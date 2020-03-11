Общество

45 минут назад

До особого распоряжения

20 1913
#коронавирус
1
До особого распоряжения

в Липецке закрыты театры, ДК, музыкальные и художественные школы, кружки и секции.

В мэрии Липецка не любят слово «карантин» в связи с коронавирусной инфекцией, отменившей с сегодняшнего дня занятия в школах города. Поэтому говоря о закрытии помимо средних образовательных учреждений для массовых мероприятий еще и муниципального театра, Домов культуры и Дворцов спорта, музыкальных и художественных школ, кружков и секций ДЮСШ городские чиновники просто говорят, что они просто перестали работать с 11 марта до некоего особого распоряжения.

- Мне бы очень хотелось, чтобы к этой акции, направленной на купирование коронавирусной инфекции, присоединился и частный бизнес, например, кинотеатры в торгово-развлекательных центрах, - прокомментировал ситуацию председатель департамента культуры и туризма мэрии Липецка Сергей Малько.

Кстати, закрылись не только муниципальные учреждения. Завтра закрывается до 24 марта областной театр драмы имени Льва Толстого и областной театр кукол. Купившим в них билеты липчанам будут возвращены уплаченные за билеты деньги.

Напомним, что вчера губернатор Игорь Артамонов подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса на территории области, а свой подобный запрет ввела и глава Липецка Евгения Уваркина, отменившая на две недели все массовые мероприятия.


фото: voxxter.ru
20 1913
#коронавирус
1

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хотелось бы знать

1 минуту назад
Есть ли новые больные
ответить

А решение

4 минуты назад
Правильное
ответить

Правда

5 минут назад
Детей везде много гуляет
ответить

Гость

5 минут назад
Пусть в храмах отменят богослужения. А то там и причащают всех одной ложкой, и стоят все толпой.
ответить

Гость

5 минут назад
Пусть в храмах отменят богослужения. А то там и причащают всех одной ложкой, и строят все толпой.
ответить

Гость

10 минут назад
Городские власти сработали оперативно. А куда смотрят родители школьников и студентов, которые на карантине с сегодняшнего дня? Почему много детей в общественном транспорте, кафе, торговых центрах?? Родители, очнитесь, дыма без огня не бывает. Не позволяйте детям находится в местах большого скопления людей. Иначе совсем обратный эффект получим от этого карантина.
ответить

Гость

10 минут назад
Заваркина, нет, лучше в парк согнать всех, кто в Италию попёр я по дешёвым билетам. Как возвращаются, сразу в парк. Огородить их там, дать палатки и обогреватели. Пусть 14 дней сидят и заодно парк почистят. Чтоб мозги работать начали. Им халява видите ли, а мы от них болеть должны потом.
ответить

Оксана

14 минут назад
А высшие заведения почему не закрыли
ответить

Слушайте

15 минут назад
Дети дома и то хорошо
ответить

Никто частные секции кружки не закроет

16 минут назад
... это вам не бюджет (зарплату в карантин получать)...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Улицу Плеханова приведут в порядок по требованию прокуратуры
#дорожные работы #улица Плеханова
10
Улицу Плеханова приведут в порядок по требованию прокуратуры

50 минут назад

Общество
Закрытие еще одной части проспекта Победы поменяет движение на прилегающих улицах
#проспект Победы #реконструкция
11
Закрытие еще одной части проспекта Победы поменяет движение на прилегающих улицах

сегодня, 16:40

Общество
Полицейские выявили выявили факт продажи подростку снюса и сигарет
#снюсы
19
Полицейские выявили выявили факт продажи подростку снюса и сигарет

сегодня, 15:33

Общество
Со следующей недели парки Липецка начнут обрабатывать от клещей
#клещи
10
Со следующей недели парки Липецка начнут обрабатывать от клещей

сегодня, 15:30

Общество
Липецкие школьники из-за карантина перешли на дистанционное обучение
#карантин #коронавирус
16
Липецкие школьники из-за карантина перешли на дистанционное обучение

сегодня, 14:53

Общество
Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже
#банковские вклады
30
Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже

сегодня, 14:27

Общество