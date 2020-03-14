Пятница, 13-е, стала последним днем работы Елены Бадулиной

На "расстрельной" должности начальника областного управления ЖКХ она проработала ровно год.

Елена Бадулина вчера оставила должность начальника областного управления ЖКХ, которую получила в феврале прошлого года. Она переезжает в Москву на новую работу. Об этом GOROD48 сообщили два источника, один из которых - в областной администрации.



С GOROD48 обсуждать свои планы Елена Бадулина отказалась, сославшись на занятость.



Елене Бадулиной - 40 лет. После окончания юрфака Воронежского государственного университета свою трудовую деятельность она начала в 2001 году в прокуратуре, где дослужилась до заместителя прокурора Правобережного района Липецка. Весной 2011 года ее назначили заместителем начальника областного управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. В 2013-2019 годах занимала должность начальника этого ведомства, пока не была назначена врио губернатора Игорем Артамоновым главной по ЖКХ региона. На этой "расстрельной" должности она проработала ровно год.



До назначения нового руководителя ведомством будет управлять в роли и.о. заместитель начальника областного управления ЖКХ Андрей Ларшин.

