Ночью в Липецке обокрали сетевой супермаркет

В ночь на 11 марта в Липецке на улице Октябрьской обокрали сетевой супермаркет. По данным из соцсетей, двое мужчин взломали окно и вывезли из магазина пять тележек еды, алкогольных напитков и бытовой химии. Мужчин задержали на месте преступления.

«Помимо «элитного алкоголя», в список покупок попали несколько килограммов конфет, колбасные изделия, мясные изделия, примерно десяток бутылок «Кока-колы», примерно столько же бутылок шампуня, около двадцати флаконов средства для чистки обуви, различные снеки, торты и много чего ещё», - так описывает в соцсетях добычу воров свидетель задержания мужчин.



- 11 марта в 0.50 в дежурную часть поступило сообщение директора магазина о краже. Сотрудники ЧОП и полицейские задержали двух мужчин 37 и 36-лет. Один из них ранее судим за кражу. Сейчас оценивается ущерб понесенный магазином, после этого будет принято процессуальное решение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.



Как рассказывает тот же очевидец, украденное преступники складывали за углом магазина, где их встретила группа быстрого реагирования охранного предприятия.



