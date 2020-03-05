Общество

15 минут назад

Липецк оказался городом с высоким IQ

5 152
#индекс #городская среда
Липецк оказался городом с высоким IQ

Министерство строительства России впервые представил индекс IQ городов РФ. Липецк оказался в топ-15 самых успешных больших городов страны.

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей, сообщает Минстрой РФ.

Принятая методика расчета индекса «IQ городов» предполагает деление городов на 4 группы по численности населения по аналогии расчета индекса качества городской среды: крупнейшие города (от 1 миллиона) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от ста до ста пятидесяти тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры, участвующие в проекте умный город, а также муниципалитеты-участники пилотных проектов.

Липецк оказался в топ-15 среди 63 больших городов России. В своей категории наш город уступил Химкам, Нижнему Тагилу, Брянску, Калининграду и Грозному. IQ Липецка определено в 41 балл. В тоже время Белгород показал результат в 44,3 балла.

- При первом подсчете «IQ городов» определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город», - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. - «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году.
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#индекс #городская среда

Комментарии (5)

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777

51 секунду назад
Беги от двери ведьмы Мэри Запрись и потеряй ключи А коль во сне увидишь Мэри Умри, но только не кричи!
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Серый

2 минуты назад
Благодаря нашему руководству, и нашим налогам.
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Коренная липчанка

5 минут назад
Бред сивой кобылы, уберите мусор
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Не звизди,

5 минут назад
Викторм, родная Липа-город продуманов
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Викторм

9 минут назад
Враки.
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