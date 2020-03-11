сегодня, 11:41
Ночью в Липецке обокрали сетевой супермаркет
В ночь на 11 марта в Липецке на улице Октябрьской обокрали сетевой супермаркет. По данным из соцсетей, двое мужчин взломали окно и вывезли из магазина пять тележек еды, алкогольных напитков и бытовой химии. Мужчин задержали на месте преступления.
- 11 марта в 0.50 в дежурную часть поступило сообщение директора магазина о краже. Сотрудники ЧОП и полицейские задержали двух мужчин 37 и 36-лет. Один из них ранее судим за кражу. Сейчас оценивается ущерб понесенный магазином, после этого будет принято процессуальное решение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Как рассказывает тот же очевидец, украденное преступники складывали за углом магазина, где их встретила группа быстрого реагирования охранного предприятия.
стабильность
в СССР такого не было
Все Путем
$$$
баба Нюра
Сталин-психиатр.
Инквизитор
Animal planet
Animal planet.
Кушать хочеться людям