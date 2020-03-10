Даже температурные рекорды в Липецке устанавливают свои рекорды

Сегодня синоптики зафиксировали аномально высокую температуру в Липецке для 10 марта: значения предыдущего температурного рекорда этого дня выросли в два раза.



Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня во второй половине дня столбики термометров поднялись в Липецке до +19,9 градуса. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2002 году (+ 9,2 градуса). Как отметили в метеорологической службе, такая погода в Липецке характерна для конца апреля - начала и даже середины мая.



Напомним, это уже пятый температурный рекорд за 111-летнюю историю погодных наблюдений, который устанавливает март в Липецке и первый, когда разрыв между предыдущим максимумом и нынешним рекордами оказался таким большим.

