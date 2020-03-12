сегодня, 09:32
Детям не место в торговых центрах
Управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области рекомендовало липчанам не брать с собой детей в торговые центры.
Как сказано на странице сообщества, управление потребительского рынка и ценовой политики рекомендует родителям не приводить детей в торговые центры. Предпринимателям предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта.
- Все эти меры нужны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - отмечают в администрации Липецкой области.
Напомним, в Липецкой области действует режим повышенной готовности. На карантин закрыты школы и колледжи. Приостановлена работа театров, домов культуры, музыкальных и художественных школ, спортивных секций.
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