутствуют признаки ОРВИ, работники «скорой помощи». Главный врач областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александр Игнатовский сказал журналистам, к этому вызову его подчиненные готовы.
По указанию Александра Игнатовского, обмундированная по всем необходимым параметрам индивидуальной зашиты реанимационная бригада медиков быстро выгрузила из санитарного автомобиля класса «С» капсулу для перевозки эпидемических больных с манекеном внутри. Такая каталка сразу же доставляется ко входу в отдельный бокс, после чего в него могут попасть только инфекционисты. К этим учениям на вооружении областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф уже имеются четыре таких капсулы: три - в Липецке и одна - в Ельце.
В областной «инфекционке» по-прежнему трое больных коронавирусом, привезенным липчанами из Италии. Состояние их здоровья не внушает медикам опасений.
- Больные лежат в отдельных боксах. На случай увеличения количества заболевших коронавирусом мы зарезервировали под их лечение отдельный трехэтажный терапевтический корпус на 50 коек, - сообщила СМИ руководитель второго, лечебного, звена оказания вирусоносителям медицинской помощи главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина.
На подготовленном для смотра плацу стояли столики со всем необходимым для работы с больными COVID19 и профилактики коронавируса: от распылителей дезинфекционных растворов до одноразовых тарелок - с целью уменьшения риска заражения персонала клиники тут на время лечения больных этой инфекцией отказались от посуды, которую моют.
- Этими 50 койками наши мощности не ограничиваются, - сказал начальник облздрава Юрий Шуршуков. - При необходимости мы сможем предоставить под лечение больных коронавирусом 400 коек на базе этой больницы и еще 100 - в районных больницах. В принципе, мы можем оказать всю необходимую помощь до 1500 больным на территории региона. Если говорить о мощностях нашего обсерватора, то в нем - 200 коек.
В Данковском обсерваторе, о котором упомянул Юрий Шуршуков, уже, кстати, не семь человек из числа лиц, контактировавших с заболевшими, а 29. Это место, по словам вице-губернатора Александра Ильина, было подготовлено для приема таких людей в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями для временной изоляции граждан, контактировавших с больными. В обсерваторе организован круглосуточный медицинский пост, медицинское наблюдение и лабораторное обследование, выделен персонал, обеспечены мероприятия инфекционной безопасности. Из средств областного бюджета выделены средства на обеспечение обсерватора продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции и иными расходными материалами. Находиться в нем контактные «подозреваемые» будут до 14 суток.
- Управлением здравоохранения Липецкой области в тесном взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в круглосуточном режиме осуществляется адекватный складывающейся ситуации комплекс лечебно-диагностических, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В поликлиниках и стационарах области приняты меры по максимальному обслуживанию больных из групп риска на дому, разграничению потоков соматических больных и больных с ОРВИ, внебольничными пневмониями, - сообщил журналистам вице-губернатор Александр Ильин.
Под медицинским наблюдением на дому остаются 152 человека. Из них 66 - прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции без проявлений инфекционных заболеваний, 86 - контактировавших короткое время с лицами, в свою очередь находившимися в контакте с заболевшими.
Обхохочешься
Ната
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