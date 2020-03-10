сегодня, 19:26
Даже температурные рекорды в Липецке устанавливают свои рекорды
Сегодня синоптики зафиксировали аномально высокую температуру в Липецке для 10 марта: значения предыдущего температурного рекорда этого дня выросли в два раза.
Напомним, это уже пятый температурный рекорд за 111-летнюю историю погодных наблюдений, который устанавливает март в Липецке и первый, когда разрыв между предыдущим максимумом и нынешним рекордами оказался таким большим.
путин
Ты
кастрюлеголовому
кастрюлеголовому
Да ничего !
для Васи
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Изольда Васильевна
Родина
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