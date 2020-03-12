Мэр Лебедяни ушел в отставку

Исполнять обязанности главы Лебедяни пока будет Антон Антонов

Сегодня на сессии городского совета депутатов Лебедяни народные избранники рассмотрели заявление об отставке мэра Лебедяни Алексея Хрипченко и проголосовали "за" его увольнение по собственному желанию.Как сообщили GOROD48 в администрации Лебедянсякого района, исполнять обязанности главы пока будет его заместитель Антон Антонов.Главу Лебедяни выберут также на сессии горсовета.Алексей Хрипченко - первый мэр города в новейшей истории Лебедяни после учреждения этого поста в 2005 году, в первый раз пробыл в данной должности 2,5 года (2005-2008 год). Вновь был избран главой администрации Лебедяни осенью 2013 года.

В апреле 2008 года Алексей Хрипченко подал заявление о досрочном сложении с себя обязанностей главы по собственному желанию. После ухода с поста главы Лебедяни Хрипченко занимал должность директора дорожной передвижной механизированной колонны «Лебедянская» филиала ЗАО «Липецкагродорстрой».

8 сентября 2013 года на выборах Главы Лебедяни Алексей Хрипченко набрал 52,53 процента голосов избирателей (за него проголосовали 2862 лебедянца) и, таким образом, был избран мэром Лебедяни.

Фото: lebedyan.lipetsk.ru





