Общество

вчера, 23:22

Проспект Победы перекрывают до площади Кольцевой

9 504
#проспект Победы #реконструкция
Проспект Победы перекрывают до площади Кольцевой

Рабочие подрядной организации «Руслан-1» перекрываю выезды на проспект Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой.

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В течении нескольких часов на выездах рабочие установят установлены бетонные блоки и водоналивные барьеры.

После полного перекрытия  проспекта Победы в организации дорожного движения произойдут изменения:

- на улице Индустриальной изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону площади Кольцевой;

- на улице 2-я Индустриальной изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Индустриальной до Механизаторов;

- на улице Механизаторов будет разрешен поворот налево на перекрестке с улицей Индустриальной.

Об изменениях в маршрутах пассажирского транспорта можно узнать здесь.

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#проспект Победы #реконструкция

Комментарии (9)

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На поле он

4 минуты назад
Житель, в палате №6 петь будешь.
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Житель

6 минут назад
В пробках надо петь "как здорово, что все мы здесь, сегодня, собрались!"
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алкоголик

11 минут назад
Сырский, пожалуйста, обращайся исчо
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Сырский

13 минут назад
Спасибо за то что автобус №28 будет ходить через центральный рынок.
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!!!

18 минут назад
Во ЖАРА! №28 теперь даст конкуренции 27-мому раз через Центр теперь)))
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Ирина

27 минут назад
наконец то, Вижу какая прелесть не на грамм не * расписание №28-ого из за введение №28к или еще не успели на №28 установить но №28к уже вижу)
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наконец то

34 минуты назад
Ирина, установили расписание на ближайшие полгода, дурында!
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наконец то

35 минут назад
Начинают дорогой заниматься вплотную! МОЛОДЦЫ !!!
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Ирина

40 минут назад
Вот почему на сайте департамента транспорта не установили уходя на выходные расписание маршрута №28 на вых дни!?
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