Общество

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Закрытие еще одной части проспекта Победы поменяет движение на прилегающих улицах

11 1849
#проспект Победы #реконструкция
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Закрытие еще одной части проспекта Победы поменяет движение на прилегающих улицах
В ночь с 13 на 14 марта перекроют участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. В связи с чем в организации дорожного движения произойдут изменения:

- на улице Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Механизаторов до пересечения с улицей 2-я Индустриальная в сторону площади Кольцевой;

- на улице 2-я Индустриальная изменится одностороннее движение, поток будет двигаться от улицы Индустриальной до Механизаторов;

- на улице Механизаторов будет разрешен поворот налево на перекрестке с улицей Индустриальная.

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Первую часть проспекта Победы от одноимённой площади до остановки «Памятник чернобыльцам» перекрыли ночь с 21 на 22 февраля. Что также внесло изменения в организацию движения. Так, на перекрестке улиц Терешковой – 8 Марта заменили дорожные знаки 5.15.1 «Направление движения по полосе». Теперь поехать прямо (в сторону торговых центров) можно только по крайней левой полосе. С двух других движение разрешено лишь вправо (от Папина в сторону Центрального рынка). На улице Папина, ставшей дублером закрытой магистрали, организовали временные остановки. На участке Папина (от ул. Союзной до ул. Неделина) установили знаки «Остановка запрещена», чтобы исключить возможность стихийной парковки, и не затруднять движение общественного транспорта, пущенного здесь на время реконструкции.

Кроме того, на период реконструкции изменены режимы работы всех светофорных объектов на улице Папина, а также в месте ее пересечения с улицей Водопьянова и на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов. В случае необходимости в работу светофоров введут дополнительные корректировки.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства обращают внимание водителей на изменения в организации дорожного движения,и призывают их быть внимательнее при проезде этих участков, и по возможности предоставлять преимущество общественному транспорту.

Напомним, что участок от проспекта Победы от одноименной площади до площади Кольцевая стал одним из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За разъяснением или с предложениями по вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru или в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48

11 1849
#проспект Победы #реконструкция
3

Комментарии (11)

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фокс

6 минут назад
Уваркина! Прокатитесь хоть раз по улице 2-я Индустриальная на своём любимом велосипеде, только запаситесь ещё комплектом колёс, как там будет по этому у,бищу идти поток машин до конца года, разбивая и так, что назвать дорогою нельзя
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Знаток

19 минут назад
Андрей, какой нахер плакат. Штрафовать и ещё раз штрафовать. ПДД ни кто не отменял, водитель должен всегда контролировать ситуацию на дороге. А это прут либо тупоголовые, которых надо на пересдачу и медицинскую перекомиссию, либо твари хитрожопые которым плевать что остальные стоят в очереди, таких на куй надо совать.
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Автоводитель

34 минуты назад
Андрей, олени причем намеренно едут прямо не увидеть знак это еще надо умудрится учитывая что левый ряд стоит постоянно
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Спокойный

42 минуты назад
В отношении всей этой кутерьмы можно сказать только одно - псовые самки!
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Ахламонову

42 минуты назад
А что ж вы черти не разрешаете на индустриальную с механизаторов поворачивать в обычное время?Неудобства создаете.А оказывается если захотеть то все можно
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Андрей

43 минуты назад
На пересечении 8 Марта и Терешковой изменили знаки и теперь направо в сторону площади Победы 2 полосы, а толку то что? Все бараны и слепые все-равно встают в средний ряд и тупят! Там надо или плакат повесить 3 на 3 метра желтого цвета или инспектора ДПС поставить чтобы штрафовал, потому что дебилы по-другому не понимают!
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победа

52 минуты назад
А где вы нашли одностороннюю ул Индустриальную ??????? Вечером не перейдешь уже ее , а теперь нам что вас вызывать , хоть знаки повесте - Ампилов Господи как можно ставить такого руководить таким сложным процессом ???????
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?

53 минуты назад
Гозис, а как зависит от отопительного сезона? Его пора закрыть, суки топят, как в -30. А вот этот участок не пойму, зачем закрывать. Сейчас, прям работа кипит. Где все джамшуты?
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Инспектор

54 минуты назад
Только привести в порядок те самые улицы Индустриальные в голову не пришло начальству города....
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Автоводитель

58 минут назад
зачем 2 раза одну и туже схему?
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