36 минут назад
В Липецком областном совете появился новый депутат
Манадат умершего единоросса передали другому члену "Единой России"
Крутских занял место умершего в декабре прошлого года депутата-единоросса Александра Дарьина.
По существующему закону, место выбывшего депутата-списочника занимает следовавший за ним.
Геннадию Крутских 54 года. Он занимает должность генерального директора ООО «Гелиос». Член «Единой России».
И шо?
Колюха
Народ
КРУТСКИХ ГОВОРИТЕ ?
КРУТСКИХ ГОВОРИТЕ ?
товарищ
Юрок Алтушок.
Зачем
Депутат умер !
Я