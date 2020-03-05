15 минут назад
Липецк оказался городом с высоким IQ
Министерство строительства России впервые представил индекс IQ городов РФ. Липецк оказался в топ-15 самых успешных больших городов страны.
Принятая методика расчета индекса «IQ городов» предполагает деление городов на 4 группы по численности населения по аналогии расчета индекса качества городской среды: крупнейшие города (от 1 миллиона) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от ста до ста пятидесяти тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры, участвующие в проекте умный город, а также муниципалитеты-участники пилотных проектов.
Липецк оказался в топ-15 среди 63 больших городов России. В своей категории наш город уступил Химкам, Нижнему Тагилу, Брянску, Калининграду и Грозному. IQ Липецка определено в 41 балл. В тоже время Белгород показал результат в 44,3 балла.
- При первом подсчете «IQ городов» определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город», - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. - «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году.
777
Серый
Коренная липчанка
Не звизди,
Викторм