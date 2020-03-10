Общество

7 минут назад

Во всех школах Липецкой области ввели карантин

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#карантин #коронавирус
Во всех школах Липецкой области ввели карантин

Школы закроют уже завтра на две недели.

С утра департамент образования администрации Липецка сообщил о том, что в городе введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с 10 марта. А после обеда GOROD48 стало известно о том, что школы Липецка и Липецкой области с завтрашнего закроют на карантин.

- Такое распоряжение готовят в областном управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. Школы в регионе закроют уже завтра, - сообщили GOROD48 в облздраве.

Эту информацию GOROD48 подтвердили в областной администрации. Карантин продлится две недели, до 21 марта. 

Также GOROD48 стало известно о том, что глава Липецка Евгения Уваркина подписала распоряжение о введении с 10 марта режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ТП РСЧС).

Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендовано при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому. Работодателям необходимо обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах, отстранять от работы тех, у кого она повышена, содействовать работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, а также при поступлении запроса из регионального управления Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где тот находился. Ответственным за работу в этом направлении назначен первый заместитель главы администрации Липецка Михаил Щербаков.

Впрочем, эпидемиологическая обстановка в Липецке и в регионе остается стабильной. По самым актуальным данным, новых заболевших коронавирусной инфекцией в Липецкой области нет. Три человека, у которых 7 марта выявили вирус, проходят лечение в областной инфекционной больнице, пять человек из их ближайшего окружения находятся в данковском обсерваторе. 150 человек из второго круга общения заболевших взяты под медицинское наблюдение.
743
#карантин #коронавирус

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