Общество

39 минут назад

Семеро липчанок стали мамами до 18 лет

5 576
#рождаемость
Семеро липчанок стали мамами до 18 лет

В январе в Липецкой области родились 782 малыша, среди которых восемь пар близнецов.

Год назад новорожденных было 914, или на 14% больше, среди которых также появились на свет восемь пар близнецов, сообщает Липецкстат. 

Первенцами оказались 275 малышей, 318 родились вторыми, еще 189 младенцев — третьими и последующими. Семеро липчанок стали мамами в возрасте до 18 лет, год назад таких юных мам было шестеро. За год заметно меньше стало первенцев — на 72 малыша. А вот третьих и последующих детей появилось на свет примерно столько же. 

Смертность в Липецкой области по-прежнему выше рождаемости: в январе умерли 1472 человека (год назад — 1602). Естественная убыль населения выросла на 0,3% и составила  690 человек, или 7,1 человека на 1000 населения. 

Липчане чаще регистрировали браки, хотя разводились также чаще. Так, свадьбы сыграли 317 пар — на 99, или 45% больше, чем в прошлогоднем январе. Развод оформили 455 пар — их также стало больше на 46%. 

Фото: fertile.com

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#рождаемость

Комментарии (5)

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lugov

1 минуту назад
отцы, надеюсь, осуждены?
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ФитоНяшка

11 минут назад
Ой дурочки надо искать богатого и садиться ему на шею
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Дед Митяй

17 минут назад
А раньше невесты до свадьбы не целованными были.
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Эсса

18 минут назад
За деньгами погналась молодёжь, которые пообещал Вовка-плешивая голова, - вот и рожать стали те, кому даже нет 18-ти!!!
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Нонка

20 минут назад
Сейчас молодежь начинает пороться с 12-13 лет, не как мы
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