До особого распоряжения

в Липецке закрыты театры, ДК, музыкальные и художественные школы, кружки и секции.

В мэрии Липецка не любят слово «карантин» в связи с коронавирусной инфекцией, отменившей с сегодняшнего дня занятия в школах города. Поэтому говоря о закрытии помимо средних образовательных учреждений для массовых мероприятий еще и муниципального театра, Домов культуры и Дворцов спорта, музыкальных и художественных школ, кружков и секций ДЮСШ городские чиновники просто говорят, что они просто перестали работать с 11 марта до некоего особого распоряжения.



- Мне бы очень хотелось, чтобы к этой акции, направленной на купирование коронавирусной инфекции, присоединился и частный бизнес, например, кинотеатры в торгово-развлекательных центрах, - прокомментировал ситуацию председатель департамента культуры и туризма мэрии Липецка Сергей Малько.



Кстати, закрылись не только муниципальные учреждения. Завтра закрывается до 24 марта областной театр драмы имени Льва Толстого и областной театр кукол. Купившим в них билеты липчанам будут возвращены уплаченные за билеты деньги.



Напомним, что вчера губернатор Игорь Артамонов подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса на территории области, а свой подобный запрет ввела и глава Липецка Евгения Уваркина, отменившая на две недели все массовые мероприятия.





фото: voxxter.ru

