Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже

Впервые за последние три года рублевые вклады и депозиты липчан в банках стали сокращаться: с 1 января на 1 февраля они уменьшились на 1 миллиард 754 миллиона рублей, следует из официальных данных Центробанка РФ.

Банковские вклады и депозиты теряют свою привлекательность у населения — на это влияет падение ключевой ставки (в прошлом году Центробанк понижал ключевую ставку пять раз, еще одно было в феврале нынешнего года, сейчас она составляет 6%). В результате дешевели кредиты, однако доходность вкладов тоже сократилась.



Базовая доходность рублевых вкладов физлиц в марте составляла от 5,592% по вкладам «до востребования» до 7,042% по депозитам на срок свыше одного года. Всего за месяц доходность ниже 6% упала у коротких депозитов сроком до 90 дней: с 6,183% до 5,639%.



На этом фоне сокращается сберегательная активность граждан — как в Липецкой области, так и в целом по России. На 1 февраля объем рублевых вкладов и депозитов липчан — физлиц составил 137 миллиардов 706 миллионов рублей, всего за месяц они снизились на 1 миллиард 754 миллиона рублей (139 миллиардов 460 миллионов на 1 января). Рублевые вклады уменьшились в большинстве регионов страны, в целом по России их объем на банковских счетах сократился на 457 миллиардов 360 миллионов.



При том липчане, как и россияне, продолжают доверять валютным вкладам — за месяц их объем в Липецкой области вырос на 61 миллион рублей, до 9 миллиардов 858 миллионов рублей. В стране объем валютных вкладов также вырос. Так, если базовая доходность вкладов «до востребования» в долларах США в марте снизилась с 0,582% до 0,544%, то для депозитов, оформленных на срок до 90 дней — выросла с 0,471% до 0,671%, сообщает Цетробанк.



