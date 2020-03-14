Общество
вчера, 23:22
Проспект Победы перекрывают до площади Кольцевой
Рабочие подрядной организации «Руслан-1» перекрываю выезды на проспект Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой.
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В течении нескольких часов на выездах рабочие установят установлены бетонные блоки и водоналивные барьеры.
После полного перекрытия проспекта Победы в организации дорожного движения произойдут изменения:
- на улице Индустриальной изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону площади Кольцевой;
- на улице 2-я Индустриальной изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Индустриальной до Механизаторов;
- на улице Механизаторов будет разрешен поворот налево на перекрестке с улицей Индустриальной.
Об изменениях в маршрутах пассажирского транспорта можно узнать здесь.
После полного перекрытия проспекта Победы в организации дорожного движения произойдут изменения:
- на улице Индустриальной изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону площади Кольцевой;
- на улице 2-я Индустриальной изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Индустриальной до Механизаторов;
- на улице Механизаторов будет разрешен поворот налево на перекрестке с улицей Индустриальной.
Об изменениях в маршрутах пассажирского транспорта можно узнать здесь.
На поле он
Житель
алкоголик
Сырский
!!!
Ирина
наконец то
наконец то
Ирина