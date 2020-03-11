Происшествия

сегодня, 11:41

Ночью в Липецке обокрали сетевой супермаркет

13 3014
#кража
1
Ночью в Липецке обокрали сетевой супермаркет

В ночь на 11 марта в Липецке на улице Октябрьской обокрали сетевой супермаркет. По данным из соцсетей, двое мужчин взломали окно и вывезли из магазина пять тележек еды, алкогольных напитков и бытовой химии. Мужчин задержали на месте преступления.

«Помимо «элитного алкоголя», в список покупок попали несколько килограммов конфет, колбасные изделия, мясные изделия, примерно десяток бутылок «Кока-колы», примерно столько же бутылок шампуня, около двадцати флаконов средства для чистки обуви, различные снеки, торты и много чего ещё», - так описывает в соцсетях добычу воров свидетель задержания мужчин.

- 11 марта в 0.50 в дежурную часть поступило сообщение директора магазина о краже. Сотрудники ЧОП и полицейские задержали двух мужчин 37 и 36-лет. Один из них ранее судим за кражу. Сейчас оценивается ущерб понесенный магазином, после этого будет принято процессуальное решение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Как рассказывает тот же очевидец, украденное преступники складывали за углом магазина, где их встретила группа быстрого реагирования охранного предприятия.

13 3014
#кража
1

Комментарии (13)

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стабильность

12 минут назад
А Что, ..в стране кризис и не заканчивался.
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в СССР такого не было

14 минут назад
баба Нюра, ..в СССР из за самой низкой в мире цены на хлеб хлебом скотину кормили.даже статью за скармливаеие хлеба скоту. а пенсионеры ливером и консервами кошек кормили а не по мусоркам рылись. и ГМО из хим дерь..а не было.
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Все Путем

26 минут назад
патриоты перед рывком жратвой зпапсаются
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$$$

37 минут назад
Сталин-психиатр., Колыма ближе.
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баба Нюра

50 минут назад
Людяям есть нечего - раньше в СССР кефир и сырки грабители не грабили по ночам
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Сталин-психиатр.

сегодня, 12:17
Венесуэла не так далеко как кажется
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Инквизитор

сегодня, 12:17
Скоро всем подъездом будем на дело ходить, одни прикрывают , другие берут, потом делят.
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Animal planet

сегодня, 12:14
Нужно строить питомники для собак.а не заниматься крючкатворством.
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Animal planet.

сегодня, 12:09
Я хренею с России,что происходит. Ещё и конституцию решили изменить. Жесть.
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Кушать хочеться людям

сегодня, 12:04
То ли ещё будет. И так экономика в опе, тут ещё коровавирус
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