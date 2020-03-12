26 минут назад
Полное перекрытие проспекта Победы: как пойдет транспорт
С 14 марта и до окончания ремонтных работ в схемы движения автобусов вносятся изменения, сообщает департамент транспорта администрации Липецка.
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- Маршрут №9Т будет работать по схеме "ул. Механизаторов - ул. 50 лет НЛМК - далее по маршруту", с конечной остановкой "ул. Индустриальная";
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- Маршрут №28 будет работать по 2 схемам:
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-)№28 в прямом направлении по схеме "ул. Ангарская - ул. Минская - ул. Кривенкова ул. Свиридова - ул. Стаханова - ул. Катукова - ул. Меркулова - ул. Папина - ул. Терешковой - ул. Неделина - Петровский мост - пр. Мира - ул. 9 Мая";
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- )№28К в прямом направлении по схеме "ул. Механизаторов - ул. 50 лет НЛМК - ул. Неделина - Петровский мост - пр. Мира - ул. 9 Мая"; в обратном направлении: "ул. 9 Мая - пр. Мира - Петровский мост - ул. Карла Маркса - ул. Советская - ул. Фрунзе - ул. Неделина - ул. 50 лет НЛМК - ул. Механизаторов".
Напомним, после полного перекрытия второго участка реконструкции проспекта Победы в организации дорожного движения произойдут изменения:
- на улице Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону площади Кольцевой;
- на улице 2-я Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Индустриальной до Механизаторов;
- на улице Механизаторов будет разрешен поворот налево на перекрестке с улицей Индустриальная.
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