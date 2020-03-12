Политика

33 минуты назад

Мэр Лебедяни ушел в отставку

3 563
#отставка #Хрипченко
Мэр Лебедяни ушел в отставку

Исполнять обязанности главы Лебедяни пока будет Антон Антонов

Сегодня на сессии городского совета депутатов Лебедяни народные избранники рассмотрели заявление об отставке мэра Лебедяни Алексея Хрипченко и проголосовали "за" его увольнение по собственному желанию.

Как сообщили GOROD48 в администрации Лебедянсякого района, исполнять обязанности главы пока будет его заместитель Антон Антонов.

Главу Лебедяни выберут также на сессии горсовета. 

Алексей Хрипченко - первый мэр города в новейшей истории Лебедяни после учреждения этого поста в 2005 году, в первый раз пробыл в данной должности 2,5 года (2005-2008 год). Вновь был избран главой администрации Лебедяни осенью 2013 года.

В апреле 2008 года Алексей Хрипченко подал заявление о досрочном сложении с себя обязанностей главы по собственному желанию. После ухода с поста главы Лебедяни Хрипченко занимал должность директора дорожной передвижной механизированной колонны «Лебедянская» филиала ЗАО «Липецкагродорстрой».

8 сентября 2013 года на выборах Главы Лебедяни Алексей Хрипченко набрал 52,53 процента голосов избирателей (за него проголосовали 2862 лебедянца) и, таким образом, был избран мэром Лебедяни.

Фото: lebedyan.lipetsk.ru


3 563
#отставка #Хрипченко

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно

24 секунды назад
Когда до тупорылкиной дойдёт,что нужно писать по собственному и не позорить город.
ответить

Справедливость

1 минуту назад
Лучше бы его вообще посадили, - там ему и место, а не на пенсии!!!
ответить

Вот Вам и вся "конституция"...

3 минуты назад
Ну что-же, как и во всей стране идёт непримиримая борьба ВЛАСТИ с ПРОФЕССИОНАЛАМИ! А почему? Ответ поражает своей простотой = НА ФОНЕ ГРЯЗИ ЛЮБАЯ СТЕКЛЯШКА БЛЕСТИТ КАК АЛМАЗ!
ответить

Еще в рубрике

В областном Совете призвали не считать Конституцию священной коровой
#поправки к Конституции
61
В областном Совете призвали не считать Конституцию священной коровой

сегодня, 12:04

Политика
В областном Совете в спешном порядке рассмотрят поправки в Конституцию РФ
#Конституция РФ #областной Совет
147
В областном Совете в спешном порядке рассмотрят поправки в Конституцию РФ

06.03.2020 10:43

Политика
Список власти: в горсовет - без «динозавров»!
#выборы #Липецкий горсовет
83
Список власти: в горсовет - без «динозавров»!

05.03.2020 15:29

Политика
Оппозиционные депутаты покинули сессию горсовета и похоронили демократию
#Устав Липецка #Липецкий городской Совет
80
Оппозиционные депутаты покинули сессию горсовета и похоронили демократию

03.03.2020 10:57

Политика
Операция «Антисептик»: перед изменением Устава города депутатам предложили обработать руки
#Устав Липецка #Липецкий городской совет
26
Операция «Антисептик»: перед изменением Устава города депутатам предложили обработать руки

03.03.2020 09:51

Политика
В Липецке прошла акция памяти Бориса Немцова
#Борис Немцов #акция памяти
248
В Липецке прошла акция памяти Бориса Немцова

27.02.2020 13:34

Политика