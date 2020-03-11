Общество

27 минут назад

Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже

8 511
#банковские вклады
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Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже

Впервые за последние три года рублевые вклады и депозиты липчан в банках стали сокращаться: с 1 января на 1 февраля они уменьшились на 1 миллиард 754 миллиона рублей, следует из официальных данных Центробанка РФ. 

Банковские вклады и депозиты теряют свою привлекательность у населения — на это влияет падение ключевой ставки (в прошлом году Центробанк понижал ключевую ставку пять раз, еще одно было в феврале нынешнего года, сейчас она составляет 6%). В результате дешевели кредиты, однако доходность вкладов тоже сократилась. 

Базовая доходность рублевых вкладов физлиц в марте составляла от 5,592% по вкладам «до востребования» до 7,042% по депозитам на срок свыше одного года. Всего за месяц доходность ниже 6% упала у коротких депозитов сроком до 90 дней: с 6,183% до 5,639%. 

На этом фоне сокращается сберегательная активность граждан — как в Липецкой области, так и в целом по России. На 1 февраля объем рублевых вкладов и депозитов липчан — физлиц составил 137 миллиардов 706 миллионов рублей, всего за месяц они снизились на 1 миллиард 754 миллиона рублей (139 миллиардов 460 миллионов на 1 января). Рублевые вклады уменьшились в большинстве регионов страны, в целом по России их объем на банковских счетах сократился на 457 миллиардов 360 миллионов.

При том липчане, как и россияне, продолжают доверять валютным вкладам — за месяц их объем в Липецкой области вырос на 61 миллион рублей, до 9 миллиардов 858 миллионов рублей. В стране объем валютных вкладов также вырос. Так, если базовая доходность вкладов «до востребования» в долларах США в марте снизилась с 0,582% до 0,544%, то для депозитов, оформленных на срок до 90 дней — выросла с 0,471% до 0,671%, сообщает Цетробанк. 

8 511
#банковские вклады
1

Комментарии (8)

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ппри этом режиме

1 минуту назад
лучьшее помещение денег это собственный карман в золоте,долларах и евро.
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Вован настоящий

6 минут назад
Храните деньги в сберегательной трёхлитровой банке
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Этим банкам в рот кило печенья

6 минут назад
А 3,15% и 4,5% в Сбере не хотите ли? Даже свои деньги не пристроишь!!!
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444

8 минут назад
Снова плешивй вор свою страну наиппал и жителей
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---

11 минут назад
Лучший вклад - в трёхлитровой банке))
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Валить надо из этой поганной рашки

13 минут назад
Валюта стала выше стоить,теперь зарплата вообще стала 130 долларов в месяц
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Гость

14 минут назад
Чему тут удивляться, если самая высокая ставка 5 %.
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Жители

16 минут назад
Доллары и евро твердая валюта,рубли фанатики разноцветные и дерьмо
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