Общество
сегодня, 16:40
Закрытие еще одной части проспекта Победы поменяет движение на прилегающих улицах
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В ночь с 13 на 14 марта перекроют участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. В связи с чем в организации дорожного движения произойдут изменения:
- на улице Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону площади Кольцевой;
- на улице 2-я Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Индустриальной до Механизаторов;
- на улице Механизаторов будет разрешен поворот налево на перекрестке с улицей Индустриальная.
Первую часть проспекта Победы от одноимённой площади до остановки «Памятник чернобыльцам» перекрыли ночь с 21 на 22 февраля. Что также внесло изменения в организацию движения. Так, на перекрестке улиц Терешковой – 8 Марта заменили дорожные знаки 5.15.1 «Направление движения по полосе». Теперь поехать прямо (в сторону торговых центров) можно только по крайней левой полосе. С двух других движение разрешено лишь вправо (от Папина в сторону Центрального рынка). На улице Папина, ставшей дублером закрытой магистрали, организовали временные остановки. На участке Папина (от ул. Союзной до ул. Неделина) установили знаки «Остановка запрещена», чтобы исключить возможность стихийной парковки, и не затруднять движение общественного транспорта, пущенного здесь на время реконструкции.
Кроме того, на период реконструкции изменены режимы работы всех светофорных объектов на улице Папина, а также в месте ее пересечения с улицей Водопьянова и на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов. В случае необходимости в работу светофоров введут дополнительные корректировки.
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства обращают внимание водителей на изменения в организации дорожного движения,и призывают их быть внимательнее при проезде этих участков, и по возможности предоставлять преимущество общественному транспорту.
Напомним, что участок от проспекта Победы от одноименной площади до площади Кольцевая стал одним из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
За разъяснением или с предложениями по вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru или в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48
- на улице Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону площади Кольцевой;
- на улице 2-я Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Индустриальной до Механизаторов;
- на улице Механизаторов будет разрешен поворот налево на перекрестке с улицей Индустриальная.
Первую часть проспекта Победы от одноимённой площади до остановки «Памятник чернобыльцам» перекрыли ночь с 21 на 22 февраля. Что также внесло изменения в организацию движения. Так, на перекрестке улиц Терешковой – 8 Марта заменили дорожные знаки 5.15.1 «Направление движения по полосе». Теперь поехать прямо (в сторону торговых центров) можно только по крайней левой полосе. С двух других движение разрешено лишь вправо (от Папина в сторону Центрального рынка). На улице Папина, ставшей дублером закрытой магистрали, организовали временные остановки. На участке Папина (от ул. Союзной до ул. Неделина) установили знаки «Остановка запрещена», чтобы исключить возможность стихийной парковки, и не затруднять движение общественного транспорта, пущенного здесь на время реконструкции.
Кроме того, на период реконструкции изменены режимы работы всех светофорных объектов на улице Папина, а также в месте ее пересечения с улицей Водопьянова и на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов. В случае необходимости в работу светофоров введут дополнительные корректировки.
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства обращают внимание водителей на изменения в организации дорожного движения,и призывают их быть внимательнее при проезде этих участков, и по возможности предоставлять преимущество общественному транспорту.
Напомним, что участок от проспекта Победы от одноименной площади до площади Кольцевая стал одним из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
За разъяснением или с предложениями по вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru или в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48
11 1849
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