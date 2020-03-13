Липецкий врач Андрей Филатов VS «доктор Юра Климов из Ухани»

GOROD48 попросил главного внештатного эпидемиолога региона попунктно разобрать советы некоего врача из России, спасающего мир от коронавируса, набравшего огромную аудиторию своих адептов.

По данным онлайн-счетчиков в мире сегодня заражены коронавирусом более 137 тысяч человек, из которых 5 тысяч умерли. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Неудивительно, что малоизученная смертельная инфекция стала поводом для различный спекуляций и инсинуаций. Одна такая новость, о неком молодом российском враче Юрии Климове, который борется с коронавирусом в Китае, стала настолько популярной, что корреспонденту GOROD48 на смартфон ее прислал врач с пометкой «верить можно». Однако некоторые высказывания «доктора Юры» вызывают недоумение даже не у медиков. Поэтому мы попросили главного внештатного эпидемиолога Липецкой области Андрея Филатова попунктно пройтись по лайфхаку от «доктора Юры».



«Климов Юра - молодой врач из РФ, работает в больнице Шэньчжэня, переведен на изучение вируса пневмонии Ухань. Позвонил своим близким и дал разъяснения».



- А что, Климов Юрий - простое нормальное имя! Такое же легко запоминаемое, как Юрий Гагарин. Слух не режет, сразу же внушает доверие, - говорит Андрей Филатов о шапке послания «доктора Юры».



«Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусная пневмония - это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить, какая у вас инфекция».



- Насчет диагностики COVID-19 есть рекомендации ВОЗ и Минздрава России. То, что пишет «доктор Юра», сразу выдает в нем непрофессионала.



Респираторная инфекция начинается с острого респираторного синдрома, который сопровождается внедрением вируса в верхние дыхательные пути повышением температуры, лихорадкой, болями в горле, сухим кашлем, ломотой. Потом агент опускается вниз: к бронхам и в легкие. Коронавирусная инфекция опасна пневмонией. Она может развиться за день-два, а порой и за считанные часы. Наша тактика такова: если у человека есть симптомы ОРВИ, мы сразу берем его под контроль. А если он еще и приехал из-за границы, то сразу изолируется. А «доктор Юра» своими рассуждениями сразу расхолаживает тех, у кого есть симптомы ОРВИ. Всеобщий русский пофигизм порой хуже паники. В Китае, например, тот, кто не оповестил медиков о своих симптомах, будет как-то наказан. Самодиагностика, к которой призывает «доктор Юра» - полный бред! Настоящий медик никогда не даст такого совета.



«Вирус Уханя не является термостойким и погибает при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше будьте под солнцем. Горячая вода не лекарство, но она полезна для здоровья и эффективна при всех вирусах».



- Действительно, вирусу нужна влажная среда. Поэтому коронавирус может попасть в организм человека только через слизистую оболочку глаз, рта, носоглотки. Возбудитель передается от человека к человеку через выдыхаемую аэрозольную смесь, насыщенную мельчайшими частичками воды. Это вирус опасен как раз тем, что с вдыхаемым воздухом сразу попадает в легкие, он похож на 75% на атипичную пневмонию. Поэтому на солнце, конечно, вирус очень быстро гибнет.



Совет пить побольше горячей воды… Пить как можно больше жидкости полезно при любом простудном заболевании, ведь вода способствует деинтоксикации организма. Но горячей водой от коронавируса не спастись, так как возбудитель попадает в организм не через пищевод, а через трахею и бронхи. Носом же теплый чай вы пить не будете! Кстати, любимые россиянами антибиотики растительного происхождения типа липового чая, меда или чеснока в борьбе с коронавирусом организму не помогут. С вирусами врачи борются медикаментозно.



«Советы врача по коронавирусу. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед. маска в принципе может его отфильтровать. Если заражённый чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, замедлите шаг и зараза просто упадёт на землю, летать она не может».



- Маску носить полезно в первую очередь больным. Влага от дыхания прилипает к ее внутренней поверхности. Но после двух часов ее нужно утилизировать, так как она сама становится источником инфекции. Можно носить маску в качестве барьера и здоровым людям. Можно ее сделать из 6-8 слоев марли (такие маски можно стирать, дезинфицировать, утюжить). Это обычный лайфхак. Китайские коллеги пишут, что метр-полтора - это «красная зона» для контакта. Но что значит «зараза просто упадет на землю»? Вирус - не кирпич! Вирус находится в выдыхаемой больным аэрозольной смеси. Если здоровый человек окажется рядом с ним, то инфицируется. Поэтому медики и советуют избегать мест скопления людей в период карантинных мероприятий, держаться в стороне от кашляющих и чихающих.



«Если вирус попал на поверхность металла, он проживёт не менее 12 часов. Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом».



- Мыть руки с мылом вообще хорошая привычка. И делать это нужно как можно чаще. Видите воду и мыло? Мойте руки! Сколько живет коронавирус на металле - науке пока точно не известно. Если воздух будет влажным - дольше. Но на всех поверхностях, с которыми контактировал больной, вирус, конечно, присутствует.



«Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнюю одежду достаточно просушить на солнце, чтобы убить вирус».



- Коронавирус относится ко второй группе патогенов. Это особые опасные заболевания. Вещи больных подлежат дезинфекции, ведь стиральный порошок просто смоет вирус в канализацию. Поэтому в инфекционных больницах все вещи больных дезинфицируют. Солнце, конечно, хороший дезинфектор, но где нам в наших широтах сейчас его найти?



«О симптомах непосредственно самого заболевания, пневмонии, вызванной коронавирусом: 1. После проникновения в горло может появиться сухость горла, которая встречается при ангине. Продлится 3-4 дня».



- «Доктор Юра» ни слова не пишет об инкубационном периоде. А людям очень важно понимать, что этот период может длиться до 14 дней. Он сразу пишет о клинике, описывая обычное ОРВИ.



«Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать в трахею, а затем в лёгкие и вызовет воспаление лёгких. Этот процесс займёт от 5 до 6 дней».



- Этот вирус сразу попадает в трахею, утверждение «доктора Юры» свидетельствует о его дилетантизме.



«При коронавирусной пневмонии появляется высокая температура и затруднённое дыхание. Заложенность носа не похожа на типичную заложенность, появляется ощущение, что вы тонете в воде. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу».



- Как обычному человеку отличить типичную заложенность носа от нетипичной? В медицине нет таких понятий! И что значит «появляется ощущение, что вы тонете в воде»? Как тому, кто не тонул, понять ощущения тонувшего? Как ощущения тонувшего в воде «доктора Юры» можно передать другим людям? А вот совет «доктора Юры» обращаться к врачу, конечно, верный. Но тем, у кого есть симптомы ОРВИ, мы рекомендуем обращаться к врачам сразу, а не через 10 дней, как об этом пишет «доктор Юра».



«О профилактике: 1. Самый распространённый способ заразиться - это дотрагиваться до людей, поэтому нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках, в течение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут может произойти что угодно (вы можете потереть руками глаза или прикоснуться к носу). 2. В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло «Бетадином», чтобы устранить или минимизировать действия микробов, пока те ещё находятся в горле (перед тем, как попасть в лёгкие)».



- Полоскать горло «Бетадином», антисептиком для дезинфекции рук и разных поверхностей, я бы не рекомендовал. Это какая-то чушь!



«Новый коронавирус может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, тогда как можно узнать, инфицирован ли человек? По последним данным, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID-19 станут очевидными. К тому времени, когда у человека поднимается температура и появляется кашель, и он попадает в больницу, - в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно!»



- 14 дней - это установка и ВОЗ, и нашего Минздрава. «Фиброз на 50%» это что? Человек поймет, что с ним что-то не так, если его легкие поражены на 5-10%. Коронавирус быстро поражает человека, поэтому еще раз говорю: как только вы почувствовали недомогание, обращайтесь к врачу.



«Тайваньские эксперты советуют простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро: сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более, чем на 10 секунд. Если вы успешно завершите его, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности, стеснения и т.п., то это доказывает, что в лёгких нет фиброза, и это указывает на отсутствие инфекции».



- При пораженных на 50% легких, как пишет «доктор Юра», человек уже лежит в морге! Коронаврис просто цементирует сурфактант, выстилающий легочные альвеолы изнутри, они перестают функционировать, и человек умирает.



«КОНСУЛЬТАЦИЯ японских врачей, лечащих COVID-19. Каждый должен следить за тем, чтобы ваш рот и горло были влажными, а не сухими. Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут. ПОЧЕМУ? Даже если вирус попадёт в ваш рот, питьевая вода или другие жидкости вымывают их через пищевод в желудок, а там КИСЛОТЫ в желудке убьют весь вирус. Если вы не пьёте достаточно воды регулярно, вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть в лёгкие. Это очень опасно».



- В отношении профилактики коронавируса этот совет «японских врачей» не работает. А относительно вымывания вируса в желудок я уже свое мнение сказал.



«Поделитесь этой информацией с друзьями, близкими и родными. Пусть мир скорее излечится от вируса «короны».



- Так обычно и заканчиваются любые письма счастья, когда хотят разогнать фейки, - заканчивает анализ письма «доктора Юры» главный внештатный эпидемиолог региона.



Записал Игорь Луговой

