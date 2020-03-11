Общество

27 минут назад

Вечером - с хлоркой, днем - со спиртосодержащим раствором

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#коронавирус
Вечером - с хлоркой, днем - со спиртосодержащим раствором

В МУП «Липецкпассажиртранс» автобусы моют и дезинфицируют дважды в день.

Как уже писал GOROD48, в Липецке началась тотальная дезинфекция общественного транспорта. С 8 марта все перевозчики Липецка, как частные, так и муниципальные (МУП «Липецкпассажиртранс» и МУП «Городской электротранспорт») получили указание регионального управления Роспотребнадзора дезинфицировать общественный транспорт в связи с коронавирусной инфекцией.

Сегодня для СМИ образцово-показательно в МУП «Липецкпассажиртранс» в пересменку вымыли два автобуса. Снаружи и изнутри. Снаружи - прогнав машины через мойку со щетками, изнутри - со специальным спиртосодержащим раствором.

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По словам директора муниципального предприятия Романа Дякина и председатель дептранса мэрии Евгения Чекрыжова, автобусы обрабатывают дважды (вечером, по окончании работы, еще и с хлоркой). Также водители получают дезраствор для обработки рук во время рейсов, поскольку контактируют с липчанами через деньги.

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- В день на городские маршруты выходят порядка 500 автобусов муниципального и частных перевозчиков. Мы в тесном контакте с санитарными врачами контролируем исполнения указаний Роспотребнадзора о работе пассажирского транспорта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, - сказал журналистам Евгений Чекрыжов.

Напомним, что подписанный начальником регионального управления дорог и транспорта Валентином Малаховым приказ «Об организации работы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области» предписывает руководителям всех транспортных предприятий вне зависимости от форм собственности, автовокзала «Липецк», автостанций и пунктов кассовой продажи билетов Липецкой области, директору ОГКП «Липецкий аэропорт», директору ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» обеспечить сотрудников в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (масками) и дезинфицирующими средствами. Также приказано утвердить графики дезинфекции салонов транспортных средств и зданий аэропорта, автовокзалов, автостанций и пунктов кассовой продажи билетов и ежедневную мойку транспортных средств по окончании работы с применением дезинфицирующих средств.

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#коронавирус

Комментарии (11)

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Перри Мейсон

22 секунды назад
От имени верующей паствы предлагаю вместо бесовской дезинфекции обходить транспорт с иконами. Спаси и сохрани
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гость

46 секунд назад
ОК, Если эти ПАЗики отмыть , то салон распадётся.
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Доброжелатель.

54 секунды назад
На Депутатской в карантин внесли целый дом, никого не впускают и не выпускают.
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гость

1 минуту назад
ОК, Это ответственные дуют губеру в уши, что всё путём. Ему в каждый бус теперь влезть и проверить?
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ОК

6 минут назад
Ехала в 379 автобусе сегодня. Того гляди развалится на ходу, шумит дребезжит, так еще пыль везде вековая. Там не то что хлорку, воду поверхности не видели. Так что не надр ля-ля. Как всегда, сплошная показуха. Надо губернатору отчитаться, а по сути пшик
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Пассажир

7 минут назад
Никто ничего не моет: грязь, пыль столетий.... Дышать не чем...
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Чухонцы

8 минут назад
Вирус-вирусом, а город по сути - большая помойка. Что власти, что люди - все одно (см. ник).
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Житель

10 минут назад
Сегодня ехал в 311, 321, 323 ужасная грязь, они не мылись лет 5
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))))

12 минут назад
Наш транспорт настолько грязный, что одного коронавируса не хватит. Надо ещё парочку эпидемий. Тогда, может, отмоют, хоть войти в него будет не противно
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Лена

12 минут назад
Трамваев, что это не касается? Слой песка и пыли.... Хоть бы веником подмели....
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