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Детям не место в торговых центрах

34 3039
#дети #ТЦ #карантин
3
Детям не место в торговых центрах

Управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области рекомендовало липчанам не брать с собой детей в торговые центры. 

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном сообществе администрации Липецкой области в социальных сетях.

Как сказано на странице сообщества, управление потребительского рынка и ценовой политики рекомендует родителям не приводить детей в торговые центры. Предпринимателям предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта.

- Все эти меры нужны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - отмечают в администрации Липецкой области.

Напомним, в Липецкой области действует режим повышенной готовности. На карантин закрыты школы и колледжи. Приостановлена работа театров, домов культуры,  музыкальных и художественных школ, спортивных секций.
34 3039
#дети #ТЦ #карантин
3

Комментарии (35)

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Б.

18 секунд назад
Задонск, детские сады не на карантине т к родители против ,будут кричать что пока они работают некуда девать детей им К тому же в сад детей мьжно просто не водить в этот период .
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Гостья

4 минуты назад
Миха, потому что все торговые и развлекательные центры под частниками и губернатору не подчиняются:хотят закрывают, хотят нет. У родителей должна быть голова на плечах. А то ребёнок один день без температуры и ведут его развлекать в Ревьеру в Чайленд))))
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1

6 минут назад
Задонск, потому что если детские сады полностью закроют на карантин, то работать будет некому.
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молодой тупняк

10 минут назад
гостья, вы забыли как настойчиво прошлой осенью навязывали прививки от гриппа, работодателей обязывали даже делать прививки своим работникам, так что никакая эпидемия нам не страшна, половина населения привита от этой заразы, а я думаю что именно от этой заразы нас прививали!
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Задонск

11 минут назад
Не знаю как в Липецке, а вот почему то детские сады не на карантине?! И в поликлинике тоже всеми способами заставляют родителе тащить ребёнка с температурой под 40 в поликлинику! Что за беспредел? Проверок на них не хватает! Где вы проверяющие органы?!
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молодой тупняк

14 минут назад
гостья, я уверен что это именно он организовал, но конечно не один, таким выстрелом он убивает сразу несколько щучек.
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Я

15 минут назад
Миха, ты прав! Ещё!!! Обратите внимание на Вузы г. Липецка!!! Рассадник инфекции!!! Отпустите детей по домам...
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гостья

17 минут назад
Петя, видать на мозги тоже вирус воздействует)))) Вы еще скажите, что всё это ВВП организовал)))) тогда он точно супер
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молодой тупняк

20 минут назад
Петя, а что его обсуждать?! Даже если введут крепостное право никто нечего не сделает! А всех недовольных, по приказу ОМОНовцы будут с радостью лупить до полусмерти напевая гимн РФ, так что забудь про конституцию, всё давно решено и принято, осталось соблюсти формальность дерьмократии.
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Конституционный переворот

26 минут назад
Петя, случился раньше. Сейчас устанавливается диктатура. Против диктатуры только один сенатор. Один!!!
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