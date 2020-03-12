Общество

36 минут назад

В Липецком областном совете появился новый депутат

12 1062
#облсовет
В Липецком областном совете появился новый депутат

Манадат умершего единоросса передали другому члену "Единой России"

Сегодня на сессии областного совета депутатов вручили мандат Геннадию Крутских.

Крутских занял место умершего в декабре прошлого года депутата-единоросса Александра Дарьина.

По существующему закону, место выбывшего депутата-списочника занимает следовавший за ним.

Геннадию Крутских 54 года. Он занимает должность генерального директора ООО «Гелиос». Член «Единой России».



12 1062
#облсовет

Комментарии (12)

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И шо?

2 минуты назад
Хрен редьки...
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Колюха

2 минуты назад
Колхозаны с города48 вам нада манадать деплом па рускаму языку.
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Народ

5 минут назад
Эстафету передали . Старость и смерть надо встречать дома , а не в кресле депутата !
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КРУТСКИХ ГОВОРИТЕ ?

6 минут назад
Это его сына с позором изгнали с Нижнего парка (((
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КРУТСКИХ ГОВОРИТЕ ?

6 минут назад
Это его сына с позором изгнали с Нижнего парка (((
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товарищ

6 минут назад
Ну и в чем прикол , один ушел другой пришел , так было и так будет , -правящая партия это же монстр.
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Юрок Алтушок.

11 минут назад
С первого раза прочитал невнимательность и чуть не охерел. Чью то манду кому-то передали. Подумал вот он мощный экономический рывок. Какие техгологии. А прочитал внимательно и понял что в кресле будет сидеть другая жопа.
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Зачем

18 минут назад
Он нам , толку то от смены
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Депутат умер !

23 минуты назад
Да здравствует депутат!
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Я

24 минуты назад
Житель, Да у едарастов все так. Им народ нужен только как источник доходов!
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