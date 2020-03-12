Семеро липчанок стали мамами до 18 лет

В январе в Липецкой области родились 782 малыша, среди которых восемь пар близнецов.

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Год назад новорожденных было 914, или на 14% больше, среди которых также появились на свет восемь пар близнецов, сообщает Липецкстат.Первенцами оказались 275 малышей, 318 родились вторыми, еще 189 младенцев — третьими и последующими. Семеро липчанок стали мамами в возрасте до 18 лет, год назад таких юных мам было шестеро. За год заметно меньше стало первенцев — на 72 малыша. А вот третьих и последующих детей появилось на свет примерно столько же.Смертность в Липецкой области по-прежнему выше рождаемости: в январе умерли 1472 человека (год назад — 1602). Естественная убыль населения выросла на 0,3% и составила 690 человек, или 7,1 человека на 1000 населения.Липчане чаще регистрировали браки, хотя разводились также чаще. Так, свадьбы сыграли 317 пар — на 99, или 45% больше, чем в прошлогоднем январе. Развод оформили 455 пар — их также стало больше на 46%.