В областном Совете призвали не считать Конституцию священной коровой

Депутат от «Единой России», поаплодировав поправкам, гарантирующим сохранение семьи как союза мужчины и женщины, выразила надежду, что ее внуки и правнуки будут смотреть классическую версию «Лебединого озера».

Сегодня состоялась внеочередная сессия областного Совета. В ее повестке был один вопрос - о поправках к Конституции РФ.



Входящих в здание областной администрации парламентариев подбадривал одинокий пикетчик от Национально-освободительного движения, целью которого является «освобождение Российской Федерации от колониальной зависимости США путем восстановления Суверенитета через референдум о изменении конституции» (именно так - «Суверенитет» - с большой буквы, «конституция» - с маленькой). На нем висел плакат, побуждающий депутатов голосовать за поправки, «предложенные Президентом и народом» (народ, кстати, своего слова еще не сказал - волеизъявление на данную тему предварительно пройдет в России 22 апреля).



Перед входом в зал медики направляли зеленый луч из дистанционного термометра в головы парламентариев и обрабатывали им руки антисептиком. В итоге больным не оказалось никого, и на сессии зарегистрировался 51 депутат из 56 существующих.



После исполнения гимна России председатель комитета облсовета по законодательству и правовым вопросам Марина Донских перечислила за 25 минут все поправки к Конституции РФ, за которые уже проголосовали Госдума и Совет Федерации. В это время некоторые депутаты, очевидно, впервые, листали розданные им 68-страничные брошюры с их изложением Советом Федерации. Конечно, самые главные поправки касались должности президента России. Так, в новом прочтении соответствующих статей Конституции говорится о том, что «одно и то же лицо» не может занимать эту должность более двух сроков (одобренная поправка депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой обнуляет президентские сроки для Владимира Путина).



Спикер областного Совета Павел Путилин предложил депутатам определиться с выступающими, чтобы не допустить более одного выступления от каждой фракции (будто бы речь шла о каком-то заурядном вопросе типа внесения очередных поправок в бюджет области). Первым слово взял вольный Олег Хомутинников, создающий сейчас Федеративную партию России:



- Сами по себе эти поправки не представляли для меня определенного интереса, так как все, о чем шла речь, можно отрегулировать действующим законодательством. Но меня возмутила последняя поправка от 10 марта об обнуление сроков президента Путина. Таким образом обманывают народ. Была, как помним, рокировка в 2008 году, когда Путин уступил на четыре года место Медведеву, и так обнулились два первых его срока. Сейчас, после новых поправок, он может править вечно. По крайней мере Путин может быть у власти 36 лет. И это - в 21-м веке! Зачем создавать в современном обществе прецедент голосования за монархию? Такие поправки недопустимы! Их принимать нельзя. Это преступно!



Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» рассказала о предложенных фракцией этой партии в Госдуме поправках в Конституцию РФ: о культурном многообразии, о воспитании экологической культуры граждан, о сохранении уникальной природы страны, о бережном обращении с животными.



- Мы будем голосовать за поправки к Конституции, - сообщила всем Лариса Ксенофонтова (кроме нее во фракции «СР» в облсовете - только Владимир Чеботарев).



Сергей Токарев (фракция КПРФ) сразу же заявил, что весь предложенный пакет поправок не даст населению ничего хорошего:



- Они нужны для транзита власти в условиях роста запроса общества на перемены. Надо менять первую и вторую статьи Конституции. Нужен референдум по их изменению. Надо вернуть страну народу, вернуть ее недра народу. В социальном плане Российская Федерация беспокоится об олигархах, а реальные доходы граждан падают шестой год подряд! Где поправки, которые исправят эту ситуацию? Ваши отцы и деды сражались за что? За то, чтобы иностранцы владели нашими землей и недрами? За то, чтобы их внуки и правнуки были по шею в кредитах? КПРФ внесла 87 поправок к Конституции, а приняли к рассмотрению единицы! Власть не готова меняться, вот в чем речь. Она заботится лишь о сохранении своих привилегий. Мы готовы конструктивно работать, но нас слышать не хотят! А между тем в области уже появились очаги протеста! Мы эти поправки поддерживать не будем!



От «Единой России» слово взяла Евгения Герасимова, ректор ЕГУ имени Бунина. Начав с того, что все вокруг стремительно изменяется, она заявила, что «мы не успеваем вычленить и осмыслить все риски и вызовы». И дальше «Заслуженного работника высшей школы РФ» заговорила о Сергее Дягилеве, о его «Русских сезонах», которые покорили Европу накануне Первой мировой войны, а его наследники проводят «Дягилевские сезоны» и поныне. И было непонятно, хорошо это или плохо, ведь сам Дягилев являл собой человека, которого Владимир Путин вполне бы мог назвать «парнем с пониженной социальной ответственностью». Наверное, ректор ЕГУ все же не хвалила Дягилева как представителя русской культуры, раз заявила, что через нынешние поправки власть желает повысить ценности традиционной семьи, «того, что было всегда незыблемым». Мол, хочу, чтобы наши внуки и правнуки смотрели классическую версию «Лебединого озера».



- Мы пытаемся защититься от тех новых тенденций в обществе, которые возникают. Это нельзя не приветствовать. Даже если мы с чем-то не согласны, надо поддержать этот законопроект. Наша страна на пороге тревожных событий. Как бы нам не потерять все то, что осталось! Меня, например, пугают слова «очаги сопротивления» и «искры» (реплика в торону коммунистов. - Прим. Игорь Луговой). Нам надо объединить наши усилия. Последний пример с роддомом просто вопиющий! В мире объявлена пандемия коронавируса. Наши власти пытаются сдержать распространение инфекции. На этом фоне спекулировать не только безответственно, но даже преступно! - закончила свой странный спич депутат Герасимова.



По итога голосования 45 депутатов были «за» поправки, пять - «против при одном воздержавшимся (депутате Максиме Халимончуке, таком же «вольном стрелке», как и его бывший коллега по ЛДПР Олег Хомутинников).



Уже после голосования депутат от «ЕР» Алексей Степанов заявил, что Конституция - не священная корова, и ее надо менять.



- Надо поддержать нашу национал-компрадорскую буржуазию! Но пусть люди придут и проголосуют за обновленную Конституцию! У людей есть право мнение высказать.



Но последнее слово в дискуссии все осталось за коммунистами:



- Читайте газету «Правда!» - выкрикнул с места Сергей Токарев.



Игорь Луговой

