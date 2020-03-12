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сегодня, 18:39

Малышей-отпускников не пустят в детсад

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#коронавирус #дети
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Малышей-отпускников не пустят в детсад

Если ребенок недавно был заграницей, ему придется пробыть на домашнем карантине две недели.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова через Instagram обратилась к родителям воспитанников детских садов. Светлана Бедрова просит взрослых проявить благоразумие и не водить детей в учреждения образования, если семья недавно была заграницей.

- С 11 марта 2020 года к занятиям в детских садах не допускаются обучающиеся, прибывшие из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Срок карантина – 14 дней с момента возвращения в РФ. На настоящий момент это касается следующих стран: Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания. Список может изменяться. Просим проинформировать, если ваш ребенок посещал в последние две недели страны с напряженной эпидемиологической обстановкой или контактировал с людьми, посетившими такие страны.
Телефон горячей линии ЕДС (круглосуточно): +8-800-450-48-48, - уточнила Светлана Бедрова.

Ранее региональное управление потребительского рынка рекомендовало липчанам не брать с собой детей в торговые центры. Ведомство рекомендует родителям не приводить детей в торговые центры. Предпринимателям предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта.
3 2304
#коронавирус #дети
1

Комментарии (3)

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999

15 минут назад
Корова Вирус,, класс
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гость

33 минуты назад
Кто бы ещё бы признался бы в детском саду, что он был за границей?
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Корова Вирус,

47 минут назад
усе под контролем!
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