Детям не место в торговых центрах

Управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области рекомендовало липчанам не брать с собой детей в торговые центры.

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном сообществе администрации Липецкой области в социальных сетях.



Как сказано на странице сообщества, управление потребительского рынка и ценовой политики рекомендует родителям не приводить детей в торговые центры. Предпринимателям предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта.



- Все эти меры нужны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - отмечают в администрации Липецкой области.



Напомним, в Липецкой области действует режим повышенной готовности. На карантин закрыты школы и колледжи. Приостановлена работа театров, домов культуры, музыкальных и художественных школ, спортивных секций.

