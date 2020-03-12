Общество

26 минут назад

Полное перекрытие проспекта Победы: как пойдет транспорт

1 734
#проспект Победы #реконструкция
2
Полное перекрытие проспекта Победы: как пойдет транспорт

С 14 марта и до окончания ремонтных работ в схемы движения автобусов вносятся изменения, сообщает департамент транспорта администрации Липецка.

- Маршрут №302 будет начинать движение с остановочного пункта "ул. Индустриальная";

- Маршрут №9Т будет работать по схеме "ул. Механизаторов - ул. 50 лет НЛМК - далее по маршруту", с конечной остановкой "ул. Индустриальная";

- Маршрут №28 будет работать по 2 схемам:

-)№28 в прямом направлении по схеме "ул. Ангарская - ул. Минская - ул. Кривенкова ул. Свиридова - ул. Стаханова - ул. Катукова - ул. Меркулова - ул. Папина - ул. Терешковой - ул. Неделина - Петровский мост - пр. Мира - ул. 9 Мая";

- )№28К в прямом направлении по схеме "ул. Механизаторов - ул. 50 лет НЛМК - ул. Неделина - Петровский мост - пр. Мира - ул. 9 Мая"; в обратном направлении: "ул. 9 Мая - пр. Мира - Петровский мост - ул. Карла Маркса - ул. Советская - ул. Фрунзе - ул. Неделина - ул. 50 лет НЛМК - ул. Механизаторов".

Напомним, после полного перекрытия второго участка реконструкции проспекта Победы в организации дорожного движения произойдут изменения:

- на улице Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону площади Кольцевой;

- на улице 2-я Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Индустриальной до Механизаторов;

- на улице Механизаторов будет разрешен поворот налево на перекрестке с улицей Индустриальная.
1 734
#проспект Победы #реконструкция
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

11 минут назад
Можно добавить схемы к описаниям?
ответить

Еще в рубрике

«Нас убеждали, что в Парке Победы ни одного дерева спилено не будет. Очередное вранье!»
#парк Победы
2
«Нас убеждали, что в Парке Победы ни одного дерева спилено не будет. Очередное вранье!»

16 минут назад

Общество
Семеро липчанок стали мамами до 18 лет
#рождаемость
4
Семеро липчанок стали мамами до 18 лет

37 минут назад

Общество
2
Коронавирус лишил Липецк массовых мероприятий

44 минуты назад

Общество
Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе
#коронавирус #фейк #слухи
43
Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе

сегодня, 14:12

Общество
«Меня всю трясет, короче»
#слухи #сплетни #коронавирус
60
«Меня всю трясет, короче»

сегодня, 13:28

Общество
Местное – значит свежее: «Кузьминки Молоко» рекомендуют «Пятёрочку»
#Кузьминки Молоко
Местное – значит свежее: «Кузьминки Молоко» рекомендуют «Пятёрочку»

сегодня, 13:00

Общество