Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об обстановке сложившейся в регионе в связи с выявлением у трех человек коронавирусной инфекции.

Сейчас в Липецкой области три человека находятся на лечении, семь человек, тесно контактировавших с больными (родственники, близкие друзья), находятся в обсерваторе.



Обследованы 150 человек, имевших непродолжительный контакт с больными. Симптомы заболевания у них не выявлены.



- Сегодня мной подписано постановление о введении на территории области режима повышенной готовности. Принято решение о запрете массовых спортивных и культурных мероприятий. Введен двухнедельный карантин в школах, в детских садах будет установлен ежедневный режим проверки детей на температуру и заболеваемость. Кроме этого, особо строгий карантин введен в учреждениях соцзащиты, в которых контактируют с пожилыми людьми. Считаю, что принятые меры не избыточны, лучше профилактировать чем болеть, - заявил Игорь Артамонов.

