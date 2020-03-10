Погода в Липецке

сегодня, 19:26

Даже температурные рекорды в Липецке устанавливают свои рекорды

10 1171
#температурный рекорд
Даже температурные рекорды в Липецке устанавливают свои рекорды

Сегодня синоптики зафиксировали аномально высокую температуру в Липецке для 10 марта: значения предыдущего температурного рекорда этого дня выросли в два раза.  

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня во второй половине дня столбики термометров поднялись в Липецке до +19,9 градуса. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2002 году (+ 9,2 градуса). Как отметили в метеорологической службе, такая погода в Липецке характерна для конца апреля - начала и даже середины мая.  

Напомним, это уже пятый температурный рекорд за 111-летнюю историю погодных наблюдений, который устанавливает март в Липецке и первый, когда разрыв между предыдущим максимумом и нынешним рекордами оказался таким большим.  
10 1171
#температурный рекорд

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

путин

12 минут назад
П. И. Д. О. Р !.
ответить

Ты

13 минут назад
кастрюлеголовому, Писюнку у Путина соси ,да помалкивай ,мразина !.
ответить

кастрюлеголовому

15 минут назад
* - при.ед.ь
ответить

кастрюлеголовому

16 минут назад
Да ничего !, ты * из лвiва в Россию и пожалуйся на Путина в ФСБ.
ответить

Да ничего !

29 минут назад
В этой роиссе никогда не изменится !, Даже Botox здесь навечно !, Все Амба стране !.
ответить

для Васи

45 минут назад
Радуйся, в конце недели выпадет мокрый снег с сугробами на полтора сантиметра.
ответить

Личи

49 минут назад
Изольда Васильевна, в конце недели начнется ночной мороз и днем +3.
ответить

Изольда Васильевна

51 минуту назад
Отопление тогда выключайте, если такая жара на улице! В квартире такая духота, что даже невыносимо дышать!!!
ответить

Родина

57 минут назад
Сегодня все небо засрали химтрассами. Все утро "трудились" мрази пока снова не украли наше Солнышко...
ответить

Личи

57 минут назад
Город48, что за тавтология в заголовке? Вы бы хоть проверяли, что размещаете.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области туманно, немного дождливо и до +17
#потепление
3
В Липецкой области туманно, немного дождливо и до +17

сегодня, 17:32

Погода в Липецке
Липецку не хватило до температурного рекорда всего 0,3 градуса
#Температурный рекорд
8
Липецку не хватило до температурного рекорда всего 0,3 градуса

вчера, 19:10

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью пройдут дожди, а днем потеплеет до +18
#Потеплее
18
В Липецкой области ночью пройдут дожди, а днем потеплеет до +18

вчера, 17:35

Погода в Липецке
В Липецке побит температурный рекорд 25-летней давности
#потепление
19
В Липецке побит температурный рекорд 25-летней давности

06.03.2020 19:36

Погода в Липецке
В Липецкой области до +12
#потепление
12
В Липецкой области до +12

06.03.2020 17:06

Погода в Липецке
В Липецке возможен сильный ветер
#ветер
9
В Липецке возможен сильный ветер

06.03.2020 07:48

Погода в Липецке