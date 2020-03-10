Общество

37 минут назад

Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине

35 4708
#карантин
17

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об обстановке сложившейся в регионе в связи с выявлением у трех человек коронавирусной инфекции. 

Сейчас в Липецкой области три человека находятся на лечении, семь человек, тесно контактировавших с больными (родственники, близкие друзья), находятся в обсерваторе. 

Обследованы 150 человек, имевших непродолжительный контакт с больными. Симптомы заболевания у них не выявлены. 

- Сегодня мной подписано постановление о введении на территории области режима повышенной готовности. Принято решение о запрете массовых спортивных и культурных мероприятий. Введен двухнедельный карантин в школах, в детских садах будет установлен ежедневный режим проверки детей на температуру и заболеваемость. Кроме этого, особо строгий карантин введен в учреждениях соцзащиты, в которых контактируют с пожилыми людьми. Считаю, что принятые меры не избыточны, лучше профилактировать чем болеть, - заявил Игорь Артамонов.
35 4708
#карантин
17

Комментарии (35)

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И.А.

15 секунд назад
Внимание Игорь Артамонов, записывайте учителей кто обзванивает, их завтра снимут и под суд.
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Виталий

1 минуту назад
А уваркина всех на субботник заставляет идти
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Родитель

1 минуту назад
Похоже карантин только для губернатора? Сейчас звонил в школу и прямым текстом сообщили что нет не какого карантин.ЗАВТРО В ШКОЛУ.
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гость

2 минуты назад
нужно обеспечить население самым элементарным, а аптеках и аптечных складах отсутствуют маски, самого элементарного и нет, и это там где уже гуляет коронавирус, о чем можно вообще тут говорить
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Внимание Игорь Артамонов

2 минуты назад
Грязинский район с. Коробовка на них не действует указ? Если карантин областной?
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Он же Глава

2 минуты назад
Родитель, Артамонов это верховая власть в области, он как Конституция-закон прямого действия. Сказал, все никаких подтверждение не надо!
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Анастасия

5 минут назад
А почему карантин опять ввели только в школах ? Что в техникумах у нас не дети . а звери? Между прочим дети в школы ходят у себя под боком, а в техникумы едут в транспорте через весь город.
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Виталий

5 минут назад
В грязях тоже отменён говорят учителя
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И.А.

5 минут назад
Внимание Игорь Артамонов!, это бунт, сейчас в село поедет команда на усмирение.
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Karfar

6 минут назад
Ольга, Вы чем слушали? В школах карантин до 21 марта, в детских садах ежедневно измерение температуры...
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