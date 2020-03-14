Общество

57 минут назад

Пятница, 13-е, стала последним днем работы Елены Бадулиной

31 1661
#ЖКХ
2
Пятница, 13-е, стала последним днем работы Елены Бадулиной

На "расстрельной" должности начальника областного управления ЖКХ она проработала ровно год.

Елена Бадулина вчера оставила должность начальника областного управления ЖКХ, которую получила в феврале прошлого года. Она переезжает в Москву на новую работу. Об этом GOROD48 сообщили два источника, один из которых - в областной администрации.

С GOROD48 обсуждать свои планы Елена Бадулина отказалась, сославшись на занятость.

Елене Бадулиной - 40 лет. После окончания юрфака Воронежского государственного университета свою трудовую деятельность она начала в 2001 году в прокуратуре, где дослужилась до заместителя прокурора Правобережного района Липецка. Весной 2011 года ее назначили заместителем начальника областного управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. В 2013-2019 годах занимала должность начальника этого ведомства, пока не была назначена врио губернатора Игорем Артамоновым главной по ЖКХ региона. На этой "расстрельной" должности она проработала ровно год.

До назначения нового руководителя ведомством будет управлять в роли и.о. заместитель начальника областного управления ЖКХ Андрей Ларшин.  
31 1661
#ЖКХ
2

Комментарии (31)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

2 минуты назад
В Европе тоже платят коммуналку, причём много)))
ответить

Епта

3 минуты назад
Что за чудо!
ответить

Злата

8 минут назад
Вот смотрю и не понимаю в каком "бутике" эти тетки тряпки покупают,то что на них одето по другому и назвать трудно.
ответить

У пуделя

8 минут назад
Все кадры-днище кумовское безпонтовое!
ответить

В Европе тоже платят коммуналку

11 минут назад
Перри Мейсон, но там население добилось того что их хотя бы не намахивают . А не как нас лохов)))
ответить

111

11 минут назад
Ничего не сделала для жкх области а что от нее мы все ожидали способности у нее ниже среднего
ответить

Гость

12 минут назад
Полный ноль поднялась благодаря сынули балулина старшего про таких говорят баба - мужик но ничего святого в ней нет а самое страшное господь ее покарает
ответить

Перри Мейсон

13 минут назад
Они ка ушли так и пришли, потому что капитализм))
ответить

Самая насущная тема ЖКХ

13 минут назад
Ты можешь быть далеко от неё. Но платёжка за коммуналку ежемесячно приходит)))
ответить

ЖКХ

16 минут назад
Одна из самых циничных и непорядочных руководителей областного жкх за последние 20 лет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На картах Яндекса по Липецку появился «фейк»
#проспект Победы #фейк
9
На картах Яндекса по Липецку появился «фейк»

44 минуты назад

Общество
Последствия ветра: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы
#Ветер
4
Последствия ветра: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы

сегодня, 11:12

Общество
Полицейские призывают липчан разоблачать наркоторговцев
#наркотики
38
Полицейские призывают липчан разоблачать наркоторговцев

сегодня, 10:46

Общество
Улицы Левобережья в выходные останутся без холодной воды
#водоснабжение
4
Улицы Левобережья в выходные останутся без холодной воды

сегодня, 07:52

Общество
Цены в феврале выросли на 0,2%
#цены #инфляция
41
Цены в феврале выросли на 0,2%

сегодня, 07:31

Общество
Проспект Победы перекрывают до площади Кольцевой
#проспект Победы #реконструкция
30
Проспект Победы перекрывают до площади Кольцевой

вчера, 23:22

Общество