Общество
27 минут назад
Вечером - с хлоркой, днем - со спиртосодержащим раствором
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В МУП «Липецкпассажиртранс» автобусы моют и дезинфицируют дважды в день.
Как уже писал GOROD48, в Липецке началась тотальная дезинфекция общественного транспорта. С 8 марта все перевозчики Липецка, как частные, так и муниципальные (МУП «Липецкпассажиртранс» и МУП «Городской электротранспорт») получили указание регионального управления Роспотребнадзора дезинфицировать общественный транспорт в связи с коронавирусной инфекцией.
Сегодня для СМИ образцово-показательно в МУП «Липецкпассажиртранс» в пересменку вымыли два автобуса. Снаружи и изнутри. Снаружи - прогнав машины через мойку со щетками, изнутри - со специальным спиртосодержащим раствором.
По словам директора муниципального предприятия Романа Дякина и председатель дептранса мэрии Евгения Чекрыжова, автобусы обрабатывают дважды (вечером, по окончании работы, еще и с хлоркой). Также водители получают дезраствор для обработки рук во время рейсов, поскольку контактируют с липчанами через деньги.
- В день на городские маршруты выходят порядка 500 автобусов муниципального и частных перевозчиков. Мы в тесном контакте с санитарными врачами контролируем исполнения указаний Роспотребнадзора о работе пассажирского транспорта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, - сказал журналистам Евгений Чекрыжов.
Напомним, что подписанный начальником регионального управления дорог и транспорта Валентином Малаховым приказ «Об организации работы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области» предписывает руководителям всех транспортных предприятий вне зависимости от форм собственности, автовокзала «Липецк», автостанций и пунктов кассовой продажи билетов Липецкой области, директору ОГКП «Липецкий аэропорт», директору ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» обеспечить сотрудников в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (масками) и дезинфицирующими средствами. Также приказано утвердить графики дезинфекции салонов транспортных средств и зданий аэропорта, автовокзалов, автостанций и пунктов кассовой продажи билетов и ежедневную мойку транспортных средств по окончании работы с применением дезинфицирующих средств.
Сегодня для СМИ образцово-показательно в МУП «Липецкпассажиртранс» в пересменку вымыли два автобуса. Снаружи и изнутри. Снаружи - прогнав машины через мойку со щетками, изнутри - со специальным спиртосодержащим раствором.
По словам директора муниципального предприятия Романа Дякина и председатель дептранса мэрии Евгения Чекрыжова, автобусы обрабатывают дважды (вечером, по окончании работы, еще и с хлоркой). Также водители получают дезраствор для обработки рук во время рейсов, поскольку контактируют с липчанами через деньги.
- В день на городские маршруты выходят порядка 500 автобусов муниципального и частных перевозчиков. Мы в тесном контакте с санитарными врачами контролируем исполнения указаний Роспотребнадзора о работе пассажирского транспорта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, - сказал журналистам Евгений Чекрыжов.
Напомним, что подписанный начальником регионального управления дорог и транспорта Валентином Малаховым приказ «Об организации работы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области» предписывает руководителям всех транспортных предприятий вне зависимости от форм собственности, автовокзала «Липецк», автостанций и пунктов кассовой продажи билетов Липецкой области, директору ОГКП «Липецкий аэропорт», директору ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» обеспечить сотрудников в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (масками) и дезинфицирующими средствами. Также приказано утвердить графики дезинфекции салонов транспортных средств и зданий аэропорта, автовокзалов, автостанций и пунктов кассовой продажи билетов и ежедневную мойку транспортных средств по окончании работы с применением дезинфицирующих средств.
10 1203
Перри Мейсон
гость
Доброжелатель.
гость
ОК
Пассажир
Чухонцы
Житель
))))
Лена