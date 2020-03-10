37 минут назад
Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об обстановке сложившейся в регионе в связи с выявлением у трех человек коронавирусной инфекции.
Обследованы 150 человек, имевших непродолжительный контакт с больными. Симптомы заболевания у них не выявлены.
- Сегодня мной подписано постановление о введении на территории области режима повышенной готовности. Принято решение о запрете массовых спортивных и культурных мероприятий. Введен двухнедельный карантин в школах, в детских садах будет установлен ежедневный режим проверки детей на температуру и заболеваемость. Кроме этого, особо строгий карантин введен в учреждениях соцзащиты, в которых контактируют с пожилыми людьми. Считаю, что принятые меры не избыточны, лучше профилактировать чем болеть, - заявил Игорь Артамонов.
И.А.
Виталий
Родитель
гость
Внимание Игорь Артамонов
Он же Глава
Анастасия
Виталий
И.А.
Karfar